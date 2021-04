o2 Free Unlimited Max: Flat-Tarif wird deutlich teurer

Der Mobilfunkanbieter o2 hat angekündigt den monatlichen Grundpreis seines Flat-Tarifes „o2 Free Unlimited Max“ um rund 20 Prozent anzuheben.

Umstellung zum 5. Mai 2021

So soll der o2 Free Unlimited Max nach seiner Umstellung in gut zwei Wochen nicht mehr 49,99 Euro pro Monat kosten, sondern wird Neukunden, die sich ab dem 5. Mai 2021 für die echte Telefonie- und Datenflatrate entscheiden, monatlich 59,99 Euro in Rechnung stellen.

Die neuen Unlimited-Preise ab 5. Mai

Als Gegenleistung erhalten Neukunden eine neue, um theoretische 200 MBit pro Sekunde angehobene Maximalgeschwindigkeit von fortan bis zu 500 MBit pro Sekunde. Ein Wert der bislang bei maximal 300 MBit pro Sekunde lag und nur in Regionen mit besonders guter Mobilfunkverbindung zum Tragen kommt. So weist o2 selbst darauf hin, dass der die durchschnittliche Maximalgeschwindigkeit im 4G-Netz bei überschaubaren 50,3 MBit/s liegt.

Weiterhin mit zwei Jahren Laufzeit

Zudem vergrößert o2 das für den Einsatz im europäischen Ausland verfügbare Datenvolumen für das EU-Roaming on bisher 6 auf zukünftig 34 Gigabyte pro Monat. Zwei Fußnoten also, die sich im regulären Alltagseinsatz so gut wie nicht bemerkbar machen dürften.

Auch weiterhin soll der „o2 Free Unlimited Max“-Tarif mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten angeboten werden und verlängert sich um jeweils 12 Monate, wenn Kunden diesen nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende kündigen.

Die noch gültigen Unlimited-Preise

Näher an Vodafone und Telekom

Die bevorstehende Preiserhöhung rückt das für deutsche Verhältnisse fast schon günstige o2-Angebot fortan näher an die Preise, die bei Vodafone und der Telekom aufgerufen werden.

So verlangt Vodafone für den Tarif „Red XL Unlimited“ 79,99 Euro im Monat, die Deutsche Telekom berechnet für ihre Tarif-Angebot „MagentaMobil XL Unbegrenzt“ 84,95 Euro pro Monat.

In den kommenden zwei Wochen lässt sich der o2 Free Unlimited Max noch zum alten Preis bestellen.