O2 will verstärkt Städte mit 5G-Straßenleuchten ausstatten

Telefónica will die 5G-Abdeckung in Städten mithilfe spezieller Straßenleuchten nun systematisch verbessern. Die O2-Mutter arbeitet dabei mit dem Infrastrukturanbieter 5G Synergiewerk zusammen. Ziel sei es, die Netzqualität insbesondere in dicht besiedelten Bereichen, an Veranstaltungsorten und in touristischen Regionen zu verbessern.

5G und Licht aus einem Mast

Das Projekt sieht vor, bestehende Straßenlaternen durch multifunktionale Masten zu ersetzen, die neben Licht auch 5G-Mobilfunk bereitstellen. Diese „Smart Poles“ genannten Masten kombinieren energiesparende LED-Leuchtmittel mit über Glasfaseranschlüsse angebundener Mobilfunktechnik.

Bilder: 5G Synergiewerk | Udo Ernhuber

Die kompakten Systeme sollen ihre unmittelbare Umgebung mit 5G-Signalen versorgen, ohne dabei das Stadtbild wesentlich zu verändern. Die Lösung eigne sich besonders für städtische Bereiche, in denen die klassischen Mobilfunkstandorte wie etwa geeignete Dächer fehlen oder nicht ausreichen.

Telefónica zufolge sind die neuen Leuchten bereits in den ersten deutschen Städten aktiv, darunter Köln, Frankfurt am Main und Würzburg. Weitere Installationen seien beispielsweise in Hannover, Stuttgart und Köln geplant. Insgesamt sollen bis Jahresende mindestens 50 zusätzliche Standorte mit 5G-Straßenleuchten ausgestattet werden.

Premiere bereits während der Fußball-EM in Köln

Erstmals kamen die 5G-Straßenleuchten während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Köln. Dort hat damals ein solcher Mast die Mobilfunkabdeckung im Bereich der Fanmeile beim Kölner Dom unterstützt.

Die Entlastung von temporär stark ausgelasteten Netzen im Bereich von Großveranstaltungen oder in touristischen Gebieten steht auch weiterhin auf dem Plan. In München sollen zur besseren Netzversorgung während des Oktoberfests neue Masten rund um die Theresienwiese errichtet werden. Ähnliche Maßnahmen sind in Düsseldorf zur Rheinkirmes und in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld vorgesehen.