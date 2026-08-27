Apple aktualisiert fremde Watch-Apps kurzerhand selbst

Normalerweise sind allein die Entwickler dafür verantwortlich, ihre Anwendungen an neue Betriebssysteme anzupassen. Vor dem Start von watchOS 27 macht Apple nun jedoch selbst die Hände schmutzig: Mehrere ältere Apple-Watch-Apps werden vom Konzern neu verarbeitet und als Update über den App Store verteilt.

Hintergrund ist ein Kompatibilitätsproblem, das während der aktuellen Beta-Phase von watchOS 27 aufgefallen ist. Wie 9to5Mac berichtet, lassen sich bestimmte bestehende Anwendungen auf dem neuen System nicht mehr starten. Ursache soll ein Problem mit dem arm64-Bestandteil der jeweiligen App-Pakete sein.

Problem mit der 64-Bit-Version

Apple hatte die Anforderungen für Watch-Anwendungen zuletzt ohnehin verschärft. Seit April müssen neu eingereichte Apps 64-Bit-Unterstützung mitbringen und mit einem aktuellen watchOS-SDK erstellt werden. Entwickler hatte Apple darauf bereits im vergangenen Jahr hingewiesen.

Bei den jetzt betroffenen Anwendungen scheint ein Eingreifen der Entwickler jedoch nicht notwendig zu sein. Apple verarbeitet und paketiert die vorhandenen App-Dateien offenbar selbst neu und kann so die fehlerhafte Binary-Konfiguration korrigieren.

Keine neuen Funktionen

Die aktualisierten Apps tauchen regulär im App Store auf. In den Versionshinweisen weist Apple darauf hin, dass das Update vom Konzern selbst vorgenommen wurde, um die Anwendung auf watchOS 27 vorzubereiten. Inhaltliche Änderungen oder neue Funktionen sind damit nicht verbunden.

Apple hat die betroffenen Entwickler über die Aktion informiert und will den Vorgang bis zum 31. August abschließen. Damit bleibt noch etwas Luft bis zur erwarteten Veröffentlichung von watchOS 27 im September.

Nicht das erste Mal

Ganz ohne Vorbild ist Apples ungewöhnlicher Eingriff nicht. Bereits 2021 hatte Apple zahlreiche Watch-Apps selbstständig aktualisiert. Damals sorgte ein Fehler beim sogenannten App-Thinning dafür, dass auf der 45-Millimeter-Version der Apple Watch Series 7 bei verschiedenen Anwendungen die App-Symbole fehlten.

Auch damals mussten die Entwickler nicht selbst tätig werden. Apple korrigierte die von den eigenen Servern zusammengestellten App-Pakete und verteilte die Reparatur anschließend als reguläres Update. Das jetzige Vorgehen zeigt erneut, dass Apple im Ausnahmefall durchaus in der Lage ist, technische Probleme auf App-Store-Ebene zu beheben, ohne auf neue Versionen der Entwickler warten zu müssen.