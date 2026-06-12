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Jetzt auch in Deutschland erhältich

Dwarf Mini: Kompaktes Astro-Teleskop mit App-Anbindung
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23 Kommentare 23

Mit dem Dwarf Mini hat der Anbieter Dwarflab ein ausgesprochen kleines und leichtes Smart-Teleskop im Programm. Das Gerät ist jetzt auch in Deutschland erhältlich und reiht sich als ultrakompakte Alternative zu dem schon länger erhältlichen Dwarf 3 in das Angebot von Dwarflab ein.

Dwarf Mini 2

Das Teleskop richtet sich an Nutzer, die ohne größere Vorkenntnisse astronomische Beobachtungen und Aufnahmen erstellen möchten.

Extrem kompakte Bauweise

Mit einem Gewicht von 840 Gramm und einer Größe von 180 × 100 × 55 mm ist das Gerät deutlich leichter als direkte Mitbewerber, lässt sich leicht transportieren und soll innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sein.

Das System verfügt über einen motorisierten Schwenk- und Nachführmechanismus, der Sterne, Planeten und andere Himmelsobjekte automatisch ansteuern kann. Man kann die gewünschten Objekte in der zugehörigen App auswählen, während das Teleskop deren Position selbstständig nachführt.

Smart-Teleskop für Einsteiger

Die Kombination aus motorisierter Steuerung und App-Unterstützung dürfte insbesondere Einsteigern den Zugang zur Astrofotografie erleichtern. So liefert die Software beispielsweise standortbezogene Hinweise auf aktuell sichtbare Himmelsobjekte.

Dewarf App

Neben der Astrofotografie lässt sich das Gerät laut Hersteller auch für Natur- und Landschaftsaufnahmen verwenden. Auch hier können Anwender von der integrierten Zeitrafferfunktion profitieren.

Sony-Sensor und integrierte Filter

Im Inneren des Dwarf Mini arbeitet ein Bildsensor von Sony, der laut Hersteller auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Ergebnisse liefern soll. Das optische System setzt auf ein Teleobjektiv mit 150 Millimetern Brennweite und einer Öffnung von 30 Millimetern. Zusätzlich verfügt das Teleskop über mehrere integrierte Filter. Diese sollen Bildrauschen reduzieren, den Kontrast bestimmter Himmelsobjekte verbessern und störende Einflüsse durch Lichtverschmutzung oder Mondlicht verringern. Ein Solarfilter für die Beobachtung der Sonne gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Dwarf Mini Iphone

Das Dwarf Mini verfügt über einen internen Speicher mit 64 Gigabyte Kapazität. Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu vier Stunden ermöglichen soll.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Dwarf Mini liegt in Deutschland bei 409 Euro.

Produkthinweis
DWARFLAB Dwarf Mini Smart Teleskop - 840g (1,85 lbs) Ultra-Tragbares Astronomisches Teleskop für Astrofotografie mit... 409,00 EUR
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12. Juni 2026 um 11:12 Uhr von chris Fehler gefunden?


    23 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • knknzffrrchhhtkrszt
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  • Noch besser ist das Zwo Seestar s30pro mit zwei objektiven für Deepsky und milky way shots. Allerdings auch etwas teurer und geringfügig größer.

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  • Könnte mich begeistern, kann aber leider keine € 400 dafür ausgeben, auch wenn das Gerät das wert ist.

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  • Aua…. 3cm Öffnung. Damit kann man vielleicht, unter perfekten Bedingungen, helle Planeten wie Venus, Jupiter und noch Jupitermonde erkennen. Deep Sky dürfte damit völlig unmöglich sein. Bei 9-10 cm Öffnung fängt der Spaß erst an.

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    • Es ist tatsächlich umgekehrt. Es eignet sich überhaupt nicht für Planeten, aber für Deep Sky. Der Trick ist, dass du mehrere 100 Bilder machen lässt, denn das Ding führt ja ständig automatisch nach. Je mehr Bilder du machst, desto besser wird das Ergebnis. Diese werden dann eben noch ein paar Stunden automatisch kombiniert. Der Workflow ist also, das Teil irgendwo aufstellen, wo der Blick auf das Objekt über mehrere Stunden gegeben ist, Objekt anvisieren, einstellen, wie viel Stunden aufgenommen werden soll, abfeuern, nach ein paar Stunden zurückkommen und das Ergebnis betrachten.

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      • Wie sieht das da eigentlich mit Regen aus? Darf man nur machen wenn man sich sicher ist, dass es nicht nachts regnet oder?

      • Ich denke schon, ja. Diese Teleskope sind normalerweise bestenfalls Feuchtigkeitsgeschützt, aber nicht Regen fest.

  • Ich hab bei sowas immer die Befürchtung, dass die Dinger einfach 99% durch digitale Aufbereitung machen und das Bild was man sieht eben nix mehr reales is

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    • Die Bilder werden übereinander gelegt, wie das bei der Astrofotografie eben üblich ist. Zusätzlich können je nach Gerät diverse Filter angewendet werden, um bestimmte Objekte besser kennen zu können.

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      • Wenn man sich Dwarf-Bilder anschaut, bekommt man schon den Eindruck, dass die schon darauf aufbauen, den Bildausschnitt zu erkennen und digital aufzuhübschen, damit es so aussieht wie es aussehen soll.

  • Kann man damit eigentlich auch beim Nachbarn gegenüber schauen ?

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