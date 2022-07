DB Schnüffel-Navigator: Bahn-App überwacht Fahrgäste

In welchem Umfang der DB Navigator auf die Daten seiner Anwender zugreift hat Digitalcourage auf der Sonderseite DB Schnüffel-Navigator zusammengefasst. Ein Beispiel: Schon die einfache Suche nach einer Zugverbindung reicht aus, damit die Bahn-App Informationen über die Anzahl, über die Mitnahme eines Kindes, über Start- und Ziel-Bahnhof sowie den gewählten Abfahrtstag an die Marketingcloud von Adobe übermittelt. Eine Möglichkeit dieser Datenübertragung zu widersprechen ist im DB Navigator nicht vorgesehen.

Für den Abruf von Zugverbindungen in einer Fahrplan-App und die Buchung von Tickets ist die Weiterverwertung der personenbezogenen Daten der Reisenden zu Analyse- und Marketingzwecken nicht ‚unbedingt erforderlich‘. Durch die Einordnung der Tracker in diese Kategorie will sich die Bahn ihrer Verpflichtung entziehen, Nutzer.innen um eine informierte Einwilligung bitten zu müssen. Kurz: Die Bahn greift bei den Daten ihrer Fahrgäste frech zu, obwohl sie höflich fragen müsste.

Die Datenschutz-Aktivisten des seit 1987 aktiven Vereins Digitalcourage (vormals: FoeBuD e.V.) haben scharfe Kritik an der Smartphone-Applikation der Deutschen Bahn geübt. Der sogenannte DB Navigator sei mit so aggressiven Tracking-Komponenten versehen, dass dieser nicht nur gegen das Telemediengesetz sondern auch gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung verstoßen würde.

