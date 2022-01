„Post & DHL“-App integriert Briefankündigung

iPhone-Besitzern dürfte dieser Ratschlag jedoch in den wenigsten Fällen helfen. In der Regel gleicht sich die Systemzeit von iOS-Geräten standard- und regelmäßig automatisch und korrekt mit den von Apple vorgegebenen Zeitservern ab.

Das aktuelle Update der Post-App geht auch nochmal auf die von etlichen Nutzern gemeldeten Probleme im Zusammenhang mit der Eingabe des Abholcodes an Packstationen. So sollen Anwender, deren QR-Abholcode von der Packstation nicht erkannt wird, die Uhrzeit ihres Gerätes überprüfen. Für eine einwandfreie Funktion sei es nötig, dass die Uhrzeit auf dem Smartphone korrekt synchronisiert ist.

Wie bereits zuvor mit Blick auf die E-Mail-Ankündigung ist auch die Briefankündigung per App nicht automatisch aktiviert. Wer den Dienst nutzen will, muss dies innerhalb der Post-App beantragen und bekommt dann auf dem Briefweg einen Aktivierungscode zugeschickt. Auf diese Weise soll auch ein Missbrauch der neuen Funktion verhindert werden.

Bei dem in der App angezeigten Foto handelt es sich um jene Abbildung des Briefumschlags, die im Rahmen des Sortierprozesses automatisch erstellt und für die Weiterverarbeitung ausgewertet wird. Die Post weist darauf hin, dass nicht ausgeschlossen werden kann, das hierbei in Einzelfällen (zum Beispiel bei Postkarten) auch Inhalte der einzelnen Nachrichten mit abgebildet werden.

Die Briefankündigung an sich ist seit geraumer Zeit schon verfügbar und bietet die Möglichkeit, sich vorab per E-Mail über anstehende Briefpost informieren zu lassen. Jetzt wird diese Funktion direkt in die Post-App integriert. Die Anwendung kann nun vorab über eingehende Briefe benachrichtigen und damit verbunden auch ein Foto des Briefumschlags anzeigen.

