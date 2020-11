O2 bietet neuen Jahrestarif mit 12 GB Datenvolumen an

O2 startet in der kommenden Woche mit einem neuen Prepaid-Jahrespaket mit Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Im Kaufpreis von 69,99 Euro sind zudem 12 GB Datenvolumen enthalten, die frei über das gesamte Jahr Laufzeit verteilt werden können.

Das neue O2-Paket darf man als Alternative zum kleinen der kürzlich gestarteten Jahrespakete von ALDI talk sehen. Beide Angebote funken im Netz von O2, das neu von O2 direkt angebotene Paket verzichtet allerdings auf die Einschränkugen bei der LTE-Leistung und bietet „LTE Max“ mit bis zu 225 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Hierbei handelt es sich natürlich um Maximalwerte, laut O2 werden im Durchschnitt 47,1 MBit/s im Download und 22,5 MBit/s im Upload erreicht. ALDI talk begrenzt die Leistung in seinen Paketen auf 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload.

Das im Tarif enthaltene Datenvolumen lässt sich wenn nötig während der Laufeit erweitert. Die über „Mein O2“ oder die App des Providers verfügbaren „Data Packs“ werden mit folgenden Konditionen gelistet:

Data Pack S (400 MB) für 2,99 € / 4 Wochen

Data Pack M (1,5 GB) für 5,99 € / 4 Wochen

Data Pack L (4 GB) für 9,99 € / 4 Wochen

Data Pack XL (8 GB) für 19,99 € / 4 Wochen

Der neue Jahrestarif geht am Dienstag, 24. November an den Start. Optional bietet O2 das Ganze auch im Paket mit dem Samsung Galaxy A20e für 149,99 Euro oder dem Xiaomi Redmi 9A für 119,99 Euro an.