Zugang nur nach Registrierung
Schufa startet Warteliste für neuen Account und plant eigene App
Die Schufa führt einen neuen digitalen Account ein, der den Einblick in persönliche Bonitätsdaten grundlegend verändern soll. Interessierte müssen sich zunächst in eine Warteliste eintragen. Die Freischaltung erfolgt schrittweise, da der Dienst in einer Beta-Phase startet und Rückmeldungen der frühen Nutzer einbezogen werden. Erst nach der Freischaltung kann der Account eingerichtet und vollständig genutzt werden.
Über das neue Portal lassen sich künftig alle relevanten Daten zu Girokonten, Kreditkarten oder bestehenden Krediten abrufen. Nutzer sehen außerdem, welche Unternehmen innerhalb des vergangenen Jahres Auskünfte eingeholt haben. Die Daten werden quartalsweise aktualisiert und stehen ohne zusätzliche Kosten bereit. Für die Nutzung ist eine einmalige Identifikation über den Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion notwendig. Ein späteres Identifikationsverfahren per Brief ist angekündigt.
Ausblick auf App und neuen Score
Parallel zum Webzugang arbeitet die Schufa an einer eigenen App für Android und iOS. Sie soll den Account ergänzen und einen mobilen Zugriff ermöglichen. Die Einführung erfolgt jedoch erst nach dem Start der Webversion.
Mit diesem digitalen Zugang schafft die Schufa die Grundlage für ein neues Scoring-Modell, das ab März 2026 bereitstehen soll. Es ersetzt den bisherigen Basisscore und die verschiedenen Branchenscores und basiert auf zwölf klar definierten Kriterien. Die Schufa plant zudem ein Erklärtool, das die Berechnung des neuen Wertes nachvollziehbar machen soll.
Bedeutung für Verbraucher
Mit dem neuen Account reagiert die Schufa auf die anhaltende Kritik an der intransparenten Arbeit des Dienstleisters. Nutzer sollen ihre Daten prüfen und bei Bedarf Änderungen anstoßen können. Der geplante Score lässt sich später im persönlichen Konto einsehen und simulieren. Damit können Verbraucher abschätzen, wie sich etwa die Kündigung einer Kreditkarte oder die Aufnahme eines Kredits auf ihre Bewertung auswirkt.
Wie wär’s damit, dass man die Schufa generell abschafft?
Na, Verkäufer und Banken sehen das differenzierter.
Gibt genug Leute die mehr Geld ausgeben wie ihnen zur Verfügung steht (Regierungen eingeschlossen)
Du möchtest sicherlich auch nicht etwas liefern und dann nicht bezahlt werden
Unternehmerisches Risiko. Punkt.
Risiko wird bepreist. Wenn das Risiko steigt, wird’s für alle teurer.
Das Problem ist nicht, dass es keine Daseinsberechtigung hat. Das Problem ist eher, dass die Schufa den Score nicht transparent genug macht. Darüberhinaus fragt jede Bank individuelle Scores/Infos ab, sodass dementsprechend auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Bank A fragt zum Beispiel lediglich Kreditkarten ab, Bank B jedoch Kreditkarten, Kredite und Verträge. Das kann es einfach nicht sein. Des Weiteren kommt hinzu, dass lediglich die gespeicherten Informationen wichtig sind und nicht das individuelle Verhalten. Abschließend, ich bin kein Befürworter vom jetzigen Schufasystem, aber wenn es transparenter gemacht wird, dann könnte es zu mehr Akzeptanz führen.
Verständlich.
Wenn es teuerer wird kaufen weniger. Das drückt die Preise.
Kapitalismus ist was gutes.
Einfach nein, denn wer sich vernünftig verhält hat sowieso kein Problem mit der SCHUFA. Wären Menschen vernünftig, würde es die SCHUFA vielleicht nie gegeben haben, aber so macht sie schon Sinn.
