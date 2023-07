Next DB Navigator zeigt „Zuginformationen“ am Reisetag

Die Marketingabteilung der Deutschen Bahn macht seit geraumer Zeit aktiv auf erweiterte und neue Funktionen des Next DB Navigator aufmerksam, um so die Werbetrommel für die Mobilgeräte-Applikation zu rühren, die langfristig den in die Jahre gekommenen DB Navigator ablösen und auf ein neues, technisches Fundament stellen soll.

Im Schnitt 51% teurer als Fliegen

Zwar dürfte der mobile Download das geringste Problem der Deutschen Bahn sein, der erst gestern eine Untersuchung der Naturschutzorganisation Greenpeace (PDF-Download) ein deutlich zu hohes Preisniveau attestierte.

Wir freuen uns aber dennoch über Verbesserung an der iPhone-Applikation – darum kümmern, dass Bahnreisen aus und nach Deutschland im Schnitt 51 Prozent teurer als die deutlich umweltschädlicheren Flugreisen sind, kann sich die Bahn ja immer noch.

Zuginformationen am Reisetag

Was das Unternehmen jetzt anpackt, nachdem zuletzt dafür Sorge getragen wurde, dass sich die Tickets aus der alten und der neuen Mobil-Applikation untereinander synchronisieren, ist die Einführung der so genannten Zuginformationen am Reisetag am Reisetag.

Dabei handelt es sich um eine neue Übersicht des Next DB Navigators, die über Sitzplatzreservierungen und Zug-Konfigurationen im Kontext der aktuellen Wagenreihung informiert.

So zeigt die Zuginformationen am Reisetag nicht nur die Verbindungsdetails an, sondern auch an welchem Gleisabschnitt ihr warten müsst, um den gebuchten Platz, den Ruhebereich oder das Bordrestaurant am bequemsten zu erreichen.

Zusätzlich werden in den Zuginformationen am Reisetag auch die Fahrtrichtung und sogar die Baureihe das gewählten ICE, IC oder EC angezeigt. Detail-Infos zur Anzeige der aktuellen Wagenreihung findet ihr hier.