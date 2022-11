Oral-B iO Series 10: Obszöner Preis. Blendend weiß.

Unsere reflexhafte Reaktion auf die neueste App-Zahnbürste der amerikanischen Procter & Gamble-Marke Oral-B deckte sich initial mit den Wortmeldungen vieler Leserinnen und Leser, die vor allem mit Skepsis auf die Ankündigung des Herstellers reagierten, der seine neueste Innovation in Sachen smarter Mundhygiene Anfang des Jahres im Rahmen der Elektronikmesse CES in Las Vegas präsentierte.

Die 3D-Zahnverfolgung in Aktion

Braucht man eine 3D-Zahnverfolgung mit künstlicher Intelligenz, App-Steuerung, Bluetooth-Integration und magnetischem Lade-Plateau wirklich?

Erst recht als Oral-B Mitte September dann das Geheimnis um den offiziellen Deutschland- Verkaufspreis lüftete und einen Listenpreis von 600 Euro für Zahnbürste, Ladestation, eine Bürste und ein Reise-Etui ins Feld führte, fiel es schwer, nicht spöttisch auf den jüngsten Neuzugang in der iO-Series zu reagieren. Inzwischen hat sich die Zahnbürste mit dem integrierten Coaching-System bei immer noch teuren, aber nicht mehr vollständig weltfremden 350 Euro eingependelt.

Seit einem Monat im Dauereinsatz

Wir haben die Oral-B iO Series 10 seit rund einem Monat mindestens zweimal täglich im Einsatz. Eine Kaufempfehlung können wir der smarten Bürste (vor allem mit Blick auf den Preis) zwar nach wie vor nicht aussprechen – wer die Oral-B iO Series 10 jedoch schlicht als frechen „Cash Grab“ bewertet, der macht es sich zu einfach.

Das Zahngefühl, über das wir uns seit dem Einsatz der neuesten Digital-Zahnbürste von Oral-B jetzt täglich zweimal freuen, kannten wir bislang ausschließlich von der professionellen Zahnreinigung. Die Oral-B iO Series 10 verlangt einen fast schon obszönen Preis, putzt dafür aber blendend weiß.

Das gibt es im Paket

Die Oral-B iO Series 10 wird mit einer magnetischen Ladebasis ausgeliefert, die ihrerseits über eine integrierte LED-Uhr und sechs beleuchtete Fortschrittsbalken verfügt. Diese visualisieren nicht nur die Putzzeit sondern auch den gerade behandelten Mundbereich und die schon absolvierte Putzdauer in eben jenem.

Dazu gibt es ein Ladecase, das die Oral-B iO Series 10 urlaubsfreundlich in einem Etui verpackt , aber leider nur Platz für eine Bürste bietet. Zudem ist das Ladecase auf das Netzteil des Anbieters angewiesen und lässt sich leider nicht mit einem Standard USB-Kabel laden. Neben dem Ladecase befindet sich im Lieferumfang ein gesondertes Etui für zwei Aufsteckbürsten sowie eine einzelne Aufsteckbürsten vom Typ „Ultimate Clean“.

Einsatz ohne App

Die Digital-Zahnbürste besitzt ein LED-Display und zwei Tasten auf ihrer Vorderseite. Die eine aktiviert den Bürstenbetrieb, die andere Wechselt zwischen den sieben unterschiedlichen Putzmodi (Tägliche Reinigung, Sensitiv, Aufhellen, Zahnfleisch-Schutz, Intensive Reinigung, Supersensitiv, Zungenreinigung).

Startet man die Zahnbürste ohne die zugehörige Oral-B-App geöffnet zu haben, zeigt das Farbdisplay der Bürste die aktuelle Putzeinstellung sowie die abgelaufene Zeit an. Ein leuchtender Ring um die Basis des Bürstenkopfes leuchtet beim aktivieren der Zahnbürste in der gewählten Wunschfarbe auf und fungiert dann als Ampel: Der Ring leuchtet grün, wenn der Anpressdruck gerade richtig ist und rot, wenn die Zahnbürste zu doll an Zähne oder Zahnfleisch gepresst wird.

Darüber hinaus verbindet sich die Ladestation automatisch mit der Zahnbürste und lässt die sechs Bereichslämpchen (die Ober und Unterkiefer in je drei Bereiche teilen) langsam von blauem Schimmer in weißen Schimmer übergehen. Die Zahnbürste erkennt dabei, auf welchem Zahn- bzw. Mundbereich sich der Putzende gerade konzentriert und visualisiert so die richtige Putzdauer im jeweiligen Sechstel.

