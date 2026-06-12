Werkzeug statt virtuelle Freundin
Apple grenzt Siri AI von anderen Chatbots ab
Anders als in früheren Jahren standen die neuen Versionen für iOS und macOS bei der Auftaktpräsentation zu Apples Entwicklerkonferenz 2026 eher im Hintergrund. Der Fokus auf die mit zwei Jahren Verspätung und mithilfe von Google nun verfügbaren KI-Funktionen wirkte fast wie ein Befreiungsschlag. Apple ist nun damit beschäftigt, zu erklären, warum man diesen Weg eingeschlagen hat und wodurch sich beispielsweise Siri AI von anderen Chatbots abheben soll.
Direkt im Anschluss an die WWDC-Eröffnung wurde Apples Softwarechef Craig Federighi bereits gefragt, was das Unternehmen dazu bewogen habe, Siri AI nun doch in Form eines Chatbots zu konzipieren. Apple hatte bislang stets den Standpunkt vertreten, dass man eine solche Funktion nicht plane.
Siri AI kein klassischer Chatbot
Von dieser Linie ist das Unternehmen laut Federighi nicht abgewichen. iOS 27 verfüge zwar über eine Siri-App. Siri AI sei jedoch nicht mit einem gewöhnlichen Chatbot gleichzusetzen. Gespräche mit Siri seien Teil der normalen Systemnutzung und nicht von den jeweils verwendeten Apps getrennt. Die Siri-App soll lediglich dabei unterstützen, frühere Unterhaltungen leichter wiederzufinden und fortzusetzen.
In einem Gespräch mit der Journalistin Laurie Segall gingen Federighi und Apples Marketingchef Greg Joswiak ausführlicher auf diesen Ansatz ein. So sei Siri AI nicht der Versuch, KI als eigenständiges Produkt in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr solle die Technik bestehende Funktionen auf iPhone, iPad und Mac erweitern und alltägliche Aufgaben vereinfachen.
Siri als Werkzeug statt Begleiterin
Ausgangspunkt sei nach Darstellung des Unternehmens die Frage, welche Probleme Nutzer im Alltag tatsächlich lösen wollten. Apple verstehe KI nicht als Selbstzweck, sondern als technische Grundlage, um bekannte Funktionen verständlicher und nützlicher zu machen. Durch den Zugriff auf persönliche Informationen wie Kontakte, den aktuellen Bildschirminhalt, Kalenderdaten oder zuletzt empfangene Nachrichten, könne Siri natürlicher reagieren und Aufgaben mit weniger Rückfragen und zuverlässiger ausführen.
Siri soll laut Apple nicht als persönlicher Begleiter oder virtuelle Freundin auftreten. Man habe nicht die Motivation, Nutzer möglichst lange in einer Anwendung zu halten, sondern sehe Siri vor allem als Werkzeug für konkrete Aufgabenstellungen.
Ist der einfachere Weg. Dann muss sich Apple nicht mit den Klagen herumschlagen, wenn Menschen nicht drauf klar kommen das eine KI nur eine KI ist.
Oder es liegt daran, dass Apple einfach 3 Jahre hinterher ist im KI Rennen.
Eher letzteres … Apple hat es völlig verschlafen. Sieht man ja quasi an Siri selbst. Released in 2011 und danach nicht mehr weiterentwickelt worden… bis zum heutigen Tage.
Vermutlich ein bisschen von beidem ;-)
Außer in Europa. Ach so und offensichtlich brauchen nur Menschen ab dem iphone 17 ein persönliches Werkzeug.
Naja, ich werde telefontechnisch mal Pixel und andere Anbieter testen. Und nein das ist kein reflexartiges Gebashe, aber langsam reicht es mir.
KI Tools können einem wirklich helfen produktiver zu sein. Apple hat hier viel versprochen und nichts gehalten. Jetzt nochmal die Hardware hochzuschrauben – sorry aber nein.
Privat bin ich leider noch nicht soweit mich von Apple zu lösen, aber beruflich teste ich mich jetzt mal ran.
Auf dem Mac gibts das übrigens schon. Nennt sich Claude und wird wohl einer der nächsten großen Börsengänge (Guten Morgen Apple, aufgewacht)
Siri AI funktioniert ab dem iPhone 15 Pro.
