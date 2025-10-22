O2 führt „Treuevorteil“ ein: Kundenbindung mit Einschränkungen

Mit einem neuen Treuevorteil will die Telefónica-Marke O2 ihre Bestandskunden stärker an das Unternehmen binden. Wer seinen Mobilfunkvertrag um 24 Monate verlängert, kann beim Kauf eines neuen Smartphones über das hauseigene Ratenmodell „O2 MyHandy“ vergünstigte Konditionen erhalten. Die Höhe des Rabatts hängt dabei vom gewählten Gerät, dem bestehenden Tarif und der verbleibenden Vertragslaufzeit ab.

Was die Telefónica heute aktiv als „Treuevorteil“ bewirbt entpuppt sich bei näherem Hinsehen jedoch als befristete Aktion, die nur in Kombination mit einem Ratenkauf über 24 oder 36 Monate gilt und dazu auch noch zum 31. Dezember 2025 befristet ist.

Voraussetzung kann zudem ein Tarifwechsel in einen höherwertigen O2-Mobile-Tarif sein: Ab dem 13. Vertragsmonat greift der Vorteil bei Wechsel in den Tarif O2 Mobile L oder höher. Ab dem 17. Monat gilt er auch für den Tarif O2 Mobile M, ab dem 19. Monat für den Tarif O2 Mobile S. O2 verweist als Beispiel auf das Google Pixel 10 Pro, bei dem sich die monatlichen Raten um 15 Euro reduzieren sollen. Über zwei Jahre entspricht das einer Ersparnis von bis zu 360 Euro zusätzlich zu bereits bestehenden Rabatten.

Relevanz für breite Kundengruppe fraglich

Mit der Maßnahme adressiert O2 in erster Linie Kunden, die ihren Mobilfunkvertrag regelmäßig mit einem neuen Gerät kombinieren. In der Realität trifft das allerdings nur noch auf einen begrenzten Nutzerkreis zu. Viele kaufen Smartphones heute getrennt vom Vertrag, achten auf Händlerangebote und verwenden ihre Geräte deutlich länger als früher. Der klassische Geräteaustausch zum Vertragsende spielt im Alltag vieler Nutzer kaum noch eine Rolle.

Da sich der Treuevorteil ausschließlich auf den Gerätekauf beschränkt, bleibt der monatliche Grundpreis des Mobilfunktarifs unverändert. Für Kunden, die ihren Vertrag einfach verlängern möchten oder mit ihrem aktuellen Smartphone zufrieden sind, bietet das Angebot keinen Mehrwert. O2 setzt damit auf ein Modell, das eher symbolisch Kundenbindung suggeriert, im Alltag aber nur einen Teil der Bestandskundschaft erreichen dürfte.