Die smarten Ringe von Oura und RingConn sind im Rahmen der Prime-Tage von Amazon noch für kurze Zeit mit kräftigem Rabatt erhältlich. Zu beachten ist allerdings, dass es nur die letzten Generationen der Ringe deutlich günstiger gibt. Offenbar nutzen beide Hersteller die Gelegenheit für eine Art Ausverkauf, denn sowohl Oura als auch RingConn haben kürzlich neue Modelle vorgestellt, die kompakter ausfallen und teilweise zusätzliche Funktionen bieten.

Eben erst haben auch neue Berichte die Runde gemacht, dass Apple an einem solchen Produkt arbeitet. Dagegen spricht, dass ein solcher Ring mit der Apple Watch konkurriert.

Oura: Premium-Leistung zu Premium-Preisen

Der Oura Ring 4 ist im Rahmen der Aktion in allen Varianten um bis zu 40 Prozent reduziert und somit bereits zu Preisen ab 230 Euro zu haben. Das neueste Modell Oura Ring 5 ist dagegen fast doppelt so teuer, man muss dafür mindestens 429 Euro bezahlen.

Der Oura Ring 5 bietet gegenüber seinem Vorgänger mehrere technische Verbesserungen sowie ein kompakteres Format. So ist der Ring zwar unverändert 2,28 mm dick, mit etwas über 6 mm jedoch nahezu einen Millimeter schmäler. Auf der Technikseite hat Oura die Akkulaufzeit von acht auf neun Tage verlängert und den Ring wasserdicht gemacht, zuvor war dieser nur wasserfest. Der Hersteller führt darüber hinaus an, dass die Verbesserungen auch für exaktere Messungen sorgen.

Der Oura Ring 5 hängt bei mir schon seit zwei Wochen am Finger und macht einen sehr hochwertigen Eindruck, trägt sich angenehm und liefert auch realistisch wirkende Messwerte. Allerdings ist es bei Oura mit dem Kauf des Rings nicht getan, sondern man muss zusätzlich 5,99 Euro Monatsgebühren für das zugehörige Software-Abo einrechnen.

RingConn ohne Abo-Kosten

Bei RingConn entstehen dagegen keine Folgekosten. Mit dem Kauf des Rings sind alle Funktionen freigeschaltet. Über die begleitende App kann man dann wie bei Oura umfassende Körperwerte von der Herzfrequenz über die Überwachung von Hauttemperatur und Schlafverhalten bis hin zum Aktivitäts-Tracking abrufen.

RingConn bietet die Generation 2 seines Rings heute noch ab 237 Euro an. Seit kurzer Zeit ist hier allerdings bereits eine dritte Generation erhältlich, die als Hauptneuerung einen Vibrationsalarm mit sich bringt.