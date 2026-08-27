Onvis T20-EA1: Matter-Wandsteckdose regelt und misst den Verbrauch

Onvis erweitert sein Smart-Home-Angebot um die T20-EA1, eine Zwischensteckdose mit Matter-over-Thread-Anbindung. Das neue Modell kostet bei Amazon regulär 32,99 Euro. Zum Start lässt sich zusätzlich ein Coupon über 15 Prozent aktivieren. Anders als frühere Onvis-Produkte ist die Steckdose nicht auf Apple Home beschränkt, sondern lässt sich auch mit Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant verbinden.

Für den Betrieb wird ein Thread Border Router benötigt. Bei Apple kommen dafür unter anderem der HomePod mini, der HomePod der zweiten Generation sowie die aktuellen Apple-TV-4K-Modelle infrage. Einen Thread-Hub setzt Onvis auch bei anderen Geräten voraus. So benötigen etwa der CS2-Türalarm und der Outdoor-Bewegungsmelder SMS2-OD eine entsprechende Basisstation im Heimnetz.

Verbrauchsmessung noch nicht überall verfügbar

Die T20-EA1 misst den Stromverbrauch angeschlossener Geräte und kann Verbrauchswerte für einzelne Tage, Monate und Jahre bereitstellen. Damit lassen sich beispielsweise dauerhaft laufende Verbraucher oder unnötiger Standby-Betrieb aufspüren. Allerdings steht diese Funktion derzeit nicht in allen unterstützten Smarthome-Systemen zur Verfügung. Nach Angaben des Herstellers können Onvis Home, SmartThings und Home Assistant die Messwerte bereits anzeigen. Die Unterstützung für Apple Home befindet sich noch in Entwicklung.

Neben der Energiemessung bietet die Steckdose Zeitpläne und Timer. Ein Urlaubsmodus schaltet angeschlossene Geräte zu wechselnden Zeiten ein und aus. Außerdem sind Fernzugriff und Sprachsteuerung möglich.

Steckdose erweitert zugleich das Thread-Netz

Die Steckdose arbeitet selbst als Thread Router. Sie kann damit Daten anderer Thread-Geräte weiterreichen und das bestehende Mesh-Netz vergrößern. Gerade bei einem größeren Gerätebestand ist die T20-EA1 somit nicht nur Schalter, sondern zugleich Bestandteil der Funkinfrastruktur. Einen ähnlichen Schwerpunkt auf Thread setzt Onvis bereits bei seinem Smart Button mit fünf Tasten.

Elektrisch ist das Modell für bis zu 16 Ampere beziehungsweise 4.000 Watt ausgelegt. Ein integrierter Überlastschutz soll die Steckdose und angeschlossene Geräte bei zu hoher Belastung schützen. Das Gehäuse besteht aus flammhemmendem Polycarbonat der Klasse V0 und besitzt eine Schutzklappe. Die ausschließlich für Innenräume vorgesehene Steckdose misst 80 × 80 × 48 Millimeter und wiegt 90 Gramm.