Entschuldige, das ist nicht ganz korrekt.
Ich habe lange in Banken gearbeitet und mir sind Fälle bekannt wo Namensgleichheiten zu falschen Einträgen geführt haben. Dies kann existenzberdrohlichwerden. Das bei de Schufa zu bereinigen ist ein zeitaufwendiger Kraftakt.
@stief schops: sofern ich den Bericht richtig verstanden habe, kann die neue App genau da helfen, erstmal relativ einfach an seine Daten zu kommen.
Der Link funktioniert nicht: Error code 403, known as „HTTP 403 Forbidden“
Geht, wenn man ihn nicht in der iFun-App öffnet …
Schufa gehört verboten
Das Schreiben meistens die, die mit der Schufa Probleme haben, weil sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, oder über die Verhältnisse leben. Sicherlich ist die Schufa nicht DAS Vorzeigeunternehmen, aber hat definitiv eine Daseinsberechtigung.
Das sehe ich genauso, im Grunde dürfte SCHUFA überhaupt kein Problem sein, wenn man einfach nur vernünftig ist
Ich denke die Schufa geht den richtigen Weg und macht ihre Bewertung transparent. So kann jeder die Bewertung nachvollziehen und selber darauf Einfluss nehmen. Vielleicht hilft es sogar, sich so vor Überschuldung zu schützen.
Beim Arzt oder abschließen von Veträgen muss ich ne Datenschutzerklärung unterzeichnen. die Schufa kriegt die Daten halt irgendwoher, soviel zum Datenschutz und Datensparsamkeit. bei der GEZ der gleiche mist damals in die erste eigene Wohnung gezogen, Stromvertrag abeschlossen noch vor ich die Vetragsbestätigung vom Stromanbieter bekommen hab krieg ich schon nen Zettel von der GEZ die hätten gerne Gebühren von mir … Dazu sei gesagt. Meldeaddresse immernoch die gleiche weil im selben Haus und Internet auch nicht abgeschlossen und Kabelanschluss gibts in der Bude auch nicht also können die das nur vom Stromanbieter bekommen haben.
Schon witzig anzusehen das solche Privatunternehmen sich da einfach rausziehen können und meine Autowerkstatt braucht nen unterschriebenen wisch das die meine Telefonummer aufn Zettel schreiben dürfen um mich anzurufen das mein Auto fertig ist.
Du solltest vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen
Wo er Recht hat, hat er Recht. Aber jetzt erklär mal warum er zum Arzt gehen sollte. Ohne Erklärung wirkt der Satz etwas merkwürdig.
Bei Schufa muss ich doch zustimmen und bei GEZ handelt es sich doch nicht um ein Privatunternehmen.
Ich verstehe deine Aussage leider nicht.
@sennless
1. Die Schufa erhält nicht irgendwoher irgendwelche Daten, du unterschreibst vorher, damit die Schufa deine Daten erhält (ggf. ausgenommen Ident- Check per AGB des Anbieters).
2. GEZ gibt es nicht mehr.
Warum neuer Account und neue App? Gibt doch schon bonify von denen…
Also der Dienst ist so ziemlich das selbe wie ich es jetzt bereits für 5€ im Monat haben kann.
Transparents wäre gut. Ich habe zwei neue Girokonten eröffnet und der Score Rutsch von 97 auf 88.
wie soll ich das beste Konto für mich finden wenn ich keinen vergleiche wagen kann ohne Angst zu haben danach nicht mehr kreditwürdig zu sein.
Nur wenige Banken bieten einen Demozugang und wenn ist der nicht in einer App integriert welche ich nutzen würde.
Genau so ging es mir auch. Ich hatte im vergangenen Jahr sogar drei Girokonten ausprobiert. Der Score rutschte ab von 97 auf 84. Das ist schon wirklich eine Sauerei. Nach sechs Monaten hatte sich der Score allerdings wieder normalisiert.