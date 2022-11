hvv Any: Test erfolgreich, automatische Bezahlfunktion soll kommen

Der Hamburger Verkehrsverbund hat sich dafür entschieden sein Ticket-Angebot um die ortsabhängige Bezahlfunktion „hvv Any“ zu erweitern, die auf Fahrgäste ohne Monatskarten abzielt und die Bezahlung von Einzelfahren bequemer und dabei gleichzeitig so günstig wie möglich machen soll.

„Erst fahren, dann zahlen“

hvv Any ist die neue Bezahlfunktion der offiziellen hvv switch-Applikation und funktioniert nur, wenn Anwender dieser den Vollzugriff auf die eigene Geoposition gewähren. Ist dies der Fall, muss vor Fahrten mit dem hvv kein Ticket mehr gekauft werden.

Fahrgäste checken sich zu Fahrtantritt lediglich ein und beim Erreichen des Ziels wieder aus – hvv Any kalkuliert dann den günstigsten Tarif und stellt diese einen Tag später in Rechnung. Der hvv will die Nutzung seiner Busse und Bahnen mit der neuen Applikation so so einfach wie möglich machen und hofft dadurch attraktiver für Menschen zu werden, die nur selten mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind.

Beta-Phase erfolgreich beendet

Zum Monatswechsel wurde die Beta-Phase von hvv Any beendet, in deren Verlauf das neue System erfolgreich von 1.000 Fahrgästen ausprobiert wurde.

Jetzt soll die neue Bezahlfunktion so vorbereitet werden, dass diese bald für alle Fahrgäste zur Verfügung steht und die Nutzung aller Verkehrsmittel im Bereich des hvv ermöglicht. Sowohl das Erfassen aller Umstiege als auch der Checkout nach Beendigung der Reise sollen automatisch erfolgen. Der HVV hat seinen Bahnhöfe und Stationen dafür mit sogenannten Beacons ausgestattet, die der App die exakte Verortung ermöglichen sollen.

Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks gab es während des im August angelaufenen Betatests auch Probleme. Vor allem wenn plötzlich auf den Schienenersatzverkehr ausgewichen werden müsste, kam „hvv Any“ ins Stocken.

Der hvv schreibt: