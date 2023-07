Preiserhöhung für Spotify Premium: 10,99 statt 9,99 Euro in Österreich

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat seinen monatlichen Premium-Preis in Österreich erhöht. Statt den bislang geforderten 9,99 Euro zahlen Einzelnutzer für den werbefreien Zugang zu mittlerweile mehr als 100 Millionen Songs fortan 10,99 Euro.

Von den vier angebotenen Bezahlzugängen wurde lediglich der Einzeltarif Preis erhöht. Neben dem Einzel-Abo „Individual“ bietet Spotify das „Duo“-Abonnement für zwei Personen, das „Family“-Abonnement für bis zu sechs Konten und das preisreduzierte „Studenten“-Abo an. Die Preise der anderen Zugänge haben sich jedoch nicht verändert.

Ohne HiFi-Aufwertung

Bei der Preiserhöhung irritier, dass Spotify diese vorgenommen hat, ohne die erwarteten Verbesserungen bei der Audioqualität bereitzustellen.

Allgemein wurde davon ausgegangen, dass Spotify die nächste Preiserhöhung mit der Bereitstellung einer verlustfreien Audiooptionen kombinieren würde. Diese steht unseren südlichen Nachbarn jedoch nicht zur Verfügung.

Preisniveau insgesamt höher

So scheint auch möglich, dass Spotify den Einzelzugang an das Niveau der restlichen Tarife in Österreich anpassen wollte. Sind diese doch durch die Bank weg teurer als die in Deutschland gültigen Monatskosten.

Spotify-Preis in Deutschland

Einzel: 9,99 € | Duo: 12,99 € | Family: 14,99 € | Student: 4,99 €

Einzel: 9,99 € | Duo: 12,99 € | Family: 14,99 € | Student: 4,99 € Spotify-Preis in Österreich

Einzel: 11,99 € | Duo: 13,99 € | Family: 16,99 € | Student: 5,99 €

Die neuen Preise sind auf der Spotify-Webseite bereits live und scheinen demnächst auch von Bestandskunden eingefordert zu werden. Hierzulande zählt Spotify noch zu den günstigsten Musik-Streaming-Diensten, bietet seinen Abonnenten aber auch eine deutlich schlechtere Audioqualität als Amazon Music Unlimited oder Apple Music an.

