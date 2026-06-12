Anders als in früheren Jahren standen die neuen Versionen für iOS und macOS bei der Auftaktpräsentation zu Apples Entwicklerkonferenz 2026 eher im Hintergrund. Der Fokus auf die mit zwei Jahren Verspätung und mithilfe von Google nun verfügbaren KI-Funktionen wirkte fast wie ein Befreiungsschlag. Apple ist nun damit beschäftigt, zu erklären, warum man diesen Weg eingeschlagen hat und wodurch sich beispielsweise Siri AI von anderen Chatbots abheben soll.

Direkt im Anschluss an die WWDC-Eröffnung wurde Apples Softwarechef Craig Federighi bereits gefragt, was das Unternehmen dazu bewogen habe, Siri AI nun doch in Form eines Chatbots zu konzipieren. Apple hatte bislang stets den Standpunkt vertreten, dass man eine solche Funktion nicht plane.

Siri AI kein klassischer Chatbot

Von dieser Linie ist das Unternehmen laut Federighi nicht abgewichen. iOS 27 verfüge zwar über eine Siri-App. Siri AI sei jedoch nicht mit einem gewöhnlichen Chatbot gleichzusetzen. Gespräche mit Siri seien Teil der normalen Systemnutzung und nicht von den jeweils verwendeten Apps getrennt. Die Siri-App soll lediglich dabei unterstützen, frühere Unterhaltungen leichter wiederzufinden und fortzusetzen.

In einem Gespräch mit der Journalistin Laurie Segall gingen Federighi und Apples Marketingchef Greg Joswiak ausführlicher auf diesen Ansatz ein. So sei Siri AI nicht der Versuch, KI als eigenständiges Produkt in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr solle die Technik bestehende Funktionen auf iPhone, iPad und Mac erweitern und alltägliche Aufgaben vereinfachen.

Siri als Werkzeug statt Begleiterin

Ausgangspunkt sei nach Darstellung des Unternehmens die Frage, welche Probleme Nutzer im Alltag tatsächlich lösen wollten. Apple verstehe KI nicht als Selbstzweck, sondern als technische Grundlage, um bekannte Funktionen verständlicher und nützlicher zu machen. Durch den Zugriff auf persönliche Informationen wie Kontakte, den aktuellen Bildschirminhalt, Kalenderdaten oder zuletzt empfangene Nachrichten, könne Siri natürlicher reagieren und Aufgaben mit weniger Rückfragen und zuverlässiger ausführen.

Siri soll laut Apple nicht als persönlicher Begleiter oder virtuelle Freundin auftreten. Man habe nicht die Motivation, Nutzer möglichst lange in einer Anwendung zu halten, sondern sehe Siri vor allem als Werkzeug für konkrete Aufgabenstellungen.