„Sponsored“ statt „Ad“: Google baut mobile Suchergebnisse um

Änderungen, die auch für die innerhalb der Suchresultate dargestellten Werbeanzeigen umgesetzt werden. In diesem Rahmen wird Google auch eine neue Beschriftung für die bezahlten Resultate einführen. Diese werden nun in einer gesonderten Zeile beschriftet und nicht mehr nur als „Ad“ bzw. „Anzeige“ kenntlich gemacht, sondern mit dem Hinweis „Sponsored“ in fettem schwarzen Text gekennzeichnet.

Die Änderungen, die vorerst ausschließlich die mobile Version der Google-Suchergebnisse betreffen, sollen unter anderem dafür sorgen, dass die Namen der Webseiten jetzt deutlich über der zugehörigen URL angezeigt werden und so die schnelle Identifikation des Ziels auf einen Blick zulassen. Zudem werden die sogenannten Favicons, also die Logos bzw. Icons der Webseite deutlich größer als bislang links neben den Namen eingeblendet.

