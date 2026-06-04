Im neuesten Werbevideo für das iPhone legt Apple den Fokus wieder auf den Schutz persönlicher Daten. Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr Apples Webbrowser Safari und die damit verfügbaren Möglichkeiten, sich besser vor Online-Tracking zu schützen.

Anstatt mit nüchternen Fakten zu langweilen, hat Apple das Thema in seinem neuen Werbevideo unterhaltsam umgesetzt. Die im Internet zahlreich vorhandenen Tracker erscheinen in Gestalt von Personen, die Computer- und Smartphone-Nutzer verfolgen und deren Aktivitäten ausspionieren. Während die meisten der gezeigten Nutzer dies hinnehmen, wehrt sich eine iPhone-Besitzerin erfolgreich, indem sie den Trackern durch die Nutzung von Safari den Garaus macht.

Der Schutz persönlicher Daten zählt seit Jahren zu den wiederkehrenden Themen in Apples Marketing. Das Unternehmen hebt regelmäßig Funktionen hervor, die den Umgang mit persönlichen Informationen transparenter gestalten oder die Weitergabe von Daten einschränken sollen.

Safari-Datenschutz in der Apple-Werbung

Der neue Werbespot erinnert deutlich an das vor einigen Jahren im Zusammenhang mit App Tracking Transparency veröffentlichte Video „Privacy on iPhone“. Auch hier verschwinden die zuvor angesammelten Tracker in Menschengestalt am Ende des Clips durch die Nutzung eines iPhones.

Einen ähnlichen Stil hat Apple auch bei dem im vergangenen Jahr veröffentlichten iPhone-Werbespot „Flock“ gewählt. Auch hier waren die Sicherheitsfunktionen von Safari Thema. Da die Beobachter in diesem Fall jedoch als fliegende Kameras und nicht als Menschen dargestellt wurden, hat Apple zu härteren Bandagen gegriffen und ließ die Tracker nicht nur zerplatzen, sondern durch Antippen des Safari-Symbols auf dem iPhone explodieren.

Datenschutz dürfte auch auf der am Montag beginnenden Entwicklerkonferenz WWDC eine wichtige Rolle spielen. Hier sind wir gespannt, wie sich Apple zwischen dem Wunsch nach leistungsfähigeren KI-Funktionen und dem stets kommunizierten strengen Schutz der persönlichen Daten positioniert.