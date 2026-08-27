Thread-Router für die Steckdose
Onvis T20-EA1: Matter-Wandsteckdose regelt und misst den Verbrauch
Onvis erweitert sein Smart-Home-Angebot um die T20-EA1, eine Zwischensteckdose mit Matter-over-Thread-Anbindung. Das neue Modell kostet bei Amazon regulär 32,99 Euro. Zum Start lässt sich zusätzlich ein Coupon über 15 Prozent aktivieren. Anders als frühere Onvis-Produkte ist die Steckdose nicht auf Apple Home beschränkt, sondern lässt sich auch mit Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant verbinden.
Für den Betrieb wird ein Thread Border Router benötigt. Bei Apple kommen dafür unter anderem der HomePod mini, der HomePod der zweiten Generation sowie die aktuellen Apple-TV-4K-Modelle infrage. Einen Thread-Hub setzt Onvis auch bei anderen Geräten voraus. So benötigen etwa der CS2-Türalarm und der Outdoor-Bewegungsmelder SMS2-OD eine entsprechende Basisstation im Heimnetz.
Verbrauchsmessung noch nicht überall verfügbar
Die T20-EA1 misst den Stromverbrauch angeschlossener Geräte und kann Verbrauchswerte für einzelne Tage, Monate und Jahre bereitstellen. Damit lassen sich beispielsweise dauerhaft laufende Verbraucher oder unnötiger Standby-Betrieb aufspüren. Allerdings steht diese Funktion derzeit nicht in allen unterstützten Smarthome-Systemen zur Verfügung. Nach Angaben des Herstellers können Onvis Home, SmartThings und Home Assistant die Messwerte bereits anzeigen. Die Unterstützung für Apple Home befindet sich noch in Entwicklung.
Neben der Energiemessung bietet die Steckdose Zeitpläne und Timer. Ein Urlaubsmodus schaltet angeschlossene Geräte zu wechselnden Zeiten ein und aus. Außerdem sind Fernzugriff und Sprachsteuerung möglich.
Steckdose erweitert zugleich das Thread-Netz
Die Steckdose arbeitet selbst als Thread Router. Sie kann damit Daten anderer Thread-Geräte weiterreichen und das bestehende Mesh-Netz vergrößern. Gerade bei einem größeren Gerätebestand ist die T20-EA1 somit nicht nur Schalter, sondern zugleich Bestandteil der Funkinfrastruktur. Einen ähnlichen Schwerpunkt auf Thread setzt Onvis bereits bei seinem Smart Button mit fünf Tasten.
Elektrisch ist das Modell für bis zu 16 Ampere beziehungsweise 4.000 Watt ausgelegt. Ein integrierter Überlastschutz soll die Steckdose und angeschlossene Geräte bei zu hoher Belastung schützen. Das Gehäuse besteht aus flammhemmendem Polycarbonat der Klasse V0 und besitzt eine Schutzklappe. Die ausschließlich für Innenräume vorgesehene Steckdose misst 80 × 80 × 48 Millimeter und wiegt 90 Gramm.
Hat jemand Erfahrungen bzgl. Einbau?
Bei der Aqara Steckdose gibts nen ziemlich doofen Einbaurahmen der nur mit Anpassungen und Umbau in vorhandene Dosen passt. Also die typischen Krallen fehlen dort.
Gut wäre, wenn er in gängige 55-Systeme passen würde (bspw GIRA).
Lässt sich anhand der Produktbeschreibung leider nicht sagen.
Guter Punkt, aber nur zur Info, die Aqara Wandsteckdose H2 EU ist Matter-over-bridge, hier geht es um eine mit nativ Matter
H2 ist auch Matter native.
Kann man die Steckdose auch manuell schalten? Ich frage für wenig technikaffine Menschen.
Ich vermute, dass der kleine „Knopf“ oben links genau dazu gedacht ist (kurzer Druck = Schalten / langer Druck = Pairing Modus)
Danke Michael, ich habe das als Kontrollleuchte interpretiert.
Mehr technische Info wäre gut gewesen. Zb wie die 16A abgesichert sind in der Steckdose und mit welcher Auslösecharateristik. Würde damit gerne Stromverbrauch einer Klima messen.
@jakh
Dazu hab ich mir teilweise von IKEA den Bilresa-Schalter geleistet.
Wenn der Verbraucher eine Lichtquelle ist, brauchst Du keine ggf. dimmbare Steckdose, sondern besser eine über per Bilresa steuerbare Birne, z.B. aus dem Sortiment von IKEA, in der gelben Verpackung!