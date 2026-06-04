Mit der Einführung des digitalen Euro wird zwar erst 2029 gerechnet. Allerdings will die Europäische Zentralbank (EZB) bereits m kommenden Jahr ein zeitlich begrenztes Pilotprojekt zur Vorbereitung auf die neue Digitalwährung starten. Wie das Handelsblatt berichtet, haben sich mehr als 50 Zahlungsdienstleister aus Ländern, in denen der Euro die Währung stellt, für die Teilnahme beworben. Im Juli will die EZB bekanntgeben, welche Teilnehmer für die Testphase ausgewählt wurden.

Zu den Interessenten zählen dem Bericht zufolge die Deutsche Bank, die DZ-Bank mit den ihr angeschlossenen rund 650 Volks- und Raiffeisenbanken und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit den ihr angeschlossenen Sparkassen.

Digitaler Euro als Bargeld-Ergänzung

Wenn es nach der EZB geht, soll der digitale Euro künftig als Ergänzung zum Bargeld dienen. Nutzer könnten damit sowohl im Einzelhandel als auch bei privaten Geldtransfers bezahlen. Scheine und Münzen sollen nach den bisherigen Plänen des Instituts jedoch nicht ersetzt werden.

Bilder: EZB

Das Pilotprojekt soll dazu dienen, die technische Infrastruktur des digitalen Euro unter realen Bedingungen zu erproben. Dazu sollen neben Banken auch Händler sowie Mitarbeiter der nationalen Zentralbanken eingebunden werden. Getestet werden sollen unter anderem Bezahlvorgänge im Handel und Überweisungen zwischen Privatpersonen.

Unabhängigkeit von PayPal & Co.

Als eines der zentralen Argumente für den digitalen Euro gilt der Wunsch, Europas Zahlungsinfrastruktur unabhängiger von US-Anbietern wie PayPal, Visa, Mastercard und Apple zu machen.

Das EZB-Projekt findet allerdings nicht bei allen Finanzinstituten Anklang. Zumindest teilweise fürchten sich die Banken offenbar davor, durch eine europaweite digitale Währung an Bedeutung zu verlieren. Mit dem Bezahlsystem Wero versuchen die Institute, eine europäische Alternative zu den US-Diensten zu etablieren.. Nach einem schleppenden Start von Wero hat sich zuletzt auch die Commerzbank der Initiative angeschlossen. Zudem sollen sich künftig auch Abonnements über Wero abrechnen lassen. Für das kommende Jahr sind außerdem kontaktlose NFC-Zahlungen geplant.