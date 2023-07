Blinkist Jahreszugang: Sachbuch-Zusammenfasser für 8 statt 80 Euro

Damit lassen wir die Entscheidung dann bei euch – uns fehlt die Erfahrung mit Blinkist um das Abo empfehlen zu können. Wer jedoch schon mal mit dem Dienst geliebäugelt hatte, der bekommt den Jahreszugang wohl nicht mehr so schnell so günstig wie jetzt.

Dass man sich für gute Bücher auch Zeit nimmt, störte uns bislang überhaupt nicht – it’s feature, not a bug. Dennoch hat Blinkist natürlich seinen Platz im breiten Medienangebot für mobile Nutzer und erfüllt ja unter Umständen auch ganz andere Zwecke: So kann die App etwa Lust auf neue Bücher machen, sich als Podcast-Alternative für die morgendliche Pendlerfahrt anbieten oder einfach nur unterhalten, ganz ohne Abwägung, wie wertvoll die vermittelten Inhalte nun sind.

Das Produktversprechen von Blinkist holt uns persönlich nicht ab: Die App will die besten Inhalte aus über 6.500 Sachbüchern so komprimieren, dass zur Vermittlung der jeweiligen Kernaussagen nur noch 15 Minuten eurer Freizeit beansprucht werden. Für uns klingt dies irgendwie nach Stress, nach gehetzter Selbstoptimierung und hechelnder Zunge.

