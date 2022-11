Neue WhatsApp-Funktionen starten: Communities, Umfragen, 32er-Videos

Angekündigt hat der Kurznachrichten-Dienst WhatsApp seine neue Community-Funktion bereits Mitte April, jetzt hat der hierzulande beliebteste Messenger damit begonnen, die neue Gruppen-Funktion weltweit zur Verfügung zu stellen und will Gemeinschaften mit ähnlichen Interessen so eine bessere und granulare Verwaltung sogenannter Communities ermöglichen.

Viele Gruppen unter einem Dach

WhatsApp Communities versammelt mehrere Gruppen unter einem gemeinsamen Dach und soll so die Administration eben jener vereinfachen. Etwa könnte ein Arbeitgeber eine Community für den Betrieb einrichten, in der dann unterschiedliche Gruppen administriert werden zu denen etwa die einzelnen Abteilungen, eine Laufgruppe, ein Team zur Party-Planung, der Betriebsrat und des Management zählen.

Fitness-Studios und Sportvereine könnten Communities mit einzelnen Gruppen für die unterschiedlichen Trainingsgruppen und Sportarten anlegen. Mieter eines Mehrfamilienhauses eine Nachbarschafts- und eine Eigentümer-Gruppe. Schulen könnten Klassenverbände, das Lehrerzimmer und die Elternvertretung als einzelne Gruppen einer Community verwalten. Und so weiter, und so fort. Laut WhatsApp haben am Aufbau der Gruppen-Funktion über 50 Organisationen in 15 Ländern mitgewirkt.

Drei neue Chat-Funktionen für alle

Zudem hat WhatsApp drei neue Chat-Funktionen freigegeben für alle Anwender des Messengers freigegeben, die den Einsatz von WhatsApp für alle Nutzer aufwerten sollen:

Große Gruppen lassen jetzt die Aufnahme von bis zu 1024 Mitgliedern zu.

Alle Anwender können fortan Umfragen in Chats erstellen.

An Videoanrufen dürfen ab sofort bis zu 32 Personen teilnehmen.

Weitere neue Funktionen sollen in den kommenden Monaten bereitgestellt werden. Im Detail geht WahtsApp auf die heutige Feature-Erweiterung in diesem Blogeintrag ein, der auch in einer deutschen Übersetzung angeboten wird.