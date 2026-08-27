Nachts gesperrt, tagsüber weniger Hinweise
Meta begrenzt Teenager auf zwei Stunden Instagram und Facebook
Meta verschärft die Vorgaben für minderjährige Nutzer von Instagram und Facebook in den USA. Grundlage ist eine Vereinbarung mit einer überparteilichen Gruppe von 52 Generalstaatsanwälten. Wenn die Gerichte keine Einwände mehr haben gelten für US-Nutzer unter 18 Jahren künftig feste Zeitlimits und weitere Einschränkungen.
Zentral ist ein tägliches Nutzungslimit von insgesamt zwei Stunden. Die Zeit wird über Facebook und Instagram hinweg zusammengerechnet und soll auch mehrere erkannte Konten eines Nutzers berücksichtigen. Minderjährige können die Begrenzung nicht selbst abschalten, dafür ist die Zustimmung eines Elternteils erforderlich.
Nachts gesperrt, tagsüber weniger Hinweise
Zwischen Mitternacht und 6 Uhr sollen Jugendliche weder Beiträge veröffentlichen noch Feed, Stories, Explore oder Reels ansehen können. Während der Schulzeit von 8 bis 15 Uhr schaltet Meta Push-Mitteilungen standardmäßig stumm. Ausgenommen bleiben Direktnachrichten sowie Hinweise zur Sicherheit des Kontos.
Zusätzlich erinnern Instagram und Facebook nach jeweils 15 Minuten ununterbrochener Nutzung an die verstrichene Zeit. Weitere Hinweise erscheinen nach insgesamt 60 und 90 Minuten pro Tag. Jugendliche können außerdem einen nicht personalisierten Feed als Standard auswählen und Autoplay abschalten. Eltern erhalten die Möglichkeit, beide Einstellungen verbindlich vorzugeben. Like-Zahlen und Reaktionen blendet Meta bei Teenagern standardmäßig aus.
Auch die Altersprüfung soll ausgebaut werden. Meta will Konten von Kindern unter 13 Jahren besser erkennen und Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren auch dann den vorgesehenen Schutzmechanismen zuordnen, wenn sie bei der Registrierung ein anderes Alter angeben. Eltern sollen zudem Hinweise zu verknüpften Zweitkonten, verdächtigen Kontakten und Änderungen an Schutzeinstellungen erhalten.
TikTok und YouTube sollen nachziehen
Meta fordert TikTok und YouTube auf, ebenfalls ein tägliches Stundenlimit, einen Nachtmodus und Maßnahmen zur Altersprüfung einzuführen sowie jeweils eine entsprechende Zahlung zu leisten.
Der Zuckerberg-Konzern erklärt zudem, dass sich die Regeln weiter verschärfen würden, falls beide Konkurrenten teilnehmen. Dann soll das tägliche Limit auf eine Stunde pro App sinken und die nächtliche Sperre von 22 bis 7 Uhr gelten. Die meisten Bestandteile der Vereinbarung sind auf zehn Jahre angelegt, Zeitlimit und Nachtmodus zunächst auf fünf Jahre.
Natürlich nur in den USA, ein Schelm wer Böses dabei denkt ;)
Was denkt denn der Schelm?
Sehr gerne Weltweit solche Einschränkungen.
In der EU dann in 5-10 Jahren weil das Papier erst über 200 Schreibtische muss und jeder Verschlimmbesserungsvorschläge hat :D
Es liegt wohl eher daran, dass meta in den USA verklagt wurde und in der EU nicht. Würde die EU das machen, würde whrsl. „Zensur“ und „wirt. Boykott“ gerufen.
Wie möchte man das kontrollieren, dass der Nutzer noch nicht volljährig ist? Durch Eingebe des Geburtstages…? Das ist ein Schuss in den Ofen.
Jeder bis er beweisen kann, dass er volljährig ist z.B.
Oder die Konten sind schon so alt, dass die Person wohl volljährig sein muss.
Wow da bin ich ja positiv überrascht!
Das sind mal spannende Zahlen und wirklich sinnvolle Einschränkungen. Das wäre ideal für die EU!
Bitte nachmachen !
Lustig.
In Deutschland nur Gerede:
– keine Verbote
– freiwilligen Maßnahmen Katalog
User (selbst eventuell Social Media / Smartphone Zeit von 4-5 Std./Tag) predigen Medienkompetenz :D
Und jetzt kommt in den USA solche Maßnahmen,
Dazu bezahlt Meta noch 18 Mrd Dollar an die Bundesstaaten.
Hallo, EU…wann wird hier mal was gemacht?
PS: Die Maßnahmen müssten eigentlich unbegrenzt gelten und eigentlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden!
Dazu 22 – 7 Uhr Sperre.
Ich dachte, die EU mischt sich überall ein und das möchte man nicht?
Anlass wohl eine Milliardenstrafe wegen vermeintlicher „Sucht“.
In was für einer Welt leben wir nur, dass Eltern die in der Erziehung selber versagen, jetzt die Konzerne verantwortlich machen und damit sogar durchkommen.
Wieso Eltern in der ALLEINIGEN Verantwortung?
Und wieso Vermeintlich?
Schon mal mit bekommen was in dem Prozeß gegen Meta raus kam in den USA?
Die Beweise liegen auf den Tisch:
Meta ist schädlich für Kinder!
Und natürlich auch für Erwachsene.
Meta ist das Philip Morris (Tabakkonzern) für das Gehirn.
Oder willst du uns erzählen, das Zigaretten nicht schädlich sind?
Ab wie viel Jahren dürfen Kinder eigentlich Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, Auto fahren…
Da gibt es ja auch Gesetze und „andere“ die das durchsetzen müssen.
Zusätzlich zur Verantwortung/ Erziehung der Eltern.
Das selbe kann man von Meta, Google und Apple verlangen!
Die sind nicht besser als ein Philip Morris, Bacardi & Co.
Nur ist das Internet kein Straßenkiosk. Was will man mit zahnlosen Tigern?
@mike. Äpfel – Birnen. Was können Eltern für einen Algorithmus?
Einfach deaktivieren den Dreck, sehr entspannend