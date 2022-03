Paketempfang an DHL Packstation ab April nur noch per App

DHL hat ja schon vor Monaten angekündigt, dass die Nutzung der App Post & DHL in Verbindung mit den hauseigenen Packstationen verpflichtend wird. Von nächstem Monat an will der Dienstleister nun endgültig ernst machen und auch die letzten App-Verweigerer auf Kurs bringen. Der E-Mail-Versand der Abholcodes wird zum 1. April eingestellt.

Wir haben bereits mehrfach über die Bestrebungen des Paketversenders informiert, die eigene App als digitalen Ersatz für die Kundenkarte und Angebote wie die E-Mai-Codes zu platzieren. Optional kann man den neuen Funktionsumfang bereits seit einem halben Jahr nutzen.

Wer die Packstationen von DHL zum Paketempfang nutzen und sicher gehen will, dass er keine Pakete verpasst, muss die Funktion bis April in der App Post & DHL aktivieren. Dazu wählt ihr in der App den Bereich „Packstation“ und dort die Option „Jetzt Packstation nutzen“. Anschließend müsst ihr dort eure persönlichen Daten eingeben und auf einen per Briefpost verschickten Aktivierungscode warten, der sich dann wiederum in der App eingeben lässt.

Der Prozess verläuft ähnlich wie die Freischaltung der seit Jahresbeginn von der Post angebotenen Briefankündigungen per App.

Die neue DHL Packstation im Video