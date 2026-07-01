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Lokaler KI-Agent kommt auf iPhone und Apple Watch

OpenClaw startet mit offizieller iPhone-App
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Nachdem OpenClaw Anfang des Jahres durch den Wechsel seines Gründers Peter Steinberger zu OpenAI für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, steht nun der nächste Schritt für das Open-Source-Projekt an. Mit einer offiziellen App für iPhone, iPad und Apple Watch erweitert OpenClaw seine Plattform erstmals um eine native mobile Anwendung.

Openclaw Control

OpenClaw verfolgt weiterhin den bekannten Ansatz, KI-Agenten möglichst lokal auf den eigenen Geräten auszuführen. Statt sämtliche Daten an Cloud-Dienste zu übertragen, bleibt die Kontrolle über Konfiguration, Zugriffsrechte und Verschlüsselung beim Nutzer. Bereits im Februar hatten wir darauf hingewiesen, dass OpenClaw ursprünglich als privates Projekt entstand und trotz der engen Verbindung zu OpenAI als unabhängiges Open-Source-Projekt weitergeführt werden soll.

iPhone wird Teil des eigenen KI-Systems

Die neue App dient in erster Linie als Erweiterung eines vorhandenen OpenClaw-Systems. Sie verbindet sich über einen QR-Code oder einen Einrichtungscode mit dem sogenannten OpenClaw Gateway, das als zentrale Steuerinstanz auf dem eigenen Rechner oder Server läuft.

OpenClaw Screenshot 1

Nach der Kopplung lässt sich der persönliche KI-Agent direkt vom iPhone aus nutzen. Anwender können mit ihm chatten, Spracheingaben verwenden und laufende Automatisierungen überwachen. Benötigt eine Aktion eine Bestätigung, etwa bevor sie ausgeführt wird, kann diese direkt auf dem iPhone freigegeben werden.

Darüber hinaus integriert sich die App in die Freigabefunktionen von iOS. Texte, Webseiten oder Medien lassen sich unmittelbar an OpenClaw übergeben. Wer möchte, kann außerdem den Zugriff auf einzelne Gerätefunktionen wie Kamera, Standort, Fotos, Kontakte, Kalender oder Erinnerungen erlauben.

Push-Mitteilungen und Hintergrundbetrieb

Neben der klassischen Chatfunktion unterstützt die App auch Spracheingaben. Push-Mitteilungen informieren darüber, wenn verbundene Arbeitsabläufe Aufmerksamkeit erfordern oder sich der Status eines verbundenen Geräts ändert.

OpenClaw Screenshot 2

Die Anwendung steht kostenlos für iPhone, iPad und Apple Watch im App Store bereit. Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings ein bereits eingerichtetes OpenClaw Gateway. Die App versteht sich daher nicht als eigenständiger KI-Chatbot, sondern als mobile Fernbedienung und Schnittstelle für eine lokal betriebene OpenClaw-Installation.

Laden im App Store
OpenClaw - AI that does things
OpenClaw - AI that does things
Entwickler: OpenClaw Foundation
Preis: Kostenlos
Laden
01. Juli 2026 um 12:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Tja, wenn demnächst Siri eh nur noch das Sprachinterface zu einer KI ist, wäre es schön, wenn man statt der Google Platform auch direkt OpenClaw nutzen könnte, wenn man möchte, dass die Daten lokal verarbeitet werden.

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    • Dann branchst du aber sehr potente Hardware. Kleine lokale Models bringen dir wenig. Deswegen ist das ein Nischenthema. Der einzige Vorteil ist, dass du andere Anbieter auswählen kannst. Aber darauf wird Apple wohl auch hinarbeiten.

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  • Mich würden mal praktische Beispiele von den Mitlesenden interessieren. Wofür nutzt ihr OpenClaw und was habt ihr damit noch geplant?

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