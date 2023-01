ChatGPT: Betrügerische App zockt mit In-App-Käufen ab

Die betrügerische App „ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3“ wurde bereits Mitte Dezember im App Store veröffentlicht und hat daraufhin auch mehrere Updates erhalten, die von Apples Kontrolleure – offenbar ebenfalls ohne Bedenken – freigegeben wurden. In der Beschreibung ihres letzten Updates vom 23. Dezember werben die Entwickler sogar mit ihrer Platzierung in den App-Store-Charts.

ChatGPT an sich ist ein vollständig kostenloses Angebot und bietet auf künstlicher Intelligenz basierend die Möglichkeit zur Interaktion mit Nutzern. Dabei gibt das System Texte aus, die sich von einer von Menschen formulierten Antwort in der Regel nicht unterscheiden lassen. Die Antworten von ChatGPT basieren dabei auf Informationen, die das System aus verschiedenen Quellen wie etwa Webseiten, Soziale Medien, Nachrichten oder Büchern bezieht.

Die Anwendung mit dem Titel „ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3“ hat bei den Nutzern den falschen Eindruck erweckt, es handle sich um die offizielle App zu dem hervorragenden und entsprechend populären Chatbot ChatGPT und für die Nutzung des Online-Angebots satte Abo-Preise per In-App-Kauf berechnet. Pro Woche wurden hierzulande 9,99 Euro berechnet, der Monatspreis lag bei 22,99 Euro und für ein Jahresabo wurden 59,99 Euro abgerechnet. Um auch zögerliche Anwender auszunehmen, hatten die Entwickler der App zudem die Kündigung von Test- und regulären Abos über die App erschwert.

