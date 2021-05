Panic: Code-Editor „Diet Coda“ für iPhone und iPad wird eingestellt

Die traditionsreiche Software-Schmiede Panic hat angekündigt ihren für iPad und iPhone verfügbaren Code Editor aus dem App Store entfernen zu wollen. Die 28 Euro teure Anwendung ist derzeit mit einem Bewertungsschnitt von 4,6 Sternen bei 714 abgegebenen Bewertungen versehen und verzichtete vollständig auf Abos und In-App-Käufe.

Jetzt hat Panic bekanntgegeben die 2012 erstmals präsentierte App, damals noch unter dem „Diet Coda“ gestartet, einstellen zu wollen. Grund dafür ist Panics Neuaufstellung in Sachen Text- und Code-Verarbeitung.

So hat das Entwickler-Studio auf dem Mac kürzlich den neuen Code-Editor Nova vorgestellt. Auf Apples Desktop-Rechnern löste die komplett neue Applikation die schon in die Jahre gekommene Code-Anwendung vollständig ab. Nun soll auch die Mobile-Version vom Markt verschwinden, allerdings steht hierfür kein Ersatz in den Startlöchern.

Umsatz zu Gering

Laut Panic hat die mobile Version des Coda-Editors zu wenig Umsatz generiert und steuert daher nun auf das gleiche Schicksal wie vor ihr bereits die Panic-Anwendungen Transmit und Status Board zu. Auch diese wurden in den vergangenen Jahren eingestellt, da sich die Entwicklung für Panic nicht mehr lohnte.

Das Entwickler-Studio ruft derzeit alle Anwender, die den „Code Editor“ innerhalb der letzten 60 tage gekauft haben dazu auf, in Kontakt mit den Machern zu treten und beruhigt Bestandskunden zumindest etwas.

Es sei davon auszugehen, dass der Code Editor auch nach seinem Ausscheiden aus dem App Store noch eine ganze Weile funktionieren werden. Selbst der 2018 eingestellte FTP-Client Transmit würde sich immer noch problemlos nutzen lassen.

Prompt 3 in den Startlöchern

Zudem hat Panic angekündigt die Terminal-Lösung Prompt auch weiterhin anzubieten und merkt an, dass ein größeres Update auf Prompt 3 kurz bevorsteht.