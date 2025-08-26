Noch 14 Tage: Apple lädt zum iPhone-Event am 9. September

Apple hat offiziell zu einer Präsentation am 9. September eingeladen. Damit bestätigt der Konzern die Spekulationen der vergangenen Wochen, wonach die nächste iPhone-Generation am zweiten Dienstag im September vorgestellt wird. Das Event findet wie gewohnt in Form einer kombinierten Medien- und Marketingveranstaltung statt und wird ab 19 Uhr deutscher Zeit auch als Livestream übertragen.

Neben neuen iPhone-Modellen werden Ankündigungen rund um die Apple Watch und die Veröffentlichung von iOS 26 erwartet. Auch die Präsentation neuer AirPods gilt als wahrscheinlich.

Mit Spannung erwartet: Das iPhone 17 Air

Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf einer neuen Variante, die unter dem Namen iPhone 17 Air gehandelt wird. Sie soll das bisherige Plus-Modell ablösen und durch ein deutlich dünneres Gehäuse auffallen. Die Gerüchteküche spricht von einer Bauhöhe um die 5,55 Millimeter. Das Gerät könnte mit einem 6,6 Zoll großen Display erscheinen und den neuen A19-Prozessor nutzen, allerdings in einer Version mit reduzierter Grafikleistung. Auf der Vorderseite soll eine 24-Megapixel-Kamera zum Einsatz kommen, während auf der Rückseite nur eine einzelne Hauptkamera verbaut ist. Zudem wird erstmals ein 5G-Modemchip aus Apples eigener Entwicklung erwartet.

Auch beim regulären iPhone 17 soll es Anpassungen geben. Das Display wächst leicht auf 6,3 Zoll an und Funktionen wie ProMotion und Always-On-Display, die bisher den Pro-Modellen vorbehalten waren, könnten künftig auch im Standardmodell verfügbar sein.

Pro-Modelle mit neuem Kamera-Design

Die Spitzenmodelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max erhalten laut den bisherigen Informationen ebenfalls ein neues Kameradesign. Anstelle einzelner Erhebungen auf der Rückseite ist ein durchgehendes Modul vorgesehen. Zudem könnte Apple das Material wechseln und statt Titan Aluminium verwenden. Technisch sind die Pro-Modelle mit dem leistungsstärkeren A19-Prozessor ausgestattet, ergänzt durch 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 48-Megapixel-Kamera. Das größere Pro Max soll zusätzlich mit einem ausdauernderen Akku ausgestattet sein.

Offizielle Angaben zu den neuen Geräten hat Apple bislang nicht veröffentlicht. Gewissheit wird es erst am 9. September geben, wenn das Unternehmen die nächste iPhone-Generation präsentiert.