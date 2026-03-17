Perplexity Computer: Autonomes KI-System erreicht das iPhone

Perplexity erweitert sein KI-Angebot und stellt mit „Perplexity Computer“ ein System vor, das komplexe Arbeitsabläufe eigenständig ausführen kann. Die Funktion ist ab sofort in der iOS-Applikation des Anbieters integriert und soll künftig auch für Android verfügbar sein.

Nutzer können damit Aufgaben geräteübergreifend starten und fortsetzen, wobei eine Synchronisation zwischen Smartphone und Desktop erfolgt.

KI übernimmt komplette Arbeitsabläufe

Im Unterschied zu klassischen Chatbots, die vor allem Antworten liefern, soll Perplexity Computer eigenständig Aufgaben erledigen. Nutzer beschreiben ein Ziel, woraufhin das System den Auftrag in einzelne Schritte zerlegt. Für diese Teilaufgaben werden sogenannte Sub-Agenten erstellt, die parallel arbeiten können.

Diese übernehmen etwa die Recherche im Netz, das Erstellen von Dokumenten oder die Verarbeitung von Daten. Auch externe Schnittstellen können eingebunden werden. Während ein Teil des Systems Inhalte formuliert, sammeln andere Komponenten die benötigten Informationen. Die Abläufe laufen im Hintergrund und können über längere Zeiträume aktiv bleiben.

Technisch greift das System auf eine isolierte Arbeitsumgebung zurück, die mit Dateisystem, Browser und weiteren Werkzeugen ausgestattet ist. Dadurch kann die KI Software ähnlich bedienen wie ein menschlicher Nutzer. Eingriffe sind nur erforderlich, wenn Entscheidungen nicht automatisiert getroffen werden können.

Kombination mehrerer KI-Modelle

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Nutzung verschiedener KI-Modelle für unterschiedliche Aufgaben. Perplexity setzt dabei nicht auf ein einzelnes Modell, sondern kombiniert mehrere spezialisierte Systeme. Für logische Schlussfolgerungen kommt ein Modell mit Fokus auf komplexe Analyse zum Einsatz, während andere Modelle etwa für Bild- oder Videoinhalte genutzt werden.

Auch umfangreiche Suchanfragen und die Verarbeitung großer Textmengen werden gezielt an passende Systeme delegiert. Nutzer können dabei teilweise selbst bestimmen, welches Modell für einzelne Aufgaben eingesetzt wird. Hintergrund ist die zunehmende Spezialisierung aktueller KI-Systeme, die jeweils unterschiedliche Stärken besitzen.

Die neue Funktion richtet sich zunächst an zahlende Nutzer des Max-Abonnements.