O2 One Unlimited: Kombinierter Mobilfunk- und Festnetztarif

Die neuen „O2 One Unlimited“-Tarife bestehen grundsätzlich aus zwei Bausteinen: Einem Festnetzanschluss per VDSL oder Kabel und einem Mobilfunkanschluss mit unbegrenzen Daten, Telefonie-Flatrate und unlimitierten SMS.

Der Netzbetreiber o2 wird ab dem kommenden Monat einen kombinierten Mobilfunk- und Festnetztarif anbieten und konkurriert damit erstmals mit den MagentaEINS-Tarifen der Deutschen Telekom. Auch namentlich nehmen sich die beiden Angebote nicht sonderlich viel: o2 wird seinen Kombi-Tarif mit der Bezeichnung „O2 One Unlimited“ in den Markt einführen. Der Startpreis in der günstigsten Tarif-Kombination liegt dabei bei 60 Euro pro Monat.

Insert

You are going to send email to