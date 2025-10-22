Treker: Magnetische Klemmhalterung hält das iPhone unterwegs

Mit dem neuen Treker MagSafe Travel Mount stellt der Zubehörhersteller iOttie eine kompakte Smartphone-Halterung vor, die sich an Personen richtet, die ihr Gerät regelmäßig in wechselnden Umgebungen stabil positionieren müssen.

Anders als herkömmliche Tisch- oder Kfz-Halterungen nutzt das Zubehör einen federbelasteten Montagebügel, der sich an Klapptischen, Regalböden oder Arbeitsplatten befestigen lässt. Entwickelt wurde das Produkt mit Blick auf den mobilen Einsatz, etwa bei Reisen, in Hotelzimmern oder beim Arbeiten unterwegs.

Der Aufbau erlaubt eine Nutzung im Hoch- oder Querformat. Ein Gelenkarm ermöglicht die Einstellung des gewünschten Winkels. Eine weiche Silikonfläche dient dem Schutz des Gehäuses und soll für Stabilität sorgen, auch bei leichten Erschütterungen. Die Konstruktion zielt insbesondere auf Personen ab, die ihr Smartphone beim Produzieren von Inhalten, bei Videotelefonaten oder zur Medienwiedergabe im Sichtfeld fixieren möchten.

Magnetring für Geräte ohne MagSafe

Die magnetische Haltefläche ist für iPhones mit MagSafe-Funktion ausgelegt. Für andere Smartphones liegt ein Adapterring bei, der am Gehäuse angebracht werden kann. Laut Hersteller beträgt das Gewicht der Halterung 130 Gramm. Die Maße liegen bei 64 × 33 × 74 Millimetern. Die Halterung lässt sich damit auch in kleinem Gepäck verstauen.

Erhältlich ist das Zubehör in Deutschland zum Preis von 32,95 Euro über Amazon. Zum Lieferumfang gehören neben der Halterung selbst auch der genannte Magnetring-Adapter.

Obwohl der Hersteller die Halterung in erster Linie für die Verwendung in Flugzeugen oder auf Reisen positioniert, dürfte diese auch in anderen Alltagssituationen funktionieren. Die Konstruktion erlaubt eine Befestigung an Möbelkanten oder Arbeitsflächen, was etwa bei der Nutzung in der Küche oder am Schreibtisch von Vorteil sein kann.

Produkthinweis iOttie Treker MagSafe Travel Mount with Magnetic Ring Adapter 32,36 EUR

https://www.youtube.com/watch?v=317mckYkLb4