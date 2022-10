Next DB Navigator: Neue Bahn-App verfügbar

Mit dem Next DB Navigator platziert die Deutsche Bahn nun auch auf dem iPhone was schon seit einigen Wochen im Web verfügbar ist und poliert ihr mobiles Buchungsportal auf. Dabei wollen wir euch noch vor dem Download der App direkt auf eine der wichtigsten Eigenarten aufmerksam machen: Wer Tickets im Next DB Navigator bucht, kann diese auch nur hier nutzen. Eine Übernahme in den DB Navigator ist nicht möglich.

Gleiches gilt für aktive Buchungen und Fahrten aus dem DB Navigator, diese lassen sich ihrerseits nur dort verwenden und können nicht im Next DB Navigator gebucht oder verwaltet werden.

Moderner, kompakter und mit Darkmode

Ansonsten sollte sich der Funktionsumfang der neuen Bahn-App, die ihrerseits auch einen augenschonenden Dunkelmodus mitbringt, relativ schnell erschließen. In der App lassen sich Bahnfahrten innerhalb Deutschlands buchen, darüber hinaus stehen ausgewählte internationale Verbindungen zur Verfügung. Neben Osterreich, Tschechien und der Schweiz auch Frankreich und Italien.

In einem moderneren Design zeigt der Next DB Navigator fortan die sogenannte Reisebegleitung an, bietet den Zugriff auf die Rabattkarten der BahnCard-Familie an und unterbreitet regionale Ticket-Angebote sowie die Möglichkeit lokale Fahrkarten direkt bei Verkehrsverbünden vor Ort zu kaufen.

Login mit vorhandenem Konto

Die Anmeldung innerhalb der App mit einem bestehenden bahn.de-Kundenkonto ist möglich, der Einsatz der neuen Next DB Navigator-Applikation auf dem iPad allerdings noch nicht. Einen guten Überblick auf alle derzeit unterstützten Funktionen im Next DB Navigator präsentiert die Bahn auf dieser Hilfe-Seite.

Die neue iPhone-Applikation Next DB Navigator ist Teil der neuen Digitalstrategie des Schienen-Konzerns und basiert auf der neuen Systemarchitektur Vendo, das bis zu fünfmal leistungsfähiger als das alte System sein soll.