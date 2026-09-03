CookieCrumble bringt volle Kontrolle über Safari-Cookies

Mit der Safari-Erweiterung CookieCrumble lassen sich Cookies auf iPhone, iPad und Mac gezielt verwalten und löschen. Der Entwickler will damit insbesondere unter iOS eine Lücke schließen. Apples Systemeinstellungen bieten dort lediglich die Möglichkeit, sämtliche von Safari gespeicherten Websitedaten zu entfernen. Dabei gehen auch Cookies verloren, die beispielsweise für bestehende Anmeldungen oder Einstellungen benötigt werden.

Mit CookieCrumble lassen sich die von Webseiten gespeicherten Cookies anzeigen und einzeln oder gesammelt entfernen. Dabei zeigt die Erweiterung zusätzliche Informationen wie Ablaufdatum, Sicherheitsmerkmale und den gespeicherten Wert eines Cookies an.

Tracking-Cookies werden hervorgehoben

CookieCrumble versucht, bekannte Tracking-Cookies gesondert zu kennzeichnen. Dazu zählen beispielsweise Einträge, die von verbreiteten Analyse- und Werbediensten angelegt werden. Diese werden in der Übersicht farblich hervorgehoben und können gezielt entfernt werden.

Neben klassischen Cookies berücksichtigt die Anwendung auch weitere lokal im Browser gespeicherte Websitedaten. Diese lassen sich für einzelne Domains anzeigen und gezielt löschen. Eine Übersicht führt alle Webseiten auf, für die entsprechende Daten vorhanden sind.

Automatisches Löschen beim Schließen

Mithilfe einer Auto-Delete-Funktion lässt sich das Löschen automatisieren. Wird die Funktion für eine Domain aktiviert, entfernt CookieCrumble die zugehörigen Cookies und Websitedaten, sobald der letzte geöffnete Tab dieser Webseite geschlossen wird.

Damit Anmeldungen bei regelmäßig verwendeten Diensten wie E-Mail-Anbietern, Einkaufsplattformen oder Banken erhalten bleiben, bietet CookieCrumble eine Whitelist an. Darin eingetragene Domains sind vom automatischen Löschen ausgenommen.

Universal-App für 5,99 Euro

CookieCrumble wird zum Preis von 5,99 Euro angeboten und kann nach dem Kauf auf iPhone, iPad und Mac verwendet werden. Nach der Installation muss die Erweiterung einmalig in den Safari-Einstellungen aktiviert werden.