Angeblich sieben Patente verletzt
BASF verklagt Apple wegen Face-ID-Technik
Der Chemiekonzern BASF hat Apple in den USA wegen einer mutmaßlichen Verletzung mehrerer Patente verklagt. Konkret lautet der Vorwurf, dass Apple für seine Gesichtserkennung Face ID Verfahren zur Erkennung von Haut und Materialien verwendet, die von der BASF-Tochter trinamiX entwickelt und geschützt wurden.
Laut einem Reuters-Bericht fordert BASF Schadenersatz in bislang nicht genannter Höhe und verlangt, dass Apple weitere Verletzungen der betreffenden Patente unterlässt. Apple hat sich zu der Angelegenheit bislang nicht geäußert.
Bild: trinamiX Biometrie-Sensor
Angeblich sieben Patente betroffen
Insgesamt seien sieben Patente von trinamiX betroffen. Das Unternehmen beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Verfahren, die bei einer Gesichtserkennung zwischen echter Haut und anderen Materialien unterscheiden sollen. Damit soll verhindert werden, dass sich biometrische Sicherheitssysteme beispielsweise mit Fotos, Masken oder künstlichen Nachbildungen eines Gesichts überlisten lassen.
Apple hat Face ID im Jahr 2017 mit dem iPhone X eingeführt. Damals habe Apple die nun beanstandeten Verfahren noch nicht eingesetzt. Bei späteren Weiterentwicklungen von Face ID habe Apple dagegen Techniken zur Erkennung von Haut und Materialien verwendet, die nach Ansicht der BASF-Tochter unter den eigenen Patentschutz fallen.
Face ID auf dem iPad
Aktuelle iPhone-Modelle betroffen
In der Klageschrift werden unter anderem verschiedene Modelle des iPhone 15, iPhone 16 und iPhone 17 sowie das iPad Pro als betroffene Geräte angeführt. Nach Ansicht der BASF-Tochter habe Apple von der möglichen Patentverletzung wissen müssen oder zumindest damit rechnen können. trinamiX sei dadurch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden.
Die Ursprünge der Technik reichen nach Angaben von BASF bis ins Jahr 2010 zurück. Bei Forschungsarbeiten an organischen Solarzellen seien Erkenntnisse gewonnen worden, aus denen später erste Kamerasysteme zur dreidimensionalen Erfassung von Objekten hervorgegangen seien. trinamiX wurde 2014 als eigenständiges Unternehmen gegründet, um Technologien zur 3D- und Materialerkennung weiterzuentwickeln.
Fast 10 Jahren warten mit der Klage ist seltsam.
Dann schau bitte nochmal in den Artikel. Das erklärt Dein Statement;-)
Unglaublich nach Jahrzehnten warten Klage einreichen. Guten Morgen gut geschlafen und jetzt aufgewacht! Schlaft weiter. Das gibt’s such nur in Deutschland wir schaffen das schon!
Tue auch noch mal lesen ;)
Der Artikel untermauert das. Die haben wirklich lange gewartet. Auch wenn es geändert wurde. lol
Alter Schwede – der Beitrag ist doch Comedy, oder ? -:)
Man sollte Artikel lesen wenn man sie kommentieren will und nicht nur überfliegen ;-)
Das ist doch ein völlig übliches Verfahren. Wenn man sofort klagt, sind die Ersatzzahlungen durch die patentverletzung noch recht klein. Je länger man wartet, am besten bis kurz vor auslaufen des Patents desto mehr kann man abgreifen und gerade bei Apple ist ja genug Kohle da – das beste wäre, in einem Eilverfahren den verkauf der betroffenen Geräte verbieten zu lassen, was den Druck erhöhen würde – allerdings mit dem Risiko, dass Apple wiederum Schadensersatz fordern könnte, wenn basf im Patentstreit nicht Recht bekommt. Ich drücke basf alle Daumen
Und das fällt BASF dann erst nach 3 Jahren auf?!
Recherche, Auswertungen, Vorbereitung und juristische Absicherung von solchen Klagen macht man nicht in drei Minuten am Küchentisch.
Freddy schon, Freddy kann alles, Freddy hat ein iphone, eine KI und eine Meinung und los gehts :-D
Warum habe ich dazu diese Stimme im Kopf? :-D
Wenn sie nicht aufpassen, kauft Apple die „kleine“ deutsche Pharmabude einfach auf…
Nach Umsatz ist die BASF der größte Chemiekonzern weltweit. Klar nur 53 Milliarden Umsatz aber das könnte selbst für Apple teuer werden .
Auch wenn ich Apple und seine Produkte absolut super finde, können sie dennoch nicht machen was sie wollen.
Und deutsche Unternehmen und ihre Innovationen (da sind wir mit großem Abstand weltweit vorne) werden schon seit Jahren über den Tisch gezogen. Egal ob von Amis oder China oder …
Wer Mist baut, muss dafür auch gerade stehen. Das gilt im Privaten, als auch für ein solches Tech-Unternehmen.
Ganz davon abgesehen, ist diese amerikanische Börsenblase mit den aufgeblähten Summen eh ein heißes Eisen. Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen.
Da hast du absolut recht !
Um BASF steht es finanziell auch nicht so gut, oder? Da gab es mal vor Monaten Berichte darüber. Schade um den deutschen Chemie Konzern!
Wo nimmst du das her? EBITDA und Umsatz deutlich im Plus und über den Analysten Einschätzungen für 2026. die deutsche Pharmaindustrie profitiert massiv vom Krieg in Nahen Osten durch die kollabierten Lieferketten.
