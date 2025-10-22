4K-Auflösung, KI-Funktionen und Smart-Home-Anbindung
Mit Apple Home zum Startpreis: Eufy bringt schwarze E30 Indoor-Kamera
Mit einer neuen Farbvariante frischt Eufy das Sortiment seiner Innenraumkameras auf. Die Eufy Indoor Cam E30, die Anfang des Jahres in Weiß auf den Markt kam, ist nun auch in einer schwarzen Ausführung erhältlich. Technisch bleibt das Modell unverändert und richtet sich weiterhin an Nutzer, die eine lokal speichernde Überwachungskamera mit Smart-Home-Anbindung suchen.
Zum Start ist die schwarze Version mit einem Einführungspreis von 59,99 Euro gelistet. Damit unterbietet sie nicht nur den ursprünglichen Einstiegspreis der weißen Variante von 89,99 Euro, sondern liegt auch unter dem bisherigen Aktionspreis von 69,99 Euro. Die Kamera ist mit einer 4K-Auflösung ausgestattet, unterstützt Apple Home, Amazon Alexa und Google Assistant. Bei der Nutzung über Apple HomeKit ist die maximale Videoqualität allerdings auf 1080p begrenzt.
Rundumsicht und Bewegungserkennung
Die Eufy E30 verfügt über ein motorisiertes Objektiv mit Schwenk- und Neigefunktion, das einen 360-Grad-Blickwinkel ermöglicht. Eine automatische Verfolgung sorgt dafür, dass erkannte Bewegungen kontinuierlich im Bild bleiben. Die Kamera ist in der Lage, zwischen Personen und Tieren zu unterscheiden und reagiert auch auf Geräusche wie Schreien oder Weinen. Diese Funktionen basieren auf einer lokal integrierten KI, die ohne Cloud-Anbindung arbeitet.
Für Aufnahmen bei Dunkelheit stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine klassische Infrarotansicht sowie ein Spotlight für farbige Nachtsichtaufnahmen. Letzteres kann zusätzlich als optisches Signal zur Abschreckung dienen.
- Indoor Cam E30 ausprobiert: Apple Home, Tracking, RTSP
Die Speicherung der Videodaten erfolgt lokal auf einer microSD-Karte oder über eine separat erhältliche HomeBase 3. Für die Einrichtung und Steuerung steht die Eufy Security App bereit. Diese erlaubt nicht nur den Zugriff auf (RTSP-)Livestreams, sondern bietet auch Funktionen zur gezielten Bereichsüberwachung und direkten Kommunikation über Zwei-Wege-Audio.
Lokaler Speicher statt Abo-Modell
Die Eufy Indoor Cam E30 setzt auf lokale Speicherung und kommt ohne verpflichtende Abo-Gebühren aus. Eine optionale Cloud-Sicherung wird zwar angeboten, ist aber nicht erforderlich, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Im Lieferumfang enthalten sind Kamera, USB-Kabel, Netzadapter und eine Halterung zur Wandmontage.
ich habe das „Vorgängermodell“ eufy Security Indoor Cam E220. da gibt es nichts zu meckern, erfüllt mit homekit wunderbar die Urlaubsüberwachung, da 1080p dank 2K voll bedient werden. gibt es oft zu aktionen um 30€
Kann man über HomeKit die PTZ Funktion nutzen?
Leider nein. Nur über die Eufy App.
Jedoch funktioniert gegensprechen.
Danke,
für die schnelle Antwort
Braucht man sich Sorgen machen, wenn man nur HomeKit nutzt (falls möglich, also ohne die eufy App) bzgl. Datenschutzprobleme mit eufy?
Es gibt für ca. 10 Euro weniger, ein nahezu identisches Modell von Aquara. :-)
Dennoch ist Eufy erheblich besser, weil es schlicht und ergreifend die größte Gerätevielfalt bietet.
Ein Modell ist besser, weil der Hersteller mehr Geräte baut?
So pauschal kann ich das nicht stehen lassen.
Das wirkt sich ja nur aus, wenn man die App des Herstellers verwendet. Wenn man Wert auf Kompatibilität der SmartHome-Komponenten legt und z. B. alles in HomeKit etc. einbindet, spielt das doch kaum eine Rolle.
Kann ich via Apple Homekit die Kamera auch drehen?
Nicht über Apple Home direkt, dazu muss man in die eufy-App wechseln.
Voller Funktionsumfang bestimmt wieder nur mit nem Hub.
Da bin ich bei der Videotürklingel schon auf die Nase gefallen.
Nein. Geht auch ohne
Bei mir kostet die schwarze Version 89,90€, die weiße 59,90€?!
Hast Du den Haken bei dem 30€ Coupon gemacht? Oder wird Dir der nicht angezeigt?
-30€ Coupon aktivieren
Lustig wie das Bild suggeriert mit HomeKit könne man 360Grad schwenken.
Kann man mit Homekit nicht?
Nein, auch ist in Apple Home nur full HD statt 4K möglich!!!
Nur über die eufy App, nicht in Apples Home App. Aber man kann HomeKit Secure Video nutzen und in der eufy-App schwenken.
In Februar das weiße Modell für €90 gekauft, sehr zufrieden mit der Bildqualität (besser als die ältere von Eve).
September schon kaputt: beim Initialisieren (d.h. bei Reboot) startet die Kamera einige Bewegungen, beim Schwenk unten -> oben macht es klick, und aus ist sie. Sie war die ganze Zeit an gleicher Stelle, nicht bewegt oder angefasst …
Support (über Amazon): ruft nicht zurück.
Weiss jemand, welche Auflösung der RTSP Stream hat?
Ich habe das Vor-Vorgänger Modell „2k Pan&Tilt“. Das funktioniert sehr gut, nur eines nervt ungemein: je nach Tagesform meldet das Ding Personen, wo keine sind. Zu allem Überfluss sieht die Kamera Bewegung, wo (auch im Video) definitiv keine ist.
Kennt jemand bei euch das Problem, und sind da neuere Modelle wie dieses erfahrungsgemäß besser?
Kann man die kamera auch mit der Home Base 2 benutzen??