Ungewöhnliches Werkzeug für Content-Produzenten
Treker: Magnetische Klemmhalterung hält das iPhone unterwegs
Mit dem neuen Treker MagSafe Travel Mount stellt der Zubehörhersteller iOttie eine kompakte Smartphone-Halterung vor, die sich an Personen richtet, die ihr Gerät regelmäßig in wechselnden Umgebungen stabil positionieren müssen.
Anders als herkömmliche Tisch- oder Kfz-Halterungen nutzt das Zubehör einen federbelasteten Montagebügel, der sich an Klapptischen, Regalböden oder Arbeitsplatten befestigen lässt. Entwickelt wurde das Produkt mit Blick auf den mobilen Einsatz, etwa bei Reisen, in Hotelzimmern oder beim Arbeiten unterwegs.
Der Aufbau erlaubt eine Nutzung im Hoch- oder Querformat. Ein Gelenkarm ermöglicht die Einstellung des gewünschten Winkels. Eine weiche Silikonfläche dient dem Schutz des Gehäuses und soll für Stabilität sorgen, auch bei leichten Erschütterungen. Die Konstruktion zielt insbesondere auf Personen ab, die ihr Smartphone beim Produzieren von Inhalten, bei Videotelefonaten oder zur Medienwiedergabe im Sichtfeld fixieren möchten.
Magnetring für Geräte ohne MagSafe
Die magnetische Haltefläche ist für iPhones mit MagSafe-Funktion ausgelegt. Für andere Smartphones liegt ein Adapterring bei, der am Gehäuse angebracht werden kann. Laut Hersteller beträgt das Gewicht der Halterung 130 Gramm. Die Maße liegen bei 64 × 33 × 74 Millimetern. Die Halterung lässt sich damit auch in kleinem Gepäck verstauen.
Erhältlich ist das Zubehör in Deutschland zum Preis von 32,95 Euro über Amazon. Zum Lieferumfang gehören neben der Halterung selbst auch der genannte Magnetring-Adapter.
Obwohl der Hersteller die Halterung in erster Linie für die Verwendung in Flugzeugen oder auf Reisen positioniert, dürfte diese auch in anderen Alltagssituationen funktionieren. Die Konstruktion erlaubt eine Befestigung an Möbelkanten oder Arbeitsflächen, was etwa bei der Nutzung in der Küche oder am Schreibtisch von Vorteil sein kann.
https://www.youtube.com/watch?v=317mckYkLb4
Cooles Gadget – etwas klobig aber ideal für unterwegs.
ich kann diese hier empfehlen..
https://amzn.to/47gi1Sf
Danke für den Tipp. Heute noch mit Rabatt. Gekauft. :)
Hm, das widerspricht sich, oder?
…inwiefern?
Für das Flugzeug ist der Zip-Beutel den man eh dabei hat eigentlich immer die beste Lösung um das iPhone am Klapptisch festzuklemmen, so dass man einen Film schauen kann…
Mit den Reflexionen auf der Folie? Eher ne Behelfslösung.
Du nimmst das Handy aus der Hülle und drückst dann den Beutel mit dem Handy wieder in die Hülle. Das Handy kommt nicht in den Beutel.
@baldyman: Was ist diese „Hülle“ von der du da redest?
Er meint die Schutzhülle vom iPhone. Die kommt in den ZIP-Beutel und das iPhone wird von außen wieder in die Schutzhülle gedrückt.
Wesentlich simpler und sinnvoller als so einen Plastikklotz rumschleppen (meine Meinung).
Hast hast ja nicht immer einen Vordersitz und Tisch oft auch in der Lehne und so.
Gute Lösung fürs Wohnmobil.
Kann man bestimmt auch gut an den Küchenoberschrank klemmen. :-)
Ich nutze ein aufklappbares wallet von esr. Aufklappen einschieben und hält
Das scheint ein Frauending zu sein – lest mal die Rezensionen auf Amazon… LOL
Bei Amazon nur mit hohem Porto und langer Lieferzeit.
Bei Galaxus geht die Bestellung ins Leere, da hat die Website grad ein Problem.
Bester Preis derzeit bei sotel.de, grad dort bestellt.
So etwas für das iPad wäre klasse.
Ich finde das Ulanzi MA88 deutlich flexibler und schicker
Danke. Direkt bestellt.
Gerne!