Ob das IPO Anthropic ein großer Börsengang wird, im Sinne der Anleger, ist ein Glücksspiel. Ich persönlich bleibe beim iPhone da mit Datenschutz und Sicherheit mehr Wert sind als KI Funktionen. Die sind zwar nice to have aber kein must have.
@Mimox: Siri AI geht auch mit einigen älteren Modellen. Nur die Siri-Stimmen und die verbesserte Diktation sind ab iPhone 17Pro. PS: Nicht Europa, sondern EU. Grüsse aus der Schweiz. :)
@GLRK falls du meinst, dass die Schweizer die KI bekommen, dann wärst du falsch. Die Schweiz muss genau so lange warten, wie die EU.
Apple weiss sehr genau wo die Schweiz liegt.
Wir haben ja die Sachen auch, die bei euch in der EU nicht gehen. Zum Beispiel die Spiegelung des iPhones. Und noch vieles anderes.
Also Siri ist eine Spracherkennungssoftware, die für KI auf Google zugreift.
On Point :D
Würde ich auch sagen wenn man alle dafür ein neues iPhone kaufen lässt!
Läuft doch ab 15 Pro.
AppleDoctor: Bei Ärzten sollte die Recherche besser sein. :)
Wäre echt der Hammer, wenn 90% der eu nett sagen würde: leck mich Apple. Dann würde die eu Apple unter Druck setzen und Apple nicht die Bürger:immer der eu als Druckmittel nutzen
Ja, dann fange gerne an.
Ich bleibe dabei, dem Großteil der iPhone User sind die Spielchen egal, da sie gar nicht groß wissen, was ihnen im Vergleich zu nicht-EU fehlt.
Vermutlich. Ich glaube jedoch auch das mind 70% der Apple User so treue Nutzer sind, dass da wenig nachgedacht wird und deshalb wird auch n Schuh draus. Damit hat dann Apple nämlich gewonnen und die User lassen sich in Geiselhaft nehmen.
Vermutlich ist dem Großteil der Apple Nutzer so einiges egal, sonst hätten sich viel mehr schon von Apple abgewandt.
Das Argument Android sei unsicher oder hinter iOS geht schon seit langem nicht mehr.
Auch der so genannte goldene Käfig ist kein wirkliches Argument. Es gibt immerhin andere systemübergreifende Dienste wie z.B. Dropbox.
Gerade Abos lassen das Wechseln viel einfacher vonstatten gehen, als man denkt.
Natürlich gibt es immer Spezialfälle, die auf einem bestimmten System angewiesen sind.
Ich behaupte mal, der größte Teil der Apple User ist davon nicht wirklich betroffen.
Wenn die Hardwarekäufe von der Masse der EU Bürger lediglich um 2 bis 3 Monate nach hinten verschoben würden, würde Apple schon ein Zeichen senden, was sie verstehen würden.
@Robert warum sollte ein Nutzer sowas machen? Ki macht iOS nicht aus. Die meisten wollen ein funktionales System welches idealerweise Datenschutzfreundlich und sicher ist. Siri AI ist die Kirsche auf der Sahne aber nicht zwingend notwendig.
Die EU übersteigt btw mit dem Regulierungswahn ihre Kompetenzen massiv.
@Rich ich finde die EU macht hier alles richtig.
Wir sind hier eine soziale Marktwirtschaft, und nicht im Turbokapitalismus.
Natürlich macht die eu alles richtig. Lies meine letzte Nachricht nochmal
Dann gehören ich zu den 10%
gehöre
also ganz ehrlich so ein Pixel ist von der Hardware schon mal auch sehr gut – aber die Software – No … allein wie ich oft ich copy paste über alle Geräte nutze …
Mir reicht es schon wenn ich beruflich mit dieser 2000 Euro lauten lahmen Plastikkiste arbeiten muss wo man noch nicht mal eine.mn Fenstermanager hat. ( klar kann ich outlook 10 mal öffnen auf 10 screens)
Du vergleichst Windows mit Android… unterschiedliche Systeme.. klar das da
Copy and Paste nicht geht.
Zwischen deinem MacBook und Linux oder irgendwas anderes geht das auch nicht.
