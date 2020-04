Ohreinsätze für AirPods Pro: Im Einzel-Austausch für 4,16 Euro

Wie berichtet hat sich Apple am Mittwoch dazu durchgerungen, die Ersatzkappen für die AirPods Pro nun auch zum regulären Kauf anzubieten. Ihr könnt die AirPods Pro Silikontips jetzt im Zweierpack zum Preis von 9 Euro im Apple-Onlineshop bestellen. Bei der Bestellung müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die Stöpsel jeweils in klein, mittel oder groß haben wollt.

Wie das Unternehmen jetzt auf der Sonderseite „Service und Reparatur der AirPods“ mitteilt, werden die Kappen im Service-Fall auch Einzeln zum Tausch angeboten.

Die Gebühr, die für eine entsprechende Serviceleistung außerhalb der Garantie entrichtet werden muss beziffert Apple mit 4,16 Euro und macht den Einzelkauf so sogar etwas günstiger als den Doppelpack. Allerdings nur im Laden. Für eventuell anfallende Versandkosten werden nämlich zusätzlich 11,90 Euro berechnet.

In diesem Zusammenhang sei erneut darauf hingewiesen, dass Apple-Kunden, die eine Apple-Care-Versicherung abgeschlossen haben, sich weiterhin besser an den Apple Support wenden. Die Ersatzkappen stehen in diesem Fall kostenlos zur Verfügung stehen.