Mit Apple Home zum Startpreis: Eufy bringt schwarze E30 Indoor-Kamera

Mit einer neuen Farbvariante frischt Eufy das Sortiment seiner Innenraumkameras auf. Die Eufy Indoor Cam E30, die Anfang des Jahres in Weiß auf den Markt kam, ist nun auch in einer schwarzen Ausführung erhältlich. Technisch bleibt das Modell unverändert und richtet sich weiterhin an Nutzer, die eine lokal speichernde Überwachungskamera mit Smart-Home-Anbindung suchen.

Zum Start ist die schwarze Version mit einem Einführungspreis von 59,99 Euro gelistet. Damit unterbietet sie nicht nur den ursprünglichen Einstiegspreis der weißen Variante von 89,99 Euro, sondern liegt auch unter dem bisherigen Aktionspreis von 69,99 Euro. Die Kamera ist mit einer 4K-Auflösung ausgestattet, unterstützt Apple Home, Amazon Alexa und Google Assistant. Bei der Nutzung über Apple HomeKit ist die maximale Videoqualität allerdings auf 1080p begrenzt.

Rundumsicht und Bewegungserkennung

Die Eufy E30 verfügt über ein motorisiertes Objektiv mit Schwenk- und Neigefunktion, das einen 360-Grad-Blickwinkel ermöglicht. Eine automatische Verfolgung sorgt dafür, dass erkannte Bewegungen kontinuierlich im Bild bleiben. Die Kamera ist in der Lage, zwischen Personen und Tieren zu unterscheiden und reagiert auch auf Geräusche wie Schreien oder Weinen. Diese Funktionen basieren auf einer lokal integrierten KI, die ohne Cloud-Anbindung arbeitet.

Für Aufnahmen bei Dunkelheit stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine klassische Infrarotansicht sowie ein Spotlight für farbige Nachtsichtaufnahmen. Letzteres kann zusätzlich als optisches Signal zur Abschreckung dienen.

Indoor Cam E30 ausprobiert: Apple Home, Tracking, RTSP

Die Speicherung der Videodaten erfolgt lokal auf einer microSD-Karte oder über eine separat erhältliche HomeBase 3. Für die Einrichtung und Steuerung steht die Eufy Security App bereit. Diese erlaubt nicht nur den Zugriff auf (RTSP-)Livestreams, sondern bietet auch Funktionen zur gezielten Bereichsüberwachung und direkten Kommunikation über Zwei-Wege-Audio.

Lokaler Speicher statt Abo-Modell

Die Eufy Indoor Cam E30 setzt auf lokale Speicherung und kommt ohne verpflichtende Abo-Gebühren aus. Eine optionale Cloud-Sicherung wird zwar angeboten, ist aber nicht erforderlich, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Im Lieferumfang enthalten sind Kamera, USB-Kabel, Netzadapter und eine Halterung zur Wandmontage.