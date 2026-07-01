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Videos nur im geparkten Auto

CarPlay und Video-Apps: Apple zieht klare Grenzen
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Apple erweitert CarPlay um Video-Apps. Das klingt zunächst nach YouTube, Netflix oder Mediatheken auf dem Armaturenbrett, ist aber deutlich enger geregelt. Die neue App-Kategorie ist nicht für die Nutzung während der Fahrt gedacht, sondern ausschließlich für Situationen, in denen das Auto geparkt ist.

Carplay Video Apple Tv App

Entwickler sollen künftig eigene Video-Apps für CarPlay bereitstellen können. Dabei geht es nicht nur um AirPlay oder eine einfache Spiegelung vom iPhone auf den Fahrzeugbildschirm. Apple beschreibt Apps mit eigener CarPlay-Oberfläche, über die sich Inhalte direkt im Auto durchsuchen und starten lassen. Dazu gehören Vorschaubilder, Medieninformationen und auf Wunsch auch Sprachsteuerung.

Nur wenn das Auto steht

Der wichtigste Punkt: Videos dürfen nicht während der Fahrt laufen. Apple sieht die Wiedergabe nur in unterstützten Fahrzeugen vor, wenn diese geparkt sind. Sobald das Auto fährt, soll die Anzeige beendet oder blockiert werden. CarPlay wird damit nicht zum rollenden Fernseher, sondern eher zum Unterhaltungsbildschirm für Wartezeiten.

Der naheliegendste Einsatzbereich sind Elektroautos. Wer an der Ladesäule steht, verbringt dort je nach Akku und Ladeleistung schnell einige Zeit. Auch beim Warten auf Mitfahrer, vor dem Training der Kinder oder auf einem Parkplatz kann der große Fahrzeugbildschirm sinnvoller genutzt werden als bisher.

CarPlay Ultra Aston Martin Wiedergabe

Wird die Einführung genauso schleppend verlaufen, wie bei CarPlay Ultra?

Nicht jedes Auto ist dabei

iOS 27 allein reicht dafür allerdings nicht. Apple spricht ausdrücklich von unterstützten Fahrzeugen. Die Autohersteller müssen die Funktion also zulassen und technisch umsetzen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass Video-Apps automatisch in jedem CarPlay-Auto auftauchen. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug CarPlay mitteilen muss, ob es fahrbereit ist oder nicht.

Auch App-Anbieter müssen ihre Anwendungen entsprechend anpassen. Erst wenn iPhone, App und Fahrzeug zusammenspielen, lassen sich Inhalte direkt über CarPlay anzeigen. Welche Streamingdienste oder Mediatheken zum Start dabei sind, nennt Apple bislang nicht.

Apple vergibt also für die Videowiedergabe im Auto keinen Freifahrtsschein, sondern setzt auf eine klar begrenzte Nutzung im Stand.
01. Juli 2026 um 14:56 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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