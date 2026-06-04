Mehr als 50 Bewerber für Pilotprojekt
EZB bereitet Testlauf für digitalen Euro vor
Mit der Einführung des digitalen Euro wird zwar erst 2029 gerechnet. Allerdings will die Europäische Zentralbank (EZB) bereits m kommenden Jahr ein zeitlich begrenztes Pilotprojekt zur Vorbereitung auf die neue Digitalwährung starten. Wie das Handelsblatt berichtet, haben sich mehr als 50 Zahlungsdienstleister aus Ländern, in denen der Euro die Währung stellt, für die Teilnahme beworben. Im Juli will die EZB bekanntgeben, welche Teilnehmer für die Testphase ausgewählt wurden.
Zu den Interessenten zählen dem Bericht zufolge die Deutsche Bank, die DZ-Bank mit den ihr angeschlossenen rund 650 Volks- und Raiffeisenbanken und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit den ihr angeschlossenen Sparkassen.
Digitaler Euro als Bargeld-Ergänzung
Wenn es nach der EZB geht, soll der digitale Euro künftig als Ergänzung zum Bargeld dienen. Nutzer könnten damit sowohl im Einzelhandel als auch bei privaten Geldtransfers bezahlen. Scheine und Münzen sollen nach den bisherigen Plänen des Instituts jedoch nicht ersetzt werden.
Bilder: EZB
Das Pilotprojekt soll dazu dienen, die technische Infrastruktur des digitalen Euro unter realen Bedingungen zu erproben. Dazu sollen neben Banken auch Händler sowie Mitarbeiter der nationalen Zentralbanken eingebunden werden. Getestet werden sollen unter anderem Bezahlvorgänge im Handel und Überweisungen zwischen Privatpersonen.
Unabhängigkeit von PayPal & Co.
Als eines der zentralen Argumente für den digitalen Euro gilt der Wunsch, Europas Zahlungsinfrastruktur unabhängiger von US-Anbietern wie PayPal, Visa, Mastercard und Apple zu machen.
Das EZB-Projekt findet allerdings nicht bei allen Finanzinstituten Anklang. Zumindest teilweise fürchten sich die Banken offenbar davor, durch eine europaweite digitale Währung an Bedeutung zu verlieren. Mit dem Bezahlsystem Wero versuchen die Institute, eine europäische Alternative zu den US-Diensten zu etablieren.. Nach einem schleppenden Start von Wero hat sich zuletzt auch die Commerzbank der Initiative angeschlossen. Zudem sollen sich künftig auch Abonnements über Wero abrechnen lassen. Für das kommende Jahr sind außerdem kontaktlose NFC-Zahlungen geplant.
Sehr gut – bin gespannt
Freu mich schon mega
Die Bankenbranche ist echt lustig und sehr lahm.
Europa hätte vor 15 Jahren schon ein Paypal Gegenkandidat gebraucht und noch länger:
Eine eigene EU Kreditkarte.
Eine eigene Kreditkarte bekommen wir nur mit Druck auf unsere Banken aus Brüssel.
Aber was will man erwarten von einer EU die erst 2025 das Entry/Exit System (EES) eingeführt hat und vorher noch mit Stempeln gearbeitet hat:D
Kann Deinen Frust zwar verstehen, aber man sollte positive Entwicklungen nicht mit (durchaus berechtigter) Kritik an Vergangenem beurteilen. Mich freut die Entwicklung!
Dies wird damit möglich sein:
„Granulare Steuerung: Anders als bei einem pauschalen Kontostopp könnte beim digitalen Euro theoretisch selektiv gesperrt werden:
Nur bestimmte Transaktionsarten blockieren (z. B. keine Reisen, keine Großkäufe).
Das Guthaben auf ein Existenzminimum beschränken.
Räumliche Einschränkungen (Geofencing) durchsetzen.“
Lest mal die Verordnung dazu, bevor ihr jubelt!
Geofencing – SmartCity, 15 Minuten Stadt.
Ja leider merken die es erst wenn es zu spät ist.
Jetzt sperren sie halt gleich das ganze Konto. Du glaubst doch nicht wirklich, dass man mit Bargeld wirklich freier ist. Denn das hebst du ja auch von der Bank ab (wenn du nicht gerade 100.000e Zuhause hortest)
Bargeld ist freier. Allein im Umlauf ist es freier.
Und noch was! Dein Geld auf der Bank gehört Dir nicht! Mach Dich mal schlau.
Du besitzt nur ein Recht daran, das man was auszahlt.
