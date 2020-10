Ausprobiert: Cololight-LED-Lightstrip mit HomeKit und dynamischen Effekten

Die LED-Leuchtstreifen von Cololight heben sich in Sachen Leistungsumfang vom Rest der mit HomeKit kompatiblen LED-Lightstrips deutlich ab. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht die Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Musik, zudem stehen eindrucksvolle animierte LED-Farbeffekte zur Verfügung. Allerdings muss man diesbezüglich anmerken, dass die HomeKit-Steuerung selbst auf die von Apple unterstützten Funktionen wie An/Aus, Farbwechsel oder Helligkeit begrenzt ist. Um die zusätzlichen Optionen zu nutzen, müsst ihr auf die App des Herstellers zurückgreifen.

Beginnen wir bei den Grundlagen. Die LED-Lightstrips von Cololight werden in Varianten mit 30 LEDS und 60 LEDs pro Meter angeboten. Die Wahl der geeigneten Version hängt nicht zwingend von der damit verbundenen Leucht- und Effektstärke ab, die großzügigere Anordnung mit 30 LEDs kann durchaus von Vorteil sein, wenn der Streifen über Ecken laufen soll, weil die größeren Abstände mehr Spielraum beim Biegen bieten.

Wir haben den Streifen mit 60 LEDs ausprobiert. Im Lieferumfang war hier ein WLAN-Controller mit USB-Kabel sowie ein Anschlusskabel für den Lightstrip. Hier kommen wir gleich zur ersten Besonderheit: Ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten, sondern der Hersteller merkt an, dass man eine beliebige USB-Stromquelle mit mindestens 2,4A verwenden kann. Dies schließt auch einen entsprechenden Akku und damit verbunden die Möglichkeit, den LED-Streifen outdoor zu benutzen ein. An die 2,4A-Vorgabe solltet ihr euch übrigens halten, mit schwächeren Netzteilen ist ein fehlerfreier Betrieb nicht möglich.

Das Verbinden mit HomeKit geht gewohnt schnell vonstatten. Der dafür benötigte HomeKit-Code findet sich auf der ins Kabel integrierten Cololight-Steuerzentrale, der Lightstrip wird dann über WLAN zum heimischen Smarthome-Setup hinzugefügt. In der Home-App erscheint der Leuchtstreifen dann wie gewohnt als Lampe und bietet die Möglichkeit zum Schalten, Einstellen von Farbkraft und Helligkeit sowie dem Einbinden in Automationen.

Wer den kleinen Taster auf dem Cololight-Controller drückt, merkt allerdings schnell, dass hier noch deutlich mehr geht. Der Leuchtstreifen kann farbenfrohe und kräftige LED-Animationen anzeigen, die sich eingeschränkt per Taster, deutlich umfangreicher aber über die Cololight-App steuern lassen.

Mit Blick auf die App sei kurz angemerkt, dass es einen Gästezugang gibt, der ohne Anmeldung laut Hersteller mit eingeschränktem Umfang zur Verfügung steht. Die wesentlichen Funktionen sind hier allerdings vorhanden.

In der App des Herstellers könnt ihr zunächst mal zwischen verschiedenen dynamischen Effekten und festen Leuchtfarben wählen. Das Angebot der Lichteffekte scheint uns erstmal durchaus ausreichend, doch wer sich kreativ betätigen will, kann in beiden Bereichen auch eigene Leuchtmuster bzw. Farben erstellen. Einen Eindruck von den möglichen Lichteffekten bekommt ihr am besten beim Blick in das eingebettete Video.

Als Besonderheit lässt sich über die Cololight-App auch die akustische Lichtsteuerung starten. Der Controller hat hierzu ein eigenes Mikrofon integriert (wahlweise könnt ihr auch das Mikrofon des iPhone als Quelle auswählen) und den Leuchtstreifen auf diese Weise zu einer Lichtorgel machen, bei der sich ebenfalls wieder vielseitige Eigenschaften konfigurieren lassen. Auch hier gilt: Die vom Hersteller bereitgestellten Voreinstellungen sorgen schon mal für ausreichend Spaß, können aber nach eigenem Geschmack erweitert werden.

Für die Montage ist der Cololight-Streifen mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet, zudem stehen verschiedene Starter- und Erweiterungspakete zur Verfügung. In der Basisausführung kommt Cololight mit zwei Metern Länge und einer Lichtstärke von 800 Lumen bei 60 LEDs und 400 Lumen bei 30 LEDs. Abhängig von der LED-Zahl unterscheiden sich auch die Preise. Die Variante mit 60 LEDs gibt es für 64,99 Euro, mit 30 LEDs bekommt man das Starterkit bereits für 49,99 Euro.

