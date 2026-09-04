Nachrichten wie Buchseiten lesen
PageFeed: Entspannter RSS-Reader setzt auf Blättern statt Scrollen
Mit PageFeed steht ein neuer RSS-Reader für iPhone und iPad bereit, der sich vor allem durch seine Art der Darstellung absetzen will. Artikel werden nicht als lange, scrollbare Seiten angezeigt, sondern automatisch in einzelne Bildschirmseiten aufgeteilt. Vor und zurück geht es per Fingertipp. Auf dem iPad kann PageFeed Inhalte zudem als Doppelseite darstellen.
Die App sammelt klassische RSS-Feeds und sortiert deren Beiträge wahlweise chronologisch auf- oder absteigend. Eine algorithmische Gewichtung gibt es nicht. Quellen lassen sich nach Themen gruppieren, einzelne Begriffe und Tags können ausgeblendet werden. Bereits gelesene Beiträge verschwinden aus der aktuellen Ansicht, bleiben aber im Archiv erreichbar. Webseiten lassen sich außerdem über das Teilen-Menü speichern und später weiterlesen.
Seitenformat statt endloser Timeline
Das ungewöhnliche Lesekonzept passt in eine Reihe von Anwendungen, die klassische Feeds wieder stärker als bewusst zusammengestellte Nachrichtenquelle verstehen. NetNewsWire 7 verfolgt diesen Ansatz mit einer eher traditionellen Oberfläche. feeeed kombiniert RSS dagegen mit weiteren persönlichen Quellen. PageFeed konzentriert sich stärker auf die eigentliche Leseansicht.
Dazu gehört auch ein spezieller Modus für E-Ink-Bildschirme. Dieser verzichtet auf Animationen, nutzt Schwarz auf Weiß und setzt auf kräftigere Schrift. Die Webversion kann auf entsprechenden Geräten im Browser verwendet werden, sofern deren Browser PageFeed unterstützt. Geladene Artikel, Markierungen und Einstellungen stehen auch offline zur Verfügung.
iCloud-Sync und lokale Zusammenfassungen
Auf iPhone und iPad kann PageFeed Feeds, Lesestatus und gespeicherte Artikel über das eigene iCloud-Konto synchronisieren. Alternativ steht für die geräteübergreifende Nutzung ein kostenloses PageFeed-Konto bereit. Laut PageFeed-Webseite wird außerdem eine Synchronisation über Google Drive angeboten. Die Web-App selbst lässt sich kostenlos nutzen.
Auf Geräten mit Apple Intelligence kann PageFeed Artikel direkt auf dem Gerät in wenigen Stichpunkten zusammenfassen. Die Verarbeitung soll dabei lokal erfolgen.
Unsere RSS-Feeds:
Die iPhone- und iPad-App lässt sich 14 Tage kostenlos ausprobieren und kostet anschließend einmalig 9,99 Euro. Ein Abonnement ist nicht vorgesehen. Eine Android-Version ist angekündigt. Damit verfolgt PageFeed einen anderen Weg als der 2024 vorgestellte neue Reeder, der RSS bewusst mit Podcasts, YouTube und sozialen Netzwerken zusammenführt.
Entwickler: Brad Moss
Laden
Zusammenfassung deutscher Feeds in englisch?
Kein Import OPML möglich.
Bei mir hat der Import von OPML aus NetNewsWire funktioniert!
Unterstützung für Nextcloud News wär gut…
Ich empfehle immer wieder NewsExplorer. Darin kann man Filterlisten erzeugen und so gezielt News aus dem Feed ausfiltern die einen nicht interessieren. Als Beispiel den iFun Feed und wenn einen Netflix nicht interessiert, weil man es nicht abonniert, kann man alle Artikel vorfiltern die garnicht erst geladen werden sollen.
Funktioniert bei anderen Feeds wie heise auch richtig gut um gesponserte Werbeinhalte fernzuhalten, oder Video-News des Tagesschau Feeds etc.
So wird man bei vielen abonnierten Feeds auch nicht mit hunderten irrelevanten News überfrachtet. Das einzige was noch fehlt (aber kommen soll) sind regEx basierte Filter, um noch individueller reagieren zu können.
So eine Funktion habe ich bislang bei anderen Readern nicht finden können.