Geht die Bank pleite, Geld weg. Der Einlagensicherungsfond ist ein Witz, wenn man sich mal richtig damit beschäftigt.
Exakt so wird es kommen. Erst abwiegeln, dann wird es die Ganoven treffen, dann politisch Unbequeme und final wird es uns alle treffen. Wenn Politik auf Machtinstrumente trifft, wird das auch eher früher als später genutzt. Natürlich nur zu unserem Besten.
Und weil die anderen es genauso machen werden, ist es gut, dass Europa sich abkoppelt und selbstständig wird. Dann ist man nur von seinesgleichen abhängig und nicht von irgendwelchen Cowboys.
komischerweise ist so eine Währung bei den von dir genannten „Cowboys“ verboten
denk mal drüber nach, irgendwas machen die richtig
Genau das gilt, es zu verhindern, dass diese Absichten niemals zu Stande kommen.
Gut, wenn die EU sich unabhängiger macht!
Und wir sind dann noch abhängiger (als Bürger)
Noch anhängiger als jetzt? Also ist mehr Auswahl und weniger US-Abhängigkeit schlecht?
Ich möchte auf lange Sicht nicht nur von den Dingen abhängig sein, die von der EU verzapft werden. Die USA sind grundsätzlich ein tolles Land. Die jetzige Phase wird vorüber gehen. Was Visa, Mastercard, Paypal, Apple, Microsoft usw., usw. anbetrifft, haben wir hier nichts gleichwertiges. Bin mal gespannt, ob die EU diesbezüglich überhaupt in der Lage ist, Ähnliches zustande zu bringen. Hätte nichts dagegen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Übrigens würde es dieses Forum ohne die USA auch nicht geben.
Was Bargeld anbetrifft, scheinen hier einige ziemlich naiv unterwegs zu. Macht mal eine Reise nach Thailand, Malediven, Seychellen etc. Versucht mal Flüge mit Bargeld zu buchen…..
Was die Deutschen Banken mit solchen Zahlungsmöglichkeiten machen ist wirklich absurd. Oft sind die Sicherheitsmechanismen so hoch, dass es einfach lästig ist, das System zu nutzen. Oder ich kann nur an Personen Geld senden, die ich in meinem Adressbuch habe.
Wero ist, wie GiroPay oder wie das andere System auch hieß, meines Erachtens eine Totgeburt. Zumindest deutet -mal wieder- alles darauf hin.
Es wurde bereits „Wero“ eingeführt und zb von Sparkassen stark beworben… ( fast schon zwanghaft ) um unabhängig von ausländischen Bezahlanbietern zu werden. Man zahlt hier mit Wero bereits „digital “
Den digitalen Euro sehe ich kritisch – da steckt wohl viel mehr dahinter und schätze die sich jetzt darauf freuen werden sich eher wundern.
Feuer frei :)
Digitaler Euro ist ja nicht nur eine neue Zahlungsweise. Kann man damit eigentlich gar nicht vergleichen
Ich finde Wero super. Im privaten Umfeld haben es mittlerweile fast alle und Geld schnell hin und her schicken funktioniert einwandfrei. Wenn die das noch ausbauen und man wie bei Paypal online zahlen kann dann wäre das perfekt. Soviel wie möglich zahle ich mit Wero um Paypal nicht noch mehr zu unterstützen.
Entgeht mir hier irgendwas? Sieht aus wie ein Video das Bezahlen mit Karte oder Handy als was neues darstellt.
Kann nichts was nicht mit Bunq schon geht
Im privaten Umfeld nutze ich Wero auch schon eine Weile ohne Probleme. Wo es allerdings als Zahlungsmittel im online-Bereich angeboten wurde, hat es bei mir nicht funktioniert, da sich die App der Bank zur Zahlungsfreigabe nicht automatisch geöffnet hat. Es kam immer nur die Aufforderung genau diese App zu installieren, obwohl sie natürlich schon längst auf meinem Gerät ist.
Gute Hinweis. Ich hoffe du hast das auch an den Support geschrieben, dann fixen die da nämlich.
welches ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Zahlungsmittel wie Wero oder diesem digitalen Euro? In beiden Fällen werden doch Zahlen von einem Konto auf ein anderes Konto hin und her geschoben. Oder nicht?
Wir sollten alle europäischen Banken (und die, die in EU Dienste anbieten) verpflichten, WERO zu unterstützen.
Und jeder Shop der Paypal anbietet und in die EU liefert muss auch bei WERO mitmachen.
Gebühren dürfen nicht höher sein als bei vergleichbaren Diensten, idealerweise darunter.
So setzt sich das dann durch.