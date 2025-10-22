Nur bei Gerätekauf und Vertragsverlängerung
O2 führt „Treuevorteil“ ein: Kundenbindung mit Einschränkungen
Mit einem neuen Treuevorteil will die Telefónica-Marke O2 ihre Bestandskunden stärker an das Unternehmen binden. Wer seinen Mobilfunkvertrag um 24 Monate verlängert, kann beim Kauf eines neuen Smartphones über das hauseigene Ratenmodell „O2 MyHandy“ vergünstigte Konditionen erhalten. Die Höhe des Rabatts hängt dabei vom gewählten Gerät, dem bestehenden Tarif und der verbleibenden Vertragslaufzeit ab.
Was die Telefónica heute aktiv als „Treuevorteil“ bewirbt entpuppt sich bei näherem Hinsehen jedoch als befristete Aktion, die nur in Kombination mit einem Ratenkauf über 24 oder 36 Monate gilt und dazu auch noch zum 31. Dezember 2025 befristet ist.
Voraussetzung kann zudem ein Tarifwechsel in einen höherwertigen O2-Mobile-Tarif sein: Ab dem 13. Vertragsmonat greift der Vorteil bei Wechsel in den Tarif O2 Mobile L oder höher. Ab dem 17. Monat gilt er auch für den Tarif O2 Mobile M, ab dem 19. Monat für den Tarif O2 Mobile S. O2 verweist als Beispiel auf das Google Pixel 10 Pro, bei dem sich die monatlichen Raten um 15 Euro reduzieren sollen. Über zwei Jahre entspricht das einer Ersparnis von bis zu 360 Euro zusätzlich zu bereits bestehenden Rabatten.
Relevanz für breite Kundengruppe fraglich
Mit der Maßnahme adressiert O2 in erster Linie Kunden, die ihren Mobilfunkvertrag regelmäßig mit einem neuen Gerät kombinieren. In der Realität trifft das allerdings nur noch auf einen begrenzten Nutzerkreis zu. Viele kaufen Smartphones heute getrennt vom Vertrag, achten auf Händlerangebote und verwenden ihre Geräte deutlich länger als früher. Der klassische Geräteaustausch zum Vertragsende spielt im Alltag vieler Nutzer kaum noch eine Rolle.
Da sich der Treuevorteil ausschließlich auf den Gerätekauf beschränkt, bleibt der monatliche Grundpreis des Mobilfunktarifs unverändert. Für Kunden, die ihren Vertrag einfach verlängern möchten oder mit ihrem aktuellen Smartphone zufrieden sind, bietet das Angebot keinen Mehrwert. O2 setzt damit auf ein Modell, das eher symbolisch Kundenbindung suggeriert, im Alltag aber nur einen Teil der Bestandskundschaft erreichen dürfte.
Ob man nun o2 mag oder nicht grade bei
den Vertragsverlängerung kann man mehr handeln als bei den anderen 2 großen. Erst recht wenn man man 2 oder 3 Verträge hat wie ich für die Familie.
Ich würde gern einfach von vornherein einen fairen Preis haben anstatt zu handeln. Aber so ist es nunmal.. kündige auch immer meine Verträge und erhalte dann etwas bessere Preise…
Tatsächlich hab ich die letzte Verlängerung auch nur über die App gemacht weil da der Preis schon top war . So geht es auch
Tja aber im Chat oder Telefon sind die Preise immer nochmal besser als in der App. Alles falsch gemacht würde ich sagen.
Die beste Möglichkeit an gute Konditionen zu kommen, ist immer noch den Vertrag zu kündigen. Mache ich seit Jahren bei o2 so und hab immer sehr gute Angebote bekommen. Meine iPhones kaufe ich seit Jahren über eBay.
O2 nein danke, nie wieder.
Ich kann nur congstar empfehlen, besseres stabileres Netz und akzeptable Preise. Es gibt sehr oft gute Angebote mit Handy um die 22-30€/Monat und oftmals 30gb und mehr. Ich habe aktuell 70gb, was mir ausreicht, 5g und 100mbits für 23€.
Das Handy welches dabei ist kann man gut verkaufen und für ein neues iPhone nutzen.
Mein letzter Deal war mit irgendeinem Samsung, hab ich direkt in Ungeöffneter Verpackung für 410€ an Zoks oder so verkauft !
Und bei andere dann en „congstar – danke, nie wieder!“
Meine frau zahlt bei o2 fuer unlimited max 20€.
Ich 30€. Bei uns in der region ist o2 klasse. Vorallem seitdem die damals eplus uebernommen haben.
Bei o2 kann ma schon gute schnapper machen.
Aber auch bei congstar war ich 2 jahre. Bei uns in der region kein unterschied zwischen Telekom und o2.
Ich bezweifle stark dass das rechtlich zulässig ist
Ich nicht
Herr Lehrer, ich weiß was.
O2 Kunde seit 10 Jahren und immer top zufrieden. Hole mir alle zwei Jahre das neue iPhone mit Verlängerung des Vertrages. Und immer gute Preise bekommen.
Das ist doch Augenwischerei, selbst mit reduzierten Raten zahlt man bei diesem „Angebot“ für das Gerät deutlich mehr als es im freien Handel kosten würde. Wer geht denn auf sowas freiwillig ein?
+1
Trotzdem ist das iPhone 17 Pro Max 1TB fast 200€ teuerer als z.B auf eBay…
Zufriedener o2 Kunde. Festnetz mit 500mbit und Handy unlimited mit Connect-Option für 49,95€. Hier bekommt man bei der Konkurrenz deutlich weniger.
Treue Kunden sind in der Branche die Gelackmeierten. Anstatt wenig in alte Kunden zu investieren werden neue Kunden subventioniert. Dabei lernt jeder BWLer schon in den ersten Semestern, dass es viel günstiger ist vorhandene Kunden zu halten als neue Kunden zu gewinnen.
Kann das iPhone 13 Pro Max „5G SA“ bei o2 mit eSIM und mit aktivierter 5G Option und iOS 26 oder nur 5G NSA?
Ab dem 15