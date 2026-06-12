Mit dem Dwarf Mini hat der Anbieter Dwarflab ein ausgesprochen kleines und leichtes Smart-Teleskop im Programm. Das Gerät ist jetzt auch in Deutschland erhältlich und reiht sich als ultrakompakte Alternative zu dem schon länger erhältlichen Dwarf 3 in das Angebot von Dwarflab ein.

Das Teleskop richtet sich an Nutzer, die ohne größere Vorkenntnisse astronomische Beobachtungen und Aufnahmen erstellen möchten.

Extrem kompakte Bauweise

Mit einem Gewicht von 840 Gramm und einer Größe von 180 × 100 × 55 mm ist das Gerät deutlich leichter als direkte Mitbewerber, lässt sich leicht transportieren und soll innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sein.

Das System verfügt über einen motorisierten Schwenk- und Nachführmechanismus, der Sterne, Planeten und andere Himmelsobjekte automatisch ansteuern kann. Man kann die gewünschten Objekte in der zugehörigen App auswählen, während das Teleskop deren Position selbstständig nachführt.

Smart-Teleskop für Einsteiger

Die Kombination aus motorisierter Steuerung und App-Unterstützung dürfte insbesondere Einsteigern den Zugang zur Astrofotografie erleichtern. So liefert die Software beispielsweise standortbezogene Hinweise auf aktuell sichtbare Himmelsobjekte.

Neben der Astrofotografie lässt sich das Gerät laut Hersteller auch für Natur- und Landschaftsaufnahmen verwenden. Auch hier können Anwender von der integrierten Zeitrafferfunktion profitieren.

Sony-Sensor und integrierte Filter

Im Inneren des Dwarf Mini arbeitet ein Bildsensor von Sony, der laut Hersteller auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Ergebnisse liefern soll. Das optische System setzt auf ein Teleobjektiv mit 150 Millimetern Brennweite und einer Öffnung von 30 Millimetern. Zusätzlich verfügt das Teleskop über mehrere integrierte Filter. Diese sollen Bildrauschen reduzieren, den Kontrast bestimmter Himmelsobjekte verbessern und störende Einflüsse durch Lichtverschmutzung oder Mondlicht verringern. Ein Solarfilter für die Beobachtung der Sonne gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Das Dwarf Mini verfügt über einen internen Speicher mit 64 Gigabyte Kapazität. Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu vier Stunden ermöglichen soll.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Dwarf Mini liegt in Deutschland bei 409 Euro.