Im klassischen nennt sich das übrigens vendor lock-in und genau das ist das wogegen die eu vorgeht
Danke Robert!
Meiner Meinung nach nur Ausreden, weil ein ehemaliger Weltkonzern und Marktführer den KI Zug ABSOLUT verpasst hat :((
Verpasst? Ich glaube die sind ganz froh das sie nicht Milliarden in LLMs versenken müssen wie die anderen.
Und am KI Boom verdienen die ja ganz gut wenn man bedenkt das sie seit bald sechs Jahren selbstentwickelte, KI-Fähige Prozessoren in Ihre Geräte einbauen.
Und ne Ausrede ists auch nicht, da zeigt gerade ein Gatekeeper seine Marktmacht. Oder versuchts zumindest. Perfektes Argument für die EU und Ihre Regulierung :-)
Ja, sehr gut. Endlich mal konkrete Werkzeuge in die Apps integriert. Der Chat Bot Ansatz ist ne bessere Google Hilfe mit Bild- und Texterzeugung. Wenig hilfreich im Alltag und umständlich. Klar, aus Open AI und Anthrophic Sicht geht’s nur so, weil sie sich nicht von selbst so tief im OS integrieren können. Aber Apple zeigt, wie LLM endlich viel viel viel besser im Alltag einsetzbar sind. Google und Microsoft werden nachziehen und für OpenAI und Antrophic wird es eng werden. Dabei ist die Integrations ins OS viel wichtiger als dass es kleine Leistungsunterschiede gibt. Apple wir dahin optimieren, dass es in ihrem Kontext immer besser funktioniert und die anderen bauen Chat Bots, die wenig praktisch im Alltag sind.
Schön zu sehen, dass immerhin ein Kommentar von derzeit 25 auch auf die wirklichen Inhalte des Artikels eingeht.
Apple grenzt Siri AI absichtlich von Europa ab.
Dank der ausführlichen Berichterstattung ist nun allgemein bekannt, dass Apple lediglich versucht, die EU-Vorschriften zu umgehen, um seine Gewinne zu maximieren.
Positiv ist, dass die Nutzer diesmal nicht einfach so hinnehmen und sich von Apples Vorgehen verärgert und getäuscht fühlen. Es ist lobenswert, dass die EU umgehend reagiert hat. Ich hoffe, dass dieser Trend anhält und noch größere Wellen schlägt, die Apple letztendlich eine deutliche Lektion erteilen. Wir Nutzer haben genug einstecken müssen, und es ist an der Zeit, dass damit endlich Schluss ist!
Wie viele Kommentare immer noch davon ausgehen, dass Siri AI = Gemini ist.
Leute… schaut euch die Videos bitte mal an und recherchiert ein bisschen.
Apple Foundation sind eigene Modelle, die meisten laufen on Device + es haben G und A gemeinsam erweiterte Modelle entwickelt, die dann vorrangig in der Cloud laufen und auf Geminis Basis basieren.
Aber in Apples Foundation Modellen wird sich tatsächlich wenig Gemini finden.
jedes land hat eigene regeln und gebühren.
das versucht die eu zu regeln. was aber konzerne dann davon abhält geräte in der eu zu vermarkten. warum? die abgaben sind zu hoch und man testen wie im fall apple im eigenen land.
also wo ist das problem? stell das handy auf eine andere region und zack alles da
Habt ihr mitbekommen, dass John Gruber davon ausgeht, dass wir in der EU niemals Siri AI bekommen werden? Das wird meines Erachtens weitreichende Auswirkungen haben – auf Apple in Europa und natürlich auch auf euch als deutsches Apple-Medium. Mittelfristig rechne ich mindestens mit einer Halbierung der Apple-Verkäufe in Europa und entsprechender Reduktion des Interesses an Apple-Nachrichten. Mit der alten Siri für immer wird in ein paar Jahren niemand mehr iPhones nutzen wollen.
Dann wäre das iPhone/iPad aber auch kein Gatekeeper mehr und Siri KI kann spätestens dann starten. Und alle so: YEAH!
Und weiterhin nur Kommentare, die nichts mit dem Artikel zu tun haben. 35 Kommentare verfehlen das Thema komplett! Grandios.