Einsatz mit App

Mit Mehrwert glänzen kann die Oral-B iO Series 10 allerdings erst, wenn diese im sogenannten „geführten Modus“ genutzt wird, also mit aktiv geöffneter Anwendung auf dem iPhone. Ist die Oral-B-App gestartet, übernimm diese die Visualisierung des Putzfortschritts automatisch und deaktiviere die Anzeige auf der Ladestation zuverlässig.

In der Anwendung lässt sich mit einem kurzen Blick dann nicht nur genauer prüfen, welche Zahnbereiche (Kauflächen, Innen- oder Außenseiten) der sechs Bereiche schon in welchem Umfang geputzt wurden, die Applikation gestattet auch das Notieren von Zahnseide-Einsatz, Zungenreinigung, dem Auftreten von Zahnfleisch-Blutungen und der Nutzung von Mund-Spülungen.

Daten und Informationen, die an Apples Health-Applikation übergeben werden und hier für den Aufbau langfristiger Statistiken sorgen. Aber aufgepasst: Nutzen zwei Personen die Bürste landen alle Daten in einem Apple Health-Konto.

In der Oral-B-App lassen sich nicht nur die täglichen Putzvorgänge mitschneiden (was langsam aber sicher positive Zahnpflege-Routinen etabliert), die Anwendung bietet auch mehrere Coaching-Optionen an, die Nutzer in mehrwöchigen Sitzungen gezielt an die Hand nehmen.

Unter den Zahnpflege-Anleitungen befinden sich Programme zum Aufhellen, zur Zahnfleisch- Gesundheit und Verbesserung des Atems, die sich gezielt auswählen und über einen bestimmten Zeitraum hinweg aktivieren lassen.

Diese kombinieren dann tägliche Erinnerungen mit automatisch vorkonfigurierten Zahnbürsten-Einstellung (also etwa erst die reguläre Reinigung, gefolgt von einer Zungenreinigung) und zusätzliche Hinweise auf den Einsatz von Zahnseide.

Was uns nicht so gut gefallen hat

Die Magnetkraft, mit der die Zahnbürste auf ihrer Ladestation gehalten wird, könnte deutlich intensiver ausfallen. Aktuell reicht eine leichte Berührung, um die Zahnbürste vom Sockel zu stoßen.

Dem Reise-Etui hätte ein regulärer USB-Port gut zu Gesicht gestanden, so muss das Hersteller-Netzteil stets mitgeführt werden.

Ebenfalls zum Reise-Etui: Platz für eine zweite Bürste wäre wünschenswert.

Der Preis

Was uns gut gefallen hat

Das Reinigungsgefühl nach dem Zähneputzen. Bislang gab es dieses nur bei professionellen Zahnreinigungen. So spürbar gereinigt, dass sich der anschließende Zahnseide-Einsatz fast überflüssig anfühlt, hat noch keine Zahnbürste zuvor.

Die App-Integration, die schnell dafür sorgt, dass sich tägliche Putzroutinen einstellen und gleichzeitig dabei hilft, so intensiv wie nötig, aber auch so wenig wie möglich zu putzen.

Unterm Strich

Die Oral-B iO Series 10 ist derzeit noch mehr Kuriosität als täglicher Begleiter und verursacht nicht nur beim initialen Kauf hohe Kosten, sondern auch beim regelmäßigen Tausch der Bürsten, deren Einzelpreis sich bei rund sieben Euro bewegt.

Nichtsdestotrotz müssen wir eingestehen, dass man den Luxus im Mund auch spürt und sich genauso an die Oral-B iO Series 10 gewöhnen kann, wie an die beheizte Lederrückbank eines Mercedes-Maybach.

Wer grundsätzlich interessiert ist sollte definitiv auch einen Blick auf die anderen Bürsten der iO Series werfen. Da ja nicht die ganze Zahnbürste, sondern vor allem der Bürstenkopf sein Werk im Mund verrichtet, dürfte sich ein ähnliches Putzgefühl auch mit anderen iOS-Bürsten wie etwa der Serie 4 oder der Series 4 erreichen lassen. Hier kann man hin und wieder schon zu Preisen um die 100 Euro zugreifen, was neben der Series 10 fast schon wie ein wahres Schnäppchen wirkt.