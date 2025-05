Flaches Wandladegerät von Ugreen und Onvis Smart Button zum Bestpreis

Das schlanke Wandnetzteil Nexode Pro 65W von Ugreen ist bereits seit vergangenem Sommer auf dem Markt, wird in der Regel jedoch vergleichsweise teuer angeboten. Momentan hat der Hersteller den Preis für das Netzteil auf 39,09 Euro gesenkt.

Die Besonderheit bei diesem Netzteil ist zweifellos die extrem schlanke Bauform. Der Hersteller hat das Netzteil so konzipiert, dass es auch in der Steckdose hinter einem Wandschrank Platz findet oder sich kompakt im Reisegepäck verstauen lässt. Das Gehäuse misst 9,2 × 4,8 Zentimeter und ist gerade mal anderthalb Zentimeter hoch. Zudem sind die Ausgänge so platziert, dass verbundene Kabel seitlich und nicht nach vorne weg abstehen.

Die Steckerstifte werden auf der Rückseite eingeklickt. Im Lieferumfang sind zusätzlich auch passende Einsätze für Großbritannien und die USA, sodass sich das Gerät auch als Ladezubehör für Auslandsreisen eignet.

Die Gesamtleistung von 65 Watt verteilt sich auf zwei Anschlüsse für USB-C und eine USB-A-Buchse. Wenn er allein verwendet wird, kann der erste USB-C-Ausgang angeschlossene Geräte mit der vollen Leistung von 65 Watt versorgen. Beim Anschluss von mehreren Ladekabeln verteilt sich die Gesamtleistung abhängig von der Belegung und den verbundenen Geräten, wobei für den ersten Anschluss stets 45 Watt reserviert bleiben.

Smart Button von Onvis steuert 15 Geräte

Ebenfalls schon eine Weile auf dem Markt und aktuell deutlich günstiger zu haben ist der Smart Button von Onvis. Dieser mit Apple Home kompatible Funkschalter verfügt über fünf separate Tasten, die jeweils mit drei verschiedenen Aktionen belegt werden können. Durch einfaches, doppeltes oder langes Drücken kann man somit bis zu 15 Geräte oder Aktionen damit steuern.

Beachtet, dass der Onvis-Schalter das Thread-Protokoll verwendet. Dementsprechend wird ein damit kompatibler Home-Hub wie der HomePod mini oder die Ethernet-Version des aktuellen Apple TV 4K zwingend vorausgesetzt.