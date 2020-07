Neuer Apple-Akku: 2815 mAh für das iPhone 12 Pro?

Wir konnten ja diesen Monat schon berichten, dass die ersten Akkus und Ladegeräte für Apples kommende „iPhone 12“-Modelle regionale Zertifizierungen erhalten haben. Quasi als Nachschlag kommt jetzt die Meldung über die Zulassung eines weiteren Akku-Modells. In Korea wurde nun ein wohl auch für die 2020er-iPhones bestimmter Akku mit der Apple-Modellnummer A2479 registriert.

Mit einer Kapazität von 2815 mAh fällt das neue Akku-Modell leistungsfähiger aus, als zwei der drei bislang schon bekannten iPhone-Batterien. Lediglich der wohl für das große iPhone 12 Pro Max bestimmte Akku mit der Modellnummer A2466 hat mehr auf dem Kasten. Hier die nun vier bislang bekannten neuen Modelle im Überblick:

A2471 – 2227 mAh

A2431 – 2775 mAh

A2479 – 2815 mAh (neu)

(neu) A2466 – 3687 mAh

Ob die Akkus auch in dieser aufsteigenden Konstellation in den wohl vier für diesen Herbst geplanten iPhone-Modellen verbaut werden, ist ungewiss, würde uns jedoch nicht wundern. Wir erwarten in diesem Herbst vier verschiedene neue Geräte: Das iPhone 12 mit 5,4 Zoll Bildschirmgröße, das iPhone 12 Max und das iPhone 12 Pro mit jeweils 6,1 Zoll Bildschirmgröße sowie das iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll Bildschirmgröße.