PageFeed: Entspannter RSS-Reader setzt auf Blättern statt Scrollen

Mit PageFeed steht ein neuer RSS-Reader für iPhone und iPad bereit, der sich vor allem durch seine Art der Darstellung absetzen will. Artikel werden nicht als lange, scrollbare Seiten angezeigt, sondern automatisch in einzelne Bildschirmseiten aufgeteilt. Vor und zurück geht es per Fingertipp. Auf dem iPad kann PageFeed Inhalte zudem als Doppelseite darstellen.

Die App sammelt klassische RSS-Feeds und sortiert deren Beiträge wahlweise chronologisch auf- oder absteigend. Eine algorithmische Gewichtung gibt es nicht. Quellen lassen sich nach Themen gruppieren, einzelne Begriffe und Tags können ausgeblendet werden. Bereits gelesene Beiträge verschwinden aus der aktuellen Ansicht, bleiben aber im Archiv erreichbar. Webseiten lassen sich außerdem über das Teilen-Menü speichern und später weiterlesen.

Seitenformat statt endloser Timeline

Das ungewöhnliche Lesekonzept passt in eine Reihe von Anwendungen, die klassische Feeds wieder stärker als bewusst zusammengestellte Nachrichtenquelle verstehen. NetNewsWire 7 verfolgt diesen Ansatz mit einer eher traditionellen Oberfläche. feeeed kombiniert RSS dagegen mit weiteren persönlichen Quellen. PageFeed konzentriert sich stärker auf die eigentliche Leseansicht.

Dazu gehört auch ein spezieller Modus für E-Ink-Bildschirme. Dieser verzichtet auf Animationen, nutzt Schwarz auf Weiß und setzt auf kräftigere Schrift. Die Webversion kann auf entsprechenden Geräten im Browser verwendet werden, sofern deren Browser PageFeed unterstützt. Geladene Artikel, Markierungen und Einstellungen stehen auch offline zur Verfügung.

iCloud-Sync und lokale Zusammenfassungen

Auf iPhone und iPad kann PageFeed Feeds, Lesestatus und gespeicherte Artikel über das eigene iCloud-Konto synchronisieren. Alternativ steht für die geräteübergreifende Nutzung ein kostenloses PageFeed-Konto bereit. Laut PageFeed-Webseite wird außerdem eine Synchronisation über Google Drive angeboten. Die Web-App selbst lässt sich kostenlos nutzen.

Auf Geräten mit Apple Intelligence kann PageFeed Artikel direkt auf dem Gerät in wenigen Stichpunkten zusammenfassen. Die Verarbeitung soll dabei lokal erfolgen.

Unsere RSS-Feeds:

Die iPhone- und iPad-App lässt sich 14 Tage kostenlos ausprobieren und kostet anschließend einmalig 9,99 Euro. Ein Abonnement ist nicht vorgesehen. Eine Android-Version ist angekündigt. Damit verfolgt PageFeed einen anderen Weg als der 2024 vorgestellte neue Reeder, der RSS bewusst mit Podcasts, YouTube und sozialen Netzwerken zusammenführt.