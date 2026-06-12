O2 hat sein Tarif-Portfolio überarbeitet und bringt in diesem Zusammenhang mehrere neue Paketangebote an den Start. Die Telefónica-Tochter rückt ihre Mobilfunkleistung fortan stärker in den Mittelpunkt. Diese sollen als zentrale Basis für kombinierte Angebote mit Zusatzleistungen aus Bereichen wie Festnetz, TV oder Streaming dienen.

Vor diesem Hintergrund bietet O2 jetzt sogenannte Plus-Bundles an. Auf dieser Grundlage sollen Kunden ihre Mobilfunktarife flexibel mit Zusatzleistungen wie Festnetz, TV- und Streaming-Diensten, weiteren SIM-Karten und Smartphones kombinieren können, um zusätzliche Rabatte zu erhalten.

Rabatt an Vertragsabschluss gebunden

Die Angebote sind allerdings an den Abschluss oder die Erneuerung eines Mobilfunkvertrags geknüpft. Nach Vertragsabschluss haben Kunden sechs Wochen Zeit, die gewünschte Zusatzleistung auszuwählen. Der Preisvorteil greift dennoch ab dem ersten Tag. Je nach gewählter Kombination verspricht O2 Einsparungen von bis zu 25 Euro pro Monat.

Als Grundlage dient das neu strukturierte Mobilfunk-Portfolio von O2. Die Plus-Tarife sind in Varianten mit 15 GB, 50 GB oder 150 GB Datenvolumen erhältlich. Über den sogenannten Grow-Vorteil erhöht sich das Datenvolumen jedes Jahr um 1 GB, 5 GB oder 10 GB. Ergänzend stehen im Rahmen von O2 Plus drei Unlimited-Tarife mit Geschwindigkeiten von 15, 100 und 300 Mbit/s zur Verfügung.

Preisvorteil abhängig von Kombination

Der monatliche Gesamtpreis errechnet sich dann abhängig von den dazu gebuchten Zusatzleistungen. Zur Auswahl stehen hier verschiedene Festnetz-Tarife über O2 Home, ein zusätzlicher Mobilfunk-Tarif oder Entertainment-Inhalte wie O2 TV Premium mit Videodiensten wie Netflix oder Disney+.

Unterm Strich ist das Ganze vor allem ein Rechenspiel. In Frage kommt die Option vor allem für Nutzer, die ohnehin Mobilfunk über O2 buchen. Wer neben einem Mobilfunktarif auch Festnetz- oder TV-Angebote nutzt, könnte von den neuen Bündeloptionen profitieren.