Nintendos neues iPhone-Spiel verwurstet eure Fotos

Nintendo hat mit „Pictonico!“ ein neues iPhone-Spiel angekündigt, das eure Fotos in kurze Mini-Spiele verwandelt. Der Titel soll am 28. Mai für iOS und Android erscheinen und lässt sich im App Store bereits vorbestellen.

Das Konzept klingt nach einer Mischung aus Foto-App, Partyspiel und WarioWare. Ihr nehmt ein neues Bild auf oder wählt ein vorhandenes Foto aus der Mediathek, anschließend baut „Pictonico!“ daraus kleine Aufgaben. Mal muss ein Gesicht gefüttert werden, mal werden Freunde in absurde Kostüme gesteckt oder durch Zombie- und Jahrmarktszenen geschickt.

Nintendo spricht von einem Free-to-Start-Spiel. Ein kleiner Teil der Mini-Spiele lässt sich kostenlos ausprobieren, zusätzliche Pakete müssen per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Insgesamt sollen bis zu 80 Mini-Spiele enthalten sein. Im App-Store werden für „Volume 1“ 7,99 Euro und für „Volume 2“ 5,99 Euro genannt.

Fotos bleiben laut Nintendo auf dem Gerät

Weil „Pictonico!“ mit privaten Fotos arbeitet, ist der Datenschutz ein wichtiger Punkt. Nintendo schreibt, dass die verwendeten Bilder nicht an Nintendo gesendet werden. Im App Store gibt der Entwickler zudem an, keine Daten aus der App zu sammeln. Eine dauerhafte Online-Verbindung soll nicht nötig sein, zeitweise Netzwerkzugriff kann aber etwa beim ersten Start und beim Kauf zusätzlicher Spielpakete erforderlich sein.

Nintendo bleibt auf dem iPhone aktiv

„Pictonico!“ wurde gemeinsam mit Intelligent Systems entwickelt, dem Studio hinter der WarioWare-Reihe. Der Vergleich liegt entsprechend nahe, auch wenn Nintendo hier auf eine neue Marke setzt. Für iPhone-Nutzer ist der Titel zudem ein weiteres Zeichen dafür, dass Nintendo seine Smartphone-Aktivitäten nicht aufgegeben hat.

In den vergangenen Jahren war Nintendo auf dem iPhone mal mehr, mal weniger sichtbar. Zu den bekanntesten Beispielen zählen Super Mario Run, Mario Kart Tour und zuletzt Nintendo Music. „Pictonico!“ wirkt dagegen deutlich kleiner und experimenteller, könnte sich aber gerade deshalb gut als kurzweiliges Partyspiel für zwischendurch eignen.