~46,9 Mrd. EUR Marktkapitialisierung, knapp 60 Milliarden Umsatz und 6,6 Milliarden gewinn im letzten Jahr.
Klingt jetzt nicht so schlecht.
Interessant das Apple FaceID zwischen Haut und anderen Materialien unterscheiden kann. Wusste ich bis jetzt gar nicht. Ich dachte der IR Sensor erfasst „nur“ ein 3D Bild des Gesichts…
Ja, das hat mich auch positiv überrascht.
Nein das wurde tatsächlich mit der Einführung von FaceID auch so kommuniziert. Da wurde das Beispiel mit Professionelle Masken gezeigt.
Denke das fußt auf den Angriffen mit den gedruckten Masken die ein bekanntes Gesicht nachempfinden sind.
Da gab’s zu Beginn von Face ID einige Videos zu
Das denke ich auch.
Allerdings ist die Weiterentwicklung wohl nicht so prominent kommuniziert worden, seinerzeit die Einführung.
Ich glaube Apple nimmt fremde Patente nicht immer wirklich ernst. Die Patente von BASF sind außerdem ein schönes Beispiel für weiterhin hoch qualifizierte deutsche Unternehmen, die es aber leider nicht immer schaffen, diese technische Kompetenz auch in Produkte und Umsatz umzusetzen.
Also bis jetzt handelt es sich lediglich um Behauptungen seitens BASF bzw. dessen Tochter.
Immer im Hinterkopf behalten.
Ist ja nichts neues, dass Apple wie Microsoft für viele seiner innovativen Produkte einfach bei den anderen geklaut hat.
Und du hast die Beweise schon in deiner Schublade oder woher weißt du das alles und bist dir so sicher?
Wie finde ich als normalo heraus, wie FaceID im Detail implementiert ist? Außer Apple hat doch kein Mensch Zugriff auf so genaue Informationen.
Außerdem wird Apple das doch nicht selbst entwickelt haben?!
Man kann es einfach nicht mehr hören.
Apple mag sein wie Sie wollen aber wer irgendwie entfernt mal mit Apple in Kontakt gekommen ist versucht da ein paar Millionen für die eigene Sanierung von den Kuchen bei Apple abzubeißen.
Ich will eigentlich sowas schon nicht mehr lesen
Nur blöd, wenn der Kuchen mit deiner Hefe gemacht wurde, und du daran nichts verdient hast.
+1
An alle Apple-Fanboys: Es ist das gute Recht von BASF zu klagen! Wenn Apple Patente verletzt ist das auch kein Wunder. Apple macht dies in andere Art und Weise ja auch gerade auch mit OpenAI!!! Also betrachtet das mal etwas objektiver!
Gez. ein Apple-Fanboy
OpenAI? Da geht es darum dass Betriebsgeheimnisse weitergetragen wurden. Das ist was völlig anderes. Evtl. vorher richtig informieren
Ja natürlich … so eine Sache juristisch klagefest zu machen, dauert ja auch seine Zeit. Und der Zeitpunkt ist auch super, nachdem jetzt Ternus übernommen hat, bekommt er gleich richtig Ärger ….
Na klar ist das ihr gutes Recht. Deswegen machen sie es ja auch. Aber es ist hanebüchen, dass hier von Leuten schon das Ergebnis der Untersuchung/Klage postuliert wird. Das wird wohl noch niemandem bekannt sein.
Mal überlegen …
* Apple kauft unterschiedliche Materalien für ein Training
* Apple wird verklagt, weil die Materalieren unter einem eigenen Patent laufen, obwohl Apple die eingekauft hat
WTF?
Hätte Apple hier eigene Materalien erstellt und dieses in die Geräte eingebaut, würde ich das ja verstehen.
Ich kaufe ein Stück Stoff um eine Kamera mit dessen Muster zu trainieren. Ich werde verklagt, weil ich das Stück Stoff verwendet habe, dessen Muster bei einer anderen Firma patentiert ist. Wo ist da mein Fehler?
Können die nie beweisen.
Man muss ja Apple nicht gleich eine böse Absicht zu unterstellen, ob Patente betroffen sind, werden Gerichte feststellen, also kein Grund, sich hier immer gleich so aufzuregen. Euch allen ein schönes Wochenende.
+ 1
Als wenn die Leute hier das erste Mal aufschlagen. :D In der Techbranche ist das Verklagen wegen Patentverletzungen gang und gäbe. Jetzt müssen Gerichte erstmal klären, ob die Anklage überhaupt valide ist. Gibt ja keine Details und was handfestes dazu. BASF behauptet erstmal nur. Die haben ja im Kern keinen Dunst, wie Face ID funktioniert. Vielleicht spekulieren sie nur darauf oder wollen in einem Prozess mehr über Apples Lösung herausfinden. Patenverletzungsklagen erfüllen oft mehrere Aufgaben.
Schuld ist nur die Parma-Industrie :)
Wieso 17 aber 17 Pro nicht?
Ok. Falsch gelesen. Korrigiere mich selber :-)
trinamix hat auch ein System, dass Face ID unsichtbar macht, d.h. die Sensoren unter dem Bildschirm sind und die Notch verschwinden könnten. Gab vor einiger Zeit mal einen Artikel darüber bei uns im Intranet
Trump wird das schon regeln.
Genau:))) 200% Zölle auf BASF-Produkte …. :)))
Der kann BASF nicht mal buchstabieren.
Mmd
Jo jo jo….das fällt denen jetzt erst auf. iPhone 15….das ist 3 Jahre her…. aber wir wissen ja dass es der BASF finanziell nicht mehr so gut geht… sie wollen halt auch ein Stück Apfelkuchen ab haben.