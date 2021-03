Onvis Kameleon: Mehrfarb-Lightstrip mit HomeKit-Anbindung im Anmarsch

Mit Onvis steht ein weiterer Anbieter für HomeKit-Beleuchtung in den Startlöchern. Bislang kennen wir Onvis ja vor allem als Hersteller von Sensoren und einer Schaltsteckdose. Mit dem LED-Leuchtstreifen Kameleon K1 will der Hersteller in Kürze sein erstes „Smart Lighting“-Produkt anbieten.

Die mit dem Kameleon-Streifen möglichen Lichteffekte erinnern uns an den ebenfalls mit HomeKit kompatiblen Cololight-LED-Lightstrip. Wahrscheinlich wird es auch bei Onvis so sein, dass sich über HomeKit zwar generelle Farbwechsel durchführen lassen, Animationen oder Mischfarben jedoch mit einer separaten App konfiguriert werden müssen.

Der ins Kabel integrierte Schalter ähnelt mit seinen Tasten für Ein/Aus, Heller und Dunkler ein wenig an den Nanoleaf Essentials Lightstrip. Die bei Onvis im Gegensatz zu Nanoleaf nicht vorhandene Modustaste wird durch längeres Drücken der Ein/Aus-Taste ersetzt. Zudem soll ein in die Kontrolleinheit integriertes Mikrofon vergleichbar mit einer Lichtorgel die akustische Lichtsteuerung ermöglichen. Die Produktseite bei Onvis liefert bislang nur spärliche Informationen. Zusätzliche Fotos stellt das Blog HomeKitNews bereit, ein kurzes Video gibt es hier zu sehen. Der Verkaufsstart ist wohl für kommenden Monat geplant.

Onvis hat seine Produkte bislang eher im unteren Preissegment platziert. Dementsprechend könnte der neue Lightstrip das Angebot an mit HomeKit kompatiblen Leuchtmitteln auf willkommene Weise erweitern.

