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Auch auf dem iPhone

CookieCrumble bringt volle Kontrolle über Safari-Cookies
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Mit der Safari-Erweiterung CookieCrumble lassen sich Cookies auf iPhone, iPad und Mac gezielt verwalten und löschen. Der Entwickler will damit insbesondere unter iOS eine Lücke schließen. Apples Systemeinstellungen bieten dort lediglich die Möglichkeit, sämtliche von Safari gespeicherten Websitedaten zu entfernen. Dabei gehen auch Cookies verloren, die beispielsweise für bestehende Anmeldungen oder Einstellungen benötigt werden.

Mit CookieCrumble lassen sich die von Webseiten gespeicherten Cookies anzeigen und einzeln oder gesammelt entfernen. Dabei zeigt die Erweiterung zusätzliche Informationen wie Ablaufdatum, Sicherheitsmerkmale und den gespeicherten Wert eines Cookies an.

Tracking-Cookies werden hervorgehoben

CookieCrumble versucht, bekannte Tracking-Cookies gesondert zu kennzeichnen. Dazu zählen beispielsweise Einträge, die von verbreiteten Analyse- und Werbediensten angelegt werden. Diese werden in der Übersicht farblich hervorgehoben und können gezielt entfernt werden.

Cookiecrumbler Iphone

Neben klassischen Cookies berücksichtigt die Anwendung auch weitere lokal im Browser gespeicherte Websitedaten. Diese lassen sich für einzelne Domains anzeigen und gezielt löschen. Eine Übersicht führt alle Webseiten auf, für die entsprechende Daten vorhanden sind.

Automatisches Löschen beim Schließen

Mithilfe einer Auto-Delete-Funktion lässt sich das Löschen automatisieren. Wird die Funktion für eine Domain aktiviert, entfernt CookieCrumble die zugehörigen Cookies und Websitedaten, sobald der letzte geöffnete Tab dieser Webseite geschlossen wird.

Cookiecrumbler Mac

Damit Anmeldungen bei regelmäßig verwendeten Diensten wie E-Mail-Anbietern, Einkaufsplattformen oder Banken erhalten bleiben, bietet CookieCrumble eine Whitelist an. Darin eingetragene Domains sind vom automatischen Löschen ausgenommen.

Universal-App für 5,99 Euro

CookieCrumble wird zum Preis von 5,99 Euro angeboten und kann nach dem Kauf auf iPhone, iPad und Mac verwendet werden. Nach der Installation muss die Erweiterung einmalig in den Safari-Einstellungen aktiviert werden.

Laden im App Store
CookieCrumble für Safari
CookieCrumble für Safari
Entwickler: Michael Preidel
Preis: 5,99 €
Laden
03. Sep. 2026 um 18:40 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Die App bringt eine meiner liebsten Firefox-Funktionen aufs iPhone: Das Löschen aller Cookies beim Beenden/Schließen. Direkt für 5,99 Euro gekauft. Danke für den Tipp.

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  • Hm… funktioniert bei mir irgendwie nicht. Die Cookies bleiben unter dem iOS settings safari website data erhalten obwohl in der App automatisches löschen aktiviert ist.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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