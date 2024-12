Individuelle News-Feeds: Geheimtipp „feeeed“ erhält großes Update

Die iPhone-App „feeeed“, eine ausgesprochene Empfehlung für die private und lokale Erstellung individueller News-Feeds, hat ein umfangreiches Update auf Version 12 erhalten. Neben Verbesserungen der Leseliste und Fehlerbehebung bringt die Aktualisierung auch Unterstützung für neue Plattformen und erweitert die gebotenen Funktionen.

iPhone-App für individuelle News-Feed

Mit der neuen Version können Nutzer erstmals Bluesky-Accounts abonnieren. Die Integration erweitert das bestehende Angebot der App, die bisher bereits Feeds aus Quellen wie YouTube, Reddit, Mastodon und Threads unterstützt hat. Durch die Einführung von ActivityPub-Support lassen sich Threads- und Mastodon-URLs nun direkt in der Suchbox einfügen und abonnieren.

Die Entwickler geben an, auch technische Probleme behoben zu haben, die in letzter Zeit bei Benachrichtigungen und Google-News-Feeds auftraten. Zwar sei die Darstellung der Google-Quellen aufgrund von Service-Änderungen nicht mehr so konsistent, die Inhalte seien jedoch wieder zugänglich.

Eine weitere neue Funktion betrifft Foto-Erinnerungen: Nutzer können ab sofort sogenannte „Photo Flashbacks“ direkt teilen, was die Möglichkeit erweitert, persönliche Rückblicke in die eigene Feed-Erfahrung zu integrieren. Darüber hinaus verbessert das Update die Handhabung von Feeds, die fehlerhafte oder ungenaue Datumsangaben enthalten.

Eure Inhalte, eure Auswahl

„feeeed“ positioniert sich als Gegenentwurf zu algorithmisch gesteuerten Timelines. Die App arbeitet lokal auf dem iPhone oder iPad und verzichtet vollständig auf Werbung, Nutzerkonten oder externe Datenübertragung. Das angezeigte Feed wird von euch selbst zusammengestellt und kuratiert. Inhalte wie RSS-Feeds, soziale Medien, Newsletter, lokale Fotos und sogar persönliche Daten wie Schrittzähler-Angaben können integriert werden, ohne dass ein Online-Dienst kontaktiert werden muss ist.

Der Fokus auf Datenschutz und der Verzicht auf Abo-Modelle oder In-App-Käufe bleibt auch nach dem Update bestehen. Eine Mac-Version der App befindet sich weiterhin im Beta-Test, während die aktuelle Version für iOS 18 optimiert wurde.