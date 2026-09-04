BASF verklagt Apple wegen Face-ID-Technik

Der Chemiekonzern BASF hat Apple in den USA wegen einer mutmaßlichen Verletzung mehrerer Patente verklagt. Konkret lautet der Vorwurf, dass Apple für seine Gesichtserkennung Face ID Verfahren zur Erkennung von Haut und Materialien verwendet, die von der BASF-Tochter trinamiX entwickelt und geschützt wurden.

Laut einem Reuters-Bericht fordert BASF Schadenersatz in bislang nicht genannter Höhe und verlangt, dass Apple weitere Verletzungen der betreffenden Patente unterlässt. Apple hat sich zu der Angelegenheit bislang nicht geäußert.

Bild: trinamiX Biometrie-Sensor

Angeblich sieben Patente betroffen

Insgesamt seien sieben Patente von trinamiX betroffen. Das Unternehmen beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Verfahren, die bei einer Gesichtserkennung zwischen echter Haut und anderen Materialien unterscheiden sollen. Damit soll verhindert werden, dass sich biometrische Sicherheitssysteme beispielsweise mit Fotos, Masken oder künstlichen Nachbildungen eines Gesichts überlisten lassen.

Apple hat Face ID im Jahr 2017 mit dem iPhone X eingeführt. Damals habe Apple die nun beanstandeten Verfahren noch nicht eingesetzt. Bei späteren Weiterentwicklungen von Face ID habe Apple dagegen Techniken zur Erkennung von Haut und Materialien verwendet, die nach Ansicht der BASF-Tochter unter den eigenen Patentschutz fallen.

Face ID auf dem iPad

Aktuelle iPhone-Modelle betroffen

In der Klageschrift werden unter anderem verschiedene Modelle des iPhone 15, iPhone 16 und iPhone 17 sowie das iPad Pro als betroffene Geräte angeführt. Nach Ansicht der BASF-Tochter habe Apple von der möglichen Patentverletzung wissen müssen oder zumindest damit rechnen können. trinamiX sei dadurch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden.

Die Ursprünge der Technik reichen nach Angaben von BASF bis ins Jahr 2010 zurück. Bei Forschungsarbeiten an organischen Solarzellen seien Erkenntnisse gewonnen worden, aus denen später erste Kamerasysteme zur dreidimensionalen Erfassung von Objekten hervorgegangen seien. trinamiX wurde 2014 als eigenständiges Unternehmen gegründet, um Technologien zur 3D- und Materialerkennung weiterzuentwickeln.