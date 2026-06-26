Der Wireless-CarPlay-Adapter von PTGTO ist nicht nur extrem klein, sondern hebt sich durch die Möglichkeit zum schnellen Benutzerwechsel von den meisten sonst in diesem Segment angebotenen Produkten ab. Im Rahmen der Prime-Angebote von Amazon ist der USB-Stecker für 25 Euro und damit so günstig wie noch nie zu haben.

Benutzerwechsel per Knopfdruck

Schneller Benutzerwechsel bei CarPlay-Adaptern: Wer schon mal so ein Zubehör verwendet hat und nicht immer alleine unterwegs ist weiß worum es geht. Die Systeme verbinden sich mit dem Telefon, das sie zuerst erkennen. Dadurch landet die Verbindung mitunter beim iPhone des Beifahrers statt beim Gerät des Fahrers. Beim PTGTO-Adapter genügt ein Knopfdruck, um die Verbindung zu wechseln.

Der Stecker ist mit einem USB-A-Anschluss ausgestattet, ein Adapter auf USB-C ist im Lieferumfang enthalten. Allerdings dürfte man diesen in den seltensten Fällen benötigen. Neuere und mit USB-C ausgestattete Fahrzeuge haben in der Regel ohnehin schon drahtloses CarPlay an Bord.

Wohlgemerkt: Es handelt sich hier lediglich um eine Erweiterung der Verbindungsmöglichkeiten. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug CarPlay unterstützt. Zu beachten ist zudem, dass Autos von BMW laut Hersteller nicht unterstützt werden.

CarPlay für das Motorrad

Wer CarPlay am Motorrad nutzen will, wirft einen Blick auf unseren Review des X6 Motorcycle CarPlay-Systems. Bereits im März konnte man den CarPlay-Bildschirm für Zweiräder zum Aktionspreis kaufen. Auch jetzt gibt der Hersteller bei einer Bestellung über die offizielle Webseite wieder ordentlich Rabatt, sodass man das Gerät für rund 190 Euro erhält. Ihr müsst beim Kaufabschluss den Gutscheincode SummerRide2025 eingeben.

Anstatt das iPhone direkt am Motorrad zu montieren, schaut man hier auf einen vergleichsweise großen Bildschirm, der nicht nur CarPlay-Funktionalität bietet, sondern auch mit Zusatzfunktionen glänzt. Dazu zählen eine integrierte Dashcam und eine Lenkerfernbedienung. Das iPhone kann in der Tasche bleiben, was ohnehin viele Biker aus Angst einer Beschädigung des Kamerasystems durch zu viele Erschütterungen bevorzugen.

Neben dem von uns getesteten Set bietet der Hersteller verschiedene weitere Ausführungen an, die sich unter anderem durch die Bildschirmgröße unterscheiden und teils auch auf den GPS-Empfänger verzichten.