Schufa startet Warteliste für neuen Account und plant eigene App

Die Schufa führt einen neuen digitalen Account ein, der den Einblick in persönliche Bonitätsdaten grundlegend verändern soll. Interessierte müssen sich zunächst in eine Warteliste eintragen. Die Freischaltung erfolgt schrittweise, da der Dienst in einer Beta-Phase startet und Rückmeldungen der frühen Nutzer einbezogen werden. Erst nach der Freischaltung kann der Account eingerichtet und vollständig genutzt werden.

Über das neue Portal lassen sich künftig alle relevanten Daten zu Girokonten, Kreditkarten oder bestehenden Krediten abrufen. Nutzer sehen außerdem, welche Unternehmen innerhalb des vergangenen Jahres Auskünfte eingeholt haben. Die Daten werden quartalsweise aktualisiert und stehen ohne zusätzliche Kosten bereit. Für die Nutzung ist eine einmalige Identifikation über den Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion notwendig. Ein späteres Identifikationsverfahren per Brief ist angekündigt.

Ausblick auf App und neuen Score

Parallel zum Webzugang arbeitet die Schufa an einer eigenen App für Android und iOS. Sie soll den Account ergänzen und einen mobilen Zugriff ermöglichen. Die Einführung erfolgt jedoch erst nach dem Start der Webversion.

Mit diesem digitalen Zugang schafft die Schufa die Grundlage für ein neues Scoring-Modell, das ab März 2026 bereitstehen soll. Es ersetzt den bisherigen Basisscore und die verschiedenen Branchenscores und basiert auf zwölf klar definierten Kriterien. Die Schufa plant zudem ein Erklärtool, das die Berechnung des neuen Wertes nachvollziehbar machen soll.

Bedeutung für Verbraucher

Mit dem neuen Account reagiert die Schufa auf die anhaltende Kritik an der intransparenten Arbeit des Dienstleisters. Nutzer sollen ihre Daten prüfen und bei Bedarf Änderungen anstoßen können. Der geplante Score lässt sich später im persönlichen Konto einsehen und simulieren. Damit können Verbraucher abschätzen, wie sich etwa die Kündigung einer Kreditkarte oder die Aufnahme eines Kredits auf ihre Bewertung auswirkt.