Preisvorteil bei Kombi-Buchung
O2 bietet neue Plus-Bundles für Mobilfunkkunden an
O2 hat sein Tarif-Portfolio überarbeitet und bringt in diesem Zusammenhang mehrere neue Paketangebote an den Start. Die Telefónica-Tochter rückt ihre Mobilfunkleistung fortan stärker in den Mittelpunkt. Diese sollen als zentrale Basis für kombinierte Angebote mit Zusatzleistungen aus Bereichen wie Festnetz, TV oder Streaming dienen.
Vor diesem Hintergrund bietet O2 jetzt sogenannte Plus-Bundles an. Auf dieser Grundlage sollen Kunden ihre Mobilfunktarife flexibel mit Zusatzleistungen wie Festnetz, TV- und Streaming-Diensten, weiteren SIM-Karten und Smartphones kombinieren können, um zusätzliche Rabatte zu erhalten.
Rabatt an Vertragsabschluss gebunden
Die Angebote sind allerdings an den Abschluss oder die Erneuerung eines Mobilfunkvertrags geknüpft. Nach Vertragsabschluss haben Kunden sechs Wochen Zeit, die gewünschte Zusatzleistung auszuwählen. Der Preisvorteil greift dennoch ab dem ersten Tag. Je nach gewählter Kombination verspricht O2 Einsparungen von bis zu 25 Euro pro Monat.
Als Grundlage dient das neu strukturierte Mobilfunk-Portfolio von O2. Die Plus-Tarife sind in Varianten mit 15 GB, 50 GB oder 150 GB Datenvolumen erhältlich. Über den sogenannten Grow-Vorteil erhöht sich das Datenvolumen jedes Jahr um 1 GB, 5 GB oder 10 GB. Ergänzend stehen im Rahmen von O2 Plus drei Unlimited-Tarife mit Geschwindigkeiten von 15, 100 und 300 Mbit/s zur Verfügung.
Preisvorteil abhängig von Kombination
Der monatliche Gesamtpreis errechnet sich dann abhängig von den dazu gebuchten Zusatzleistungen. Zur Auswahl stehen hier verschiedene Festnetz-Tarife über O2 Home, ein zusätzlicher Mobilfunk-Tarif oder Entertainment-Inhalte wie O2 TV Premium mit Videodiensten wie Netflix oder Disney+.
Unterm Strich ist das Ganze vor allem ein Rechenspiel. In Frage kommt die Option vor allem für Nutzer, die ohnehin Mobilfunk über O2 buchen. Wer neben einem Mobilfunktarif auch Festnetz- oder TV-Angebote nutzt, könnte von den neuen Bündeloptionen profitieren.
Es wird jeden Tag unübersichtlicher mit diesem Tarifdschungel bei den deutschen Anbietern genauso wie die Bundesregierung :)
wow ganz toll
wie Preise von Telefonanbietern mal eben in blauer Manier mit
der Bundesregierung verknüpft werden
das jeder Stammtischler es subtil versteht
Wäre schön wenn es irgendwo in deutschland einen Datentarif gäbe den man nur dann aktiviert wenn man ihn braucht und dann unlimited daten bietet ohne monatlich etwas zu zahlen. Im Europäischen Ausland gibt es das bei fast jedem Provider. Falls es doch sowas gibt lasst es mich wissen ich suche danach schon seit monaten, da ich nur ab und zu in meinem Ferienhaus bin und dann dort vom Hlmeoffice arbeite brauche ich keine zwei DSL Tarife. Einen Unlimited Vertrag für die großen provider brauche ich nicht da ich für mobile daten mit meinen 30GB meiner Firma locker auskomme.
Da hast du recht. Ich nutze für meinen Garten bei o2 die Connect Option . In dem Sommer Monaten ist ein 5g Router an und im Winter wandert er einfach in den Keller . Hab dazu einfach bei der Vertragsverlängerung meiner Tochter mehr Daten genommen und das reicht für Handy und Router . Durch etwas verhandeln bei der Hotline kostet es auch nicht mehr als davor .
Dem Musk sein Sat Internet bietet das an.
Die Telekom bietet das zumindest mit Volumen auch. Sind die Flex-Tarife. Wir haben in der Firma so eine 4G-Box (weil schon länger im Einsatz) mit einer Datenkarte. Die muß man, möchte man das nutzen, via pass.telekom.de aktivieren und dann kostets einen Monatspreis. Bucht man das nicht, kostet es auch nix. Also keine monatliche Grundgebühr.
Gibt doch unlimited auch auf Monatsbasis.