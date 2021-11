Endloses Bogenschießen: Eine entspannte Gelegenheitsspiel-Empfehlung

Die für den Einsatz auf iPad und iPhone optimierte Universal-Applikation „ Endless Archery “ (zu Deutsch: endloses Bogenschießen) haben wir gestern ohne große Erwartungshaltung geladen – sind von dem klassischen Casual Game aber so angetan, dass wir den Download-Hinweis gerne an euch durchreichen möchten. Der Titel ist aus Anlass des dreijährigen App Store-Geburtstages vorübergehend kostenlos zu haben, kennt keine In-App-Käufe und keine Abos – die Finger verbrennen kann man sich hier also nicht.

Insert

You are going to send email to