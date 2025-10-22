iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 575 Artikel

Ungewöhnliches Werkzeug für Content-Produzenten

Treker: Magnetische Klemmhalterung hält das iPhone unterwegs
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Mit dem neuen Treker MagSafe Travel Mount stellt der Zubehörhersteller iOttie eine kompakte Smartphone-Halterung vor, die sich an Personen richtet, die ihr Gerät regelmäßig in wechselnden Umgebungen stabil positionieren müssen.

Iottie.com Treker Magnetic Airplane Mount Detail Adjustable 1

Anders als herkömmliche Tisch- oder Kfz-Halterungen nutzt das Zubehör einen federbelasteten Montagebügel, der sich an Klapptischen, Regalböden oder Arbeitsplatten befestigen lässt. Entwickelt wurde das Produkt mit Blick auf den mobilen Einsatz, etwa bei Reisen, in Hotelzimmern oder beim Arbeiten unterwegs.

Der Aufbau erlaubt eine Nutzung im Hoch- oder Querformat. Ein Gelenkarm ermöglicht die Einstellung des gewünschten Winkels. Eine weiche Silikonfläche dient dem Schutz des Gehäuses und soll für Stabilität sorgen, auch bei leichten Erschütterungen. Die Konstruktion zielt insbesondere auf Personen ab, die ihr Smartphone beim Produzieren von Inhalten, bei Videotelefonaten oder zur Medienwiedergabe im Sichtfeld fixieren möchten.

Iottie Treker Large

Magnetring für Geräte ohne MagSafe

Die magnetische Haltefläche ist für iPhones mit MagSafe-Funktion ausgelegt. Für andere Smartphones liegt ein Adapterring bei, der am Gehäuse angebracht werden kann. Laut Hersteller beträgt das Gewicht der Halterung 130 Gramm. Die Maße liegen bei 64 × 33 × 74 Millimetern. Die Halterung lässt sich damit auch in kleinem Gepäck verstauen.

Erhältlich ist das Zubehör in Deutschland zum Preis von 32,95 Euro über Amazon. Zum Lieferumfang gehören neben der Halterung selbst auch der genannte Magnetring-Adapter.

Obwohl der Hersteller die Halterung in erster Linie für die Verwendung in Flugzeugen oder auf Reisen positioniert, dürfte diese auch in anderen Alltagssituationen funktionieren. Die Konstruktion erlaubt eine Befestigung an Möbelkanten oder Arbeitsflächen, was etwa bei der Nutzung in der Küche oder am Schreibtisch von Vorteil sein kann.

Produkthinweis
iOttie Treker MagSafe Travel Mount with Magnetic Ring Adapter 32,36 EUR

https://www.youtube.com/watch?v=317mckYkLb4
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
22. Okt. 2025 um 12:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Cooles Gadget – etwas klobig aber ideal für unterwegs.

    Antworten Melden

  • Für das Flugzeug ist der Zip-Beutel den man eh dabei hat eigentlich immer die beste Lösung um das iPhone am Klapptisch festzuklemmen, so dass man einen Film schauen kann…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Kann man bestimmt auch gut an den Küchenoberschrank klemmen. :-)

    Antworten Melden

  • Ich nutze ein aufklappbares wallet von esr. Aufklappen einschieben und hält

    Antworten Melden

  • Das scheint ein Frauending zu sein – lest mal die Rezensionen auf Amazon… LOL

    Antworten Melden

  • Bei Amazon nur mit hohem Porto und langer Lieferzeit.
    Bei Galaxus geht die Bestellung ins Leere, da hat die Website grad ein Problem.
    Bester Preis derzeit bei sotel.de, grad dort bestellt.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich finde das Ulanzi MA88 deutlich flexibler und schicker

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42575 Artikel in den vergangenen 6626 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven