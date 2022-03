IKEA TRÅDFRI mit neuer Klarglas-„Birne“ mit E27-Fassung

Die neue IKEA-Lampe versteckt ihre LED-Komponenten in einem zentral angeordneten Ring und sieht den Produktfotos nach zu urteilen auch im ausgeschalteten Zustand ganz nett aus. Zudem bewegt sich die Neuvorstellung aus dem TRÅDFRI -Programm mit 12,99 Euro auch preislich in absolut verträglichen Dimensionen.

IKEA erweitert sein Angebot an per App steuerbaren Leuchtmitteln um eine interessante Neuerung. Die TRÅDFRI E27-Lampe LED2004G8 verfügt über einen Kopf aus Klarglas, in dem sich ein modern anmutender Leuchtkörper befindet. Bislang hieß es bei den TRÅDFRI-LEDs branchenüblich ja entweder matt oder In Filament-Retro-Optik.

