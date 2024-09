Onvis Outdoor-Bewegungsmelder SMS2 startet in Deutschland

Der neue Bewegungsmelder SMS2-OD von Onvis ist jetzt in Deutschland erhältlich. Das Gerät ist mit Apple Home kompatibel und speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Der reguläre Kaufpreis für das Zubehör liegt bei 44,99 Euro. Zur Markteinführung kann man hier per Coupon zehn Prozent Sonderrabatt aktivieren, wodurch sich der Endpreis auf 40,49 Euro senkt.

Der Onvis-Bewegungsmelder SMS2-OD lässt sich ausschließlich in Verbindung mit Apple HomeKit verwenden, andere Smarthome-Systeme werden nicht unterstützt. Im Gegensatz zu den älteren Bewegungsmeldern des Herstellers findet die Kommunikation über Thread statt, was für schnellere und stabilere Verbindungen als zuvor über Bluetooth sorgen sollte. Ein mit Thread kompatibler HomeKit-Hub, also ein neuerer HomePod oder ein entsprechendes Apple-TV-Modell, wird dementsprechend zwingend vorausgesetzt.

Onvis setzt komplett auf die Offline-Speicherung der erfassten Daten beziehungsweise deren Verwendung in HomeKit. Dementsprechend ist für die Nutzung der Hersteller-App auch keine Registrierung erforderlich.

Sensoren für Licht, Temperatur und Feuchtigkeit mit an Bord

Die Funktion als reiner Bewegungsmelder wird durch einen Lichtsensor sowie integrierte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser ergänzt. Über die Anzeige von aktuellen Werten in Apple Home hinaus lassen sich mithilfe der Onvis-App auch historische Daten für die letzten 32 Tage abrufen. Zudem speichert das Gerät die letzten 100 Aktivitätsaufzeichnungen.

Das Gehäuse des Onvis SMS2-OD ist nach IP66 gegen Wasser geschützt. Das Gerät wird mithilfe eines mitgelieferten Schraubsockels montiert und ein integriertes Kugelkopfgelenk ermöglicht die Ausrichtung auf den gewünschten Bereich. Der Sensor selbst hat ein Erfassungsfeld von 100 Grad und reagiert auf Bewegungen im Bereich von fünf bis zehn Metern Entfernung. Als Stromquelle fungieren zwei AA-Batterien, deren Laufzeit vom Hersteller mit bis zu vier Jahren angegeben werden.

Von Onvis hatten wir uns kürzlich erst deren neuen, für die Verwendung an Türen konzipierten Alarmsensor CS2 näher angeschaut.