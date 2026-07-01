OpenClaw startet mit offizieller iPhone-App

Nachdem OpenClaw Anfang des Jahres durch den Wechsel seines Gründers Peter Steinberger zu OpenAI für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, steht nun der nächste Schritt für das Open-Source-Projekt an. Mit einer offiziellen App für iPhone, iPad und Apple Watch erweitert OpenClaw seine Plattform erstmals um eine native mobile Anwendung.

OpenClaw verfolgt weiterhin den bekannten Ansatz, KI-Agenten möglichst lokal auf den eigenen Geräten auszuführen. Statt sämtliche Daten an Cloud-Dienste zu übertragen, bleibt die Kontrolle über Konfiguration, Zugriffsrechte und Verschlüsselung beim Nutzer. Bereits im Februar hatten wir darauf hingewiesen, dass OpenClaw ursprünglich als privates Projekt entstand und trotz der engen Verbindung zu OpenAI als unabhängiges Open-Source-Projekt weitergeführt werden soll.

iPhone wird Teil des eigenen KI-Systems

Die neue App dient in erster Linie als Erweiterung eines vorhandenen OpenClaw-Systems. Sie verbindet sich über einen QR-Code oder einen Einrichtungscode mit dem sogenannten OpenClaw Gateway, das als zentrale Steuerinstanz auf dem eigenen Rechner oder Server läuft.

Nach der Kopplung lässt sich der persönliche KI-Agent direkt vom iPhone aus nutzen. Anwender können mit ihm chatten, Spracheingaben verwenden und laufende Automatisierungen überwachen. Benötigt eine Aktion eine Bestätigung, etwa bevor sie ausgeführt wird, kann diese direkt auf dem iPhone freigegeben werden.

Darüber hinaus integriert sich die App in die Freigabefunktionen von iOS. Texte, Webseiten oder Medien lassen sich unmittelbar an OpenClaw übergeben. Wer möchte, kann außerdem den Zugriff auf einzelne Gerätefunktionen wie Kamera, Standort, Fotos, Kontakte, Kalender oder Erinnerungen erlauben.

Push-Mitteilungen und Hintergrundbetrieb

Neben der klassischen Chatfunktion unterstützt die App auch Spracheingaben. Push-Mitteilungen informieren darüber, wenn verbundene Arbeitsabläufe Aufmerksamkeit erfordern oder sich der Status eines verbundenen Geräts ändert.

Die Anwendung steht kostenlos für iPhone, iPad und Apple Watch im App Store bereit. Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings ein bereits eingerichtetes OpenClaw Gateway. Die App versteht sich daher nicht als eigenständiger KI-Chatbot, sondern als mobile Fernbedienung und Schnittstelle für eine lokal betriebene OpenClaw-Installation.