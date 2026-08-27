Meta begrenzt Teenager auf zwei Stunden Instagram und Facebook

Meta verschärft die Vorgaben für minderjährige Nutzer von Instagram und Facebook in den USA. Grundlage ist eine Vereinbarung mit einer überparteilichen Gruppe von 52 Generalstaatsanwälten. Wenn die Gerichte keine Einwände mehr haben gelten für US-Nutzer unter 18 Jahren künftig feste Zeitlimits und weitere Einschränkungen.

Zentral ist ein tägliches Nutzungslimit von insgesamt zwei Stunden. Die Zeit wird über Facebook und Instagram hinweg zusammengerechnet und soll auch mehrere erkannte Konten eines Nutzers berücksichtigen. Minderjährige können die Begrenzung nicht selbst abschalten, dafür ist die Zustimmung eines Elternteils erforderlich.

Nachts gesperrt, tagsüber weniger Hinweise

Zwischen Mitternacht und 6 Uhr sollen Jugendliche weder Beiträge veröffentlichen noch Feed, Stories, Explore oder Reels ansehen können. Während der Schulzeit von 8 bis 15 Uhr schaltet Meta Push-Mitteilungen standardmäßig stumm. Ausgenommen bleiben Direktnachrichten sowie Hinweise zur Sicherheit des Kontos.

Zusätzlich erinnern Instagram und Facebook nach jeweils 15 Minuten ununterbrochener Nutzung an die verstrichene Zeit. Weitere Hinweise erscheinen nach insgesamt 60 und 90 Minuten pro Tag. Jugendliche können außerdem einen nicht personalisierten Feed als Standard auswählen und Autoplay abschalten. Eltern erhalten die Möglichkeit, beide Einstellungen verbindlich vorzugeben. Like-Zahlen und Reaktionen blendet Meta bei Teenagern standardmäßig aus.

Auch die Altersprüfung soll ausgebaut werden. Meta will Konten von Kindern unter 13 Jahren besser erkennen und Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren auch dann den vorgesehenen Schutzmechanismen zuordnen, wenn sie bei der Registrierung ein anderes Alter angeben. Eltern sollen zudem Hinweise zu verknüpften Zweitkonten, verdächtigen Kontakten und Änderungen an Schutzeinstellungen erhalten.

TikTok und YouTube sollen nachziehen

Meta fordert TikTok und YouTube auf, ebenfalls ein tägliches Stundenlimit, einen Nachtmodus und Maßnahmen zur Altersprüfung einzuführen sowie jeweils eine entsprechende Zahlung zu leisten.

Der Zuckerberg-Konzern erklärt zudem, dass sich die Regeln weiter verschärfen würden, falls beide Konkurrenten teilnehmen. Dann soll das tägliche Limit auf eine Stunde pro App sinken und die nächtliche Sperre von 22 bis 7 Uhr gelten. Die meisten Bestandteile der Vereinbarung sind auf zehn Jahre angelegt, Zeitlimit und Nachtmodus zunächst auf fünf Jahre.