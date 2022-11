Apple-Guthaben: Rabatt gibt’s nur noch über Umwege

Also lässt sich im Zusammenhang mit Apple-Guthaben aktuell wenn überhaupt, dann nur auf Umwegen sparen. Konkret bietet sich aktuell für Nutzer von Payback die Möglichkeit, beim Kauf von Apple-Guthaben über Penny-Kartenwelt oder auch in den Filialen der Handelskette 20fach Extra-Punkte bei Payback einzusacken. Ein Payback-Punkt entspricht den Vertragsbedingungen des Kundenkartensystems zufolge einem Euro-Cent. Somit könnt ihr hier zumindest indirekt eure Apple-Kosten nennenswert reduzieren.

Ganz im Gegenteil scheint Apple zum Teil sogar aktiv hiergegen vorzugehen. So wurde bekannt , dass Apple das Konto eines Nutzers gesperrt hatte, der noch einen größeren Bestand an rabattierten Guthabenkarten hatte und diesen für den Kauf von Hardware verwendet hat.

