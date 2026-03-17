KI übernimmt komplette Arbeitsabläufe
Perplexity Computer: Autonomes KI-System erreicht das iPhone
Perplexity erweitert sein KI-Angebot und stellt mit „Perplexity Computer“ ein System vor, das komplexe Arbeitsabläufe eigenständig ausführen kann. Die Funktion ist ab sofort in der iOS-Applikation des Anbieters integriert und soll künftig auch für Android verfügbar sein.
Nutzer können damit Aufgaben geräteübergreifend starten und fortsetzen, wobei eine Synchronisation zwischen Smartphone und Desktop erfolgt.
KI übernimmt komplette Arbeitsabläufe
Im Unterschied zu klassischen Chatbots, die vor allem Antworten liefern, soll Perplexity Computer eigenständig Aufgaben erledigen. Nutzer beschreiben ein Ziel, woraufhin das System den Auftrag in einzelne Schritte zerlegt. Für diese Teilaufgaben werden sogenannte Sub-Agenten erstellt, die parallel arbeiten können.
Diese übernehmen etwa die Recherche im Netz, das Erstellen von Dokumenten oder die Verarbeitung von Daten. Auch externe Schnittstellen können eingebunden werden. Während ein Teil des Systems Inhalte formuliert, sammeln andere Komponenten die benötigten Informationen. Die Abläufe laufen im Hintergrund und können über längere Zeiträume aktiv bleiben.
Technisch greift das System auf eine isolierte Arbeitsumgebung zurück, die mit Dateisystem, Browser und weiteren Werkzeugen ausgestattet ist. Dadurch kann die KI Software ähnlich bedienen wie ein menschlicher Nutzer. Eingriffe sind nur erforderlich, wenn Entscheidungen nicht automatisiert getroffen werden können.
Kombination mehrerer KI-Modelle
Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Nutzung verschiedener KI-Modelle für unterschiedliche Aufgaben. Perplexity setzt dabei nicht auf ein einzelnes Modell, sondern kombiniert mehrere spezialisierte Systeme. Für logische Schlussfolgerungen kommt ein Modell mit Fokus auf komplexe Analyse zum Einsatz, während andere Modelle etwa für Bild- oder Videoinhalte genutzt werden.
Auch umfangreiche Suchanfragen und die Verarbeitung großer Textmengen werden gezielt an passende Systeme delegiert. Nutzer können dabei teilweise selbst bestimmen, welches Modell für einzelne Aufgaben eingesetzt wird. Hintergrund ist die zunehmende Spezialisierung aktueller KI-Systeme, die jeweils unterschiedliche Stärken besitzen.
Die neue Funktion richtet sich zunächst an zahlende Nutzer des Max-Abonnements.
Entwickler: Perplexity AI, Inc.
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Das klingt ja geil!
Wenn Gegner x in Gebiet y, initiiere Raketenstart Gegenangriff.
Oo
Ohne Worte !
Was für ein sinnbefreiter Kommentar.
Es war sicherlich kein sonderlich tiefgreifender Beitrag. Aber er weist auf ein grundsätzliches Problem hin, dass KI-Prozesse, wenn man sie nicht überwacht oder funktionierende Sperren einbaut, schnell aus dem Ruder laufen können.
Dann sind Daten gelöscht, Projekte gecancelt und der Schaden ist angerichtet. Beispiele aus der IT-Welt gibt es ja schon genug. Und da waren Experten am Werk, die es eigentlich besser wissen sollten.
Also ich nutze perplexity in der Abo-Version, die es über PayPal gratis gab und muss sagen, ich bin mit den Ergebnissen nicht so zufrieden. Vor allem der Sprach-Teil der App ist bei mir leider sehr fehlerbehaftet, im Vergleich ist das kostenlose Gemini weit vorne, was ich daher bedeutend öfter nutze.
Diese Aufgabenverteilung an die KI die autonom arbeitet klingt aber interessant, mal sehen wann das in diese Abo-Variante kommt.
Same here. Mein Vergleich ist mit ChatGPT Pro und ich bin mit perplexity auch nicht sonderlich zufrieden bisher.
Du weißt, dass du Gemini via Perplexity nutzen kannst? Aktuell in der Version Gemini 3.1 Pro.
Warum nutzt du dann Gemini nicht in Perplexity wenn Du dort ein Abo hast? Dort stehen doch alle LLMs zur Verfügung.
Vielleicht hast du auch einfach das Prinzip und den Use Case von perplexity nicht verstanden, wenn du es als GPT substistut nutzt.
Geil war bei uns noch was anderes. Wenn ich mir die Entwicklung so ansehe, frag ich mich, was meine Kinder noch machen sollen, wenn alles mit bisheriger menschlicher Intelligenz durch KI ersetzt wird. Standard Tätigkeiten in Büros entfallen. Lehrer werden ebenfalls durch KI ergänzt oder ersetzt. Für was motiviere ich meine Tochter mit Einser Schnitt, wenn auch gutbezahlte Stellen durch KI ersetzt werden. Aktuell tendiert sie zu Jura Studium. Echt seltsam. Scheinbar bin ich zu alt, da alle die Entwicklung hier so geil finden. Seit hier Handwerker, dass ihr keine Bedenken haben müsst oder alle in der IT tätig, damit man euch weiterhin braucht? Ach ne, die haben sie bei uns auch schon in Ticketsystem mit KI Bearbeitung geschrumpft. Am Ende gibt es lauter geile Sachen nur keine Leute, die sich das noch leisten können. Bin heute 50 geworden. Haus bezahlt, Autos bezahlt, können aktuell gut was bei Seite legen – uns geht es gut. Was macht die nächste Generation.
Die lernt KI als Werkzeug zu nutzen und ist damit nicht obsolet.
Herzlichen Glückwunsch.
Die Konsequenz ist vielleicht wirklich, dass Handwerker sein nicht mehr so uncool ist, wie heute. Das wäre ja mal eine gute Entwicklung. Alle Influencer sind dann durch die KI ersetzt und die einzigen, die sich alles leisten können ist der Klempner und der Maurer. Vielleicht sollte die Tochter über die Gründung eines Handwerksbetriebs nachdenken :-)
Spaß beiseite. Das ist tatsächlich eine fragwürdige Entwicklung, die man dringend mal in allen Schichten und der Politik ernst nehmen sollte und sich Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Aber ich bin wahrscheinlich auch zu alt (+7,25)
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mic!
Ich teile deine Sorgen teilweise: Gerade gab bei uns z.B. eine Studentin ihre Masterarbeit ab, bei der die Literatur zu 2/3 halluziniert ist. Wir an den Unis müssen unsere schriftlichen Prüfungen überdenken.
Andererseits ergeben sich durch die KI eben auch bemerkenswerte Vorteile, Chancen und ungeahnte Möglichkeiten – wie immer im Leben: Je höher das Risiko, desto höher die Gewinne…
Für deine Tochter: Jurastudium ist eine sehr gute Idee, auch wenn natürlich auch dort die KI schon jetzt ordentlich Staub aufwirbelt…
Alsonerst mal happy Birthday!
Ki als Werkzeug ist die eine Sache aber die Perspektive das KI alles übernehme soll und kann sehe ich noch nicht und will ich für meine Person auch gar nicht .
Ich bin Physiotherapeut und KI würde in meinem Wirkungskreis ungefähr so aussehen das der Orthopäde als Beispiel KI und seine Erfahrung als Basis für einen Befund nehmen würde . Ich wiederum KI und Erfahrung als Basis für meine Behandlung . Diese Behandlung tatsächlich könnte kein Roboter mit KI übernehmen. Zumindest so lange bis es Menschen gleiche gibt . Also im meinem Fall KI als Unterstützung aber noch lange kein Ersatz . Am Ende ist eine KI nur so klug wie sie es gelernt hat oder programmiert wurde mit Grenzen .
Die Hilfen/Unterstützung von Robotern und KI die ich selber bisher testen konnte in der Klinik wo ich arbeite sind mehr als bescheiden im Alltag .
MIC: ohne Ironie: Gratulation!
Welche KI ist denn zu empfehlen und macht weniger Fehler. Ich suche eine für technische Fragen und Analyse und Produktion von juristischen Texten. :)
Bist Du die Tochter von @MIC
und Dein Pseudonym ist Justus?
Was wären dann z.B. Arbeitsabläufe, die die neue Version erledigen könnte? Mir fehlt da die Phantasie. Danke für Beispiele…