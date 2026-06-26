iPhone kann in der Tasche bleiben
CarPlay-Tipps: Wireless-Adapter fürs Auto und Display fürs Motorrad
Der Wireless-CarPlay-Adapter von PTGTO ist nicht nur extrem klein, sondern hebt sich durch die Möglichkeit zum schnellen Benutzerwechsel von den meisten sonst in diesem Segment angebotenen Produkten ab. Im Rahmen der Prime-Angebote von Amazon ist der USB-Stecker für 25 Euro und damit so günstig wie noch nie zu haben.
Benutzerwechsel per Knopfdruck
Schneller Benutzerwechsel bei CarPlay-Adaptern: Wer schon mal so ein Zubehör verwendet hat und nicht immer alleine unterwegs ist weiß worum es geht. Die Systeme verbinden sich mit dem Telefon, das sie zuerst erkennen. Dadurch landet die Verbindung mitunter beim iPhone des Beifahrers statt beim Gerät des Fahrers. Beim PTGTO-Adapter genügt ein Knopfdruck, um die Verbindung zu wechseln.
Der Stecker ist mit einem USB-A-Anschluss ausgestattet, ein Adapter auf USB-C ist im Lieferumfang enthalten. Allerdings dürfte man diesen in den seltensten Fällen benötigen. Neuere und mit USB-C ausgestattete Fahrzeuge haben in der Regel ohnehin schon drahtloses CarPlay an Bord.
Wohlgemerkt: Es handelt sich hier lediglich um eine Erweiterung der Verbindungsmöglichkeiten. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug CarPlay unterstützt. Zu beachten ist zudem, dass Autos von BMW laut Hersteller nicht unterstützt werden.
CarPlay für das Motorrad
Wer CarPlay am Motorrad nutzen will, wirft einen Blick auf unseren Review des X6 Motorcycle CarPlay-Systems. Bereits im März konnte man den CarPlay-Bildschirm für Zweiräder zum Aktionspreis kaufen. Auch jetzt gibt der Hersteller bei einer Bestellung über die offizielle Webseite wieder ordentlich Rabatt, sodass man das Gerät für rund 190 Euro erhält. Ihr müsst beim Kaufabschluss den Gutscheincode SummerRide2025 eingeben.
Anstatt das iPhone direkt am Motorrad zu montieren, schaut man hier auf einen vergleichsweise großen Bildschirm, der nicht nur CarPlay-Funktionalität bietet, sondern auch mit Zusatzfunktionen glänzt. Dazu zählen eine integrierte Dashcam und eine Lenkerfernbedienung. Das iPhone kann in der Tasche bleiben, was ohnehin viele Biker aus Angst einer Beschädigung des Kamerasystems durch zu viele Erschütterungen bevorzugen.
Neben dem von uns getesteten Set bietet der Hersteller verschiedene weitere Ausführungen an, die sich unter anderem durch die Bildschirmgröße unterscheiden und teils auch auf den GPS-Empfänger verzichten.
Ich habe den Wireless CarPlay Adapter und kann von diesem Modell nur abraten.
Sobald es etwas wärmer wird, hängt er sich auf, und es ertönt nur noch ein lautes Brummen durch die Lautsprecher.
Mit Hitze kommt dieses Modell absolut nicht klar, und ich spreche nicht von den +30° Temperaturen in dieser Woche. Das ging bereits im Frühjahr los.
Im Winter funktioniert der hingegen, wie er soll.
Daher kann ich hier auch nicht die Empfehlung nachvollziehen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass ifun beziehungsweise iPhone Ticker nur Produkte empfiehlt, die sie entweder selbst getestet haben oder von denen sie überzeugt sind.
Der hier beworbene Adapter ist aber absoluter Schrott.
Möglicherweise ist ja auch nur Dein Gerät defekt?
Das hier ist allerdings auch kein Erfahrungsbericht und wurde nicht so deklariert. Es ist der Hinweis auf dieses Produkt iVm dem Preis.
Und so die mögliche Generierung von Einnahmen durch den affiliate-Link, was kein Vorwurf sein soll.
für BMW Fahrer würde ich dennoch uneingeschränkt das Carpuride empfehlen!
Ist zwar ca nen Fuffi teurer aber es ist wirklich genial und clippt einfach in den Orginalen-Navihalter
Sowas, bräuchte ich für das Auto. Hat jemand eine Empfehlung?
Gibt ja leider gefühlt 100 Hunderte
CarlinkKit 5 läuft sehr gut bei mir seit über 1 Jahr 1.
Bräuchte eins mit akku
Lässt sich solch ein Bildschirm mit CarPlay nicht auch in einem Auto verwenden, das noch nicht mit CarPlay ausgestattet ist? Hat das schon mal einer ausprobiert?
jain… also der Monitor ist einfach irgendwo im Auto montierbar, aber du brauchst wahrscheinlich zwingend einen Bluetooth Adapter/Eingang für das alte Autoradio, ich habe jedenfalls noch keines gesehen das AUX hatte.
Aber die meisten Motorrad-Carplay-Bildschirme sind doch komplett autark