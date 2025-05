Face-ID unter dem Display: Beim iPhone 18 realistisch

Auch wenn es bis dahin noch anderthalb Jahre hin sind, die Hinweise darauf, dass Apple die für die Gesichtserkennung Face-ID benötigten Sensoren beim iPhone 18 unter der Bildschirmoberfläche versteckt, sind mittlerweile durchaus ernstzunehmen.

Der Branchenexperte Ross Young berichtet von der aktuell im kalifornischen San Jose stattfindenden Fachveranstaltung SID Business Conference. Der Vorstandsvorsitzende des auf Bildschirmlösungen spezialisierten Unternehmens OTI Lumionics, Michael Helander, habe dies dort indirekt bestätigt. Helander rechnet damit, dass die ersten Telefone, die Komponenten von OTI Lumionics verwenden, um Face ID unter dem Display zu integrieren, im Jahr 2026 zum Verkauf angeboten werden.

At the SID Business Conference today, OTI Lumionics CEO Michael Helander confirmed that they expect phones with under panel Face ID using their materials to be available for sale in 2026. This suggests that iPhone 18 Pro models will have under panel Face ID with other brands and…

— Ross Young (@DSCCRoss) May